«На грунте важно строить розыгрыши, как в шахматах». Блинкова — после матча с Соболенко

Анна Блинкова не сразу включилась в матч с Ариной Соболенко, пыталась её догнать, но было поздно. Однако россиянка, хоть и проиграла, постаралась извлечь уроки из этого матча и в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» рассказала о том, что является фанатом тенниса и смотрит матчи порой слишком много.

— Анна, у вас был неудачный старт в матче — 0:5, а потом всё пошло гораздо лучше. Были шансы зацепиться и переломить ход поединка?

— Шансы были, я на самом деле довольна матчем, который я провела и который у нас получился. Я начала не очень агрессивно, скажем так, я начала на скорости, скажем, 7 из 10, и она меня просто «убивала», и этого было недостаточно. Как только я играла покороче, послабее, она тут же входила в корт и забивала. Поэтому не на 0:5, а немножко пораньше я начала входить в корт сама, начала играть гораздо агрессивнее — наверное, на 9 из 10 или на 10 из 10. Я понимала, что если я сама не буду атаковать, то у меня нет никаких шансов выиграть. На самом деле было очень много близких геймов, была большая борьба, у меня было много брейк-пойнтов. Когда у меня были шансы, она играла невероятно хорошо, она забивала, она подавала, она забивала с приёма, поэтому у меня шансы были, но она поэтому такая сильная, что она не проигрывает геймы, она, скажем так, мобилизуется в самые ключевые моменты.

— Эта большая арена, на которой вы играли, как-то давила на вас?

— Ну, я играю на больших аренах не так часто, но всё же играю. Я уже играла на всех центральных кортах всех «Больших шлемов». Немножко, может быть, визуально, большая дистанция от фона была необычной первые несколько геймов, однако я не могу сказать, что я совершенно была не готова и что меня это совершенно сбило с толку.

Анна Блинкова на корте Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

— Как в целом оцениваете этот сезон, как он для вас складывается?

— Да, потихоньку. Я в начале года защитила мои очки. Я считаю, что самое главное — это стабильность. На каждой неделе, каждый турнир, скажем так, каждый день быть стабильной и играть на своём уровне. И в конце года рейтинг складывается из этого. Я стараюсь показывать мой уровень на каждой неделе и работать над собой. Я очень люблю тренироваться и всегда стараюсь совершенствоваться. На матчах я борюсь, поэтому пока что начало года складывается для меня хорошо. Я сыграла третий круг в Майами, провела много вторых кругов и четвертьфинал в Линце. Так что я буду стараться не зацикливаться на будущем, не зацикливаться на результатах. Потому что я не могу контролировать будущее, я могу контролировать только то, что происходит со мной в настоящий момент. И я всегда стараюсь оставаться в настоящем моменте.

— Вы активно играете в парном разряде. Это же совсем другие матчи. Они вам помогают, мешают, дополняют что-то, вы какие-то элементы отрабатываете?

— Хороший вопрос. Я играю в паре не всегда, не на всех турнирах. Во-первых, это физически тяжело играть на каждом турнире одиночку и пару. И я люблю, например, когда я выиграю одиночный матч в трёх сетах, потом отдохнуть. Конечно, я стараюсь играть пару на больших турнирах — на «Больших шлемах», на «тысячниках» и на «пятисотниках» даже, если я попадаю по рейтингу. Потому что это всегда хорошая тренировка. Я тренирую подачу, приёмы, игру с лёта, и плюс я могу заработать деньги. Ну и кроме того, я пару очень люблю. Я получаю большое удовольствие, и мне очень нравится играть пару, например, на «Больших шлемах». Это всегда очень приятно. Но, повторюсь, на более маленьких турнирах я не играю пару, потому что мне физически очень тяжело.

— А кто сейчас входит в вашу команду? Кто вас поддерживает на турнирах?

— У меня сейчас тренер по теннису Жерар Сольвес, у меня тренер по ОФП Бенджамин Вальярелло, который на этой неделе не со мной, и у меня есть ментал-коуч Корин Лафонтен. Они все французы.

— А где сейчас ваша база находится в основном? Где вы больше тренируетесь?

— В Каннах. Забыла сказать, моя ментал-коуч Корин ещё и мой диетолог.

— Как часто вы сейчас успеваете приезжать в Россию?

— Если честно, приезжаю нечасто. Во-первых, у меня очень плотный календарь. А во-вторых, сейчас перелёты дорогие. И, к сожалению, пока не удаётся бывать в России больше.

— В одном интервью вы говорили, что в детстве увлекались игрой в шахматы. Есть известная фраза, что теннис — это шахматы в движении. На ваш взгляд, это действительно так?

— Иногда да, иногда – нет. Я считаю, что бывает по-разному. Иногда очень важно строить тактику против конкретного соперника, потому что кто-то ошибается больше справа, кто-то ошибается больше слева, кто-то любит высокие мячи, кто-то не любит высокие мячи, кто-то больше в движении, кто-то – больше в центре. И плюс построение комбинации — это очень важно, чтобы выигрывать розыгрыши. Особенно на грунте, когда ты не можешь уменьшить шансы сопернику, просто сильно пробив, в расчёте, что он ошибётся. Потому что это покрытие более медленное. На грунте важно строить розыгрыши, как в шахматах, используя разные зоны, разные траектории, играя умно. Но в то же время для меня важно не зацикливаться на сопернике, а делать то, что я умею делать, делать то, что я делаю лучше всего, и слишком много не думать о том, что это может сбить с толку, сбить концентрацию. И я часто себе говорю, что играть надо просто, то есть в те зоны, которые у меня лучше всего получаются, и давить, давить, то есть играть агрессивно, с запасом и не целиться в линию. И плюс иногда мне полезно просто не думать ни о чём и доверять моему телу, моему опыту и инстинкту, скажем так, и не думать и просто бороться, как я могу.

— А сейчас шахматы практикуете?

— Нет, что-то я забросила.

— Когда вы говорите, что после тяжёлых матчей лучше отдохнуть, как вот этот отдых у вас складывается?

— Помимо разминки, растяжки и массажа, я люблю и на кровати просто полежать, и посмотреть в потолок. Люблю погулять, люблю почитать, проводить время с моей командой. Мне нравится разговаривать с моей командой про теннис, и только про теннис. Плюс я люблю поговорить просто так со всеми на кортах, я человек общительный: и с тем поболтать, и с этим. Но у меня нет такого, что я пойду выпить куда-то, или в спа-салон, или в какую-нибудь хамам, или в сауну — это я не люблю. У меня проблема, я не знаю, проблема это или это хорошо, я очень люблю смотреть теннис по телевизору и на телефоне. Я смотрю всё, я смотрю мужчин, женщин, большие турниры, «челленджеры», я всё смотрю, и иногда слишком много. Иногда нужно реально переключаться, отдыхать и делать что-то другое, иначе можно свихнуться.

— Вы слышали про микст на US Open, что его вынесли на неделю раньше?

— Нет.

— Он будет проводиться на одной неделе с квалификацией. Если бы у вас была такая возможность — хотели бы там выступить? И с кем?

— Почему нет? А я не знаю с кем. Если честно, я микст не играла никогда в жизни. Во-первых, мне рейтинг не позволял. Там, как правило, сетка на 32 игрока, и пара должна входить вместе в топ-50. Если такая возможность появится, было бы здорово, конечно. Новый опыт для меня. Я не знаю с кем, с кем-то, кто хорошо подаёт и сильно бьёт.

— А вы бы где находились, пока он подавал и сильно бил?

— Ну, где-нибудь в коридоре. Хороший вопрос, я не думала об этом. Но вообще во время квалификации US Open у нас какой-то турнир будет проходить. Вот в прошлом году был «пятисотник» в Монтеррее и ещё WTA-250 в Кливленде. ЯЯ была в Кливленде, поэтому не знаю – предпочту я играть одиночку или выступить в миксте, потому что микст уже будет проводиться на кортах US Open. Я всегда люблю приезжать на турнир пораньше, чтобы насладиться этой атмосферой, я люблю очень приезжать заранее на «Большой шлем» или на «Мастерс» и, как я сказала, тренироваться на этих кортах и прочувствовать полностью атмосферу.