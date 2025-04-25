Потапова в Мадриде сенсационно победила чемпионку ОИ! Мирра и Диана ушли с матчбола в паре

Андреева и Шнайдер выиграли с девятой попытки. А Андрей Рублёв начал защиту титула с того, что вышел в третий круг на снятии соперника.

В пятницу, 25 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) проходили заключительные матчи второго круга в женском одиночном разряде. 39-я ракетка мира Анастасия Потапова, которая в первом круге одержала волевую победу над Эшлин Крюгер (6:7 (7:9), 6:4, 6:2), вышла на корт с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвэнь (8). Перевес в личных встречах был на стороне Чжэн, выигравшей у Потаповой три матча из четырёх, в том числе последний, в Дубае-2024 (6:3, 6:2). Но сегодня россиянка оказалась сильнее.

Потапова неплохо вошла в игру и уже во втором гейме нацелилась на брейк. Чжэн сопротивлялась, однако на третьем брейк-пойнте россиянка добилась своего — 2:0. Но подтвердить брейк Анастасия не смогла. В следующем гейме она взяла лишь одно очко и, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте, упустила преимущество. После этого китаянка сравняла счёт — 2:2.

Чжэн подавала не так здорово, как она это умеет, и в розыгрышах ошибалась непозволительно много. Какое-то время она шла вровень с Потаповой, однако в конце концов это сказалось. В восьмом гейме китаянка не взяла ни одного очка на подаче, сделав двойную на брейк-пойнте, — так счёт стал 5:3 в пользу Потаповой. Воспользоваться этим подарком Анастасия не смогла. Подачу на сет она начала с 30:0, но потом занервничала и отдала гейм. Однако в 10-м гейме больше ошибалась уже Чжэн, и россиянка с первого сетбола на приёме закрыла партию — 6:4 за 46 минут. В итоге Потапова закончила сет с семью невынужденными ошибками — это вдвое меньше, чем у китаянки.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Потапова также провела собранно, да ещё и подачу улучшила (76% попадания первой против 52% в первом сете). Чжэн тоже прибавила в этом компоненте (57% против 33%), но это её не спасло. В третьем гейме, правда, китаянка сделала брейк, так что в первой половине сета преимущество было у неё.

Критический момент был в седьмом гейме, в котором Чжэн, принимая при 4:2 в свою пользу, имела брейк-пойнт, то есть скрытый сетбол. Однако начиная с того момента на корте царила Потапова. Анастасия выиграла почти все оставшиеся очки в этом матче, за исключением двух! На этом отрезке россиянка ушла с брейк-пойнта, потом ответила брейком, подала под ноль и приняла на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 40 минут. Сенсационная победа, если учесть, что перед игрой шансы теннисисток оценивались как 30 на 70 не в пользу Потаповой.

«Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно.

Что мы поменяли? Пришла осознанность. Плюс мы начали больше работать над тактикой. В последних двух матчах тактическая работа дала мне эти шансы», — сказала Анастасия в интервью «Чемпионату».

Так Потапова впервые в сезоне и в седьмой раз в карьере победила теннисистку из первой десятки мирового рейтинга. В 2023 году россиянка четырежды побеждала представительниц топ-10, а вот 2024-м — ни разу. В третьем круге Мадрида Анастасия, чьим лучшим результатом в рейтинге является 21-е место, сыграет с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин (32), которая во втором раунде уверенно одолела Лулу Сун (6:3, 6:2).

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В женском парном разряде продолжились встречи первого круга, то есть 1/16 финала. Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившие пятый номер посева, играли с американско-российским дуэтом Николь Меликар-Мартинес/Людмила Самсонова.

В первом сете стороны не лучшим образом держали подачу и до 5:5 дошли, сделав по три брейка. При этом Андреева и Шнайдер при 5:3 не подали на партию. В 12-м гейме у них был сетбол на приёме на решающем очке (6:5, 40:40), однако всё же пришлось играть тай-брейк. Его Мирра и Диана, собравшие в этой партии пять двойных ошибок, провели лучше соперниц и забрали сет — 7:6 (7:4) за 56 минут.

Во второй партии перевес Андреевой и Шнайдер стал более заметен. В первых трёх геймах они дважды делали брейк, что позволило им комфортно себя чувствовать в дальнейшем. Но Меликар-Мартинес и Самсонова нашли в себе силы вернуться в игру — правда, не сразу. После брейка в седьмом гейме Мирре и Диане, имевшим 5:2, вроде бы ничто уже не мешало подать на матч, но они упустили тройной матчбол. Вторую попытку они получили уже при 5:4, но и в этом случае потерпели неудачу — на сей раз даже четверного матчбола не хватило!

Два гейма спустя состоялся второй тай-брейк в этом матче, который выиграли Меликар-Мартинес и Самсонова — 7:6 (7:3) за 59 минут. Счёт по сетам сравнялся, и в соответствии с правилами был назначен чемпионский тай-брейк, то есть до 10 очков. В нём Шнайдер при 8:8 неудачно сыграла у сетки, но матчбол они с Андреевой отыграли — 9:9. В следующем розыгрыше Мирра шикарно попала обводящим в коридор, однако и этот матчбол, уже восьмой для них в этой встрече, они с Дианой не использовали — 10:10. Следующие два розыгрыша всё же стали последними — Андреева и Шнайдер с девятого матчбола оформили тяжелейшую победу (7:6 (7:4), 6:7 (3:7), [12:10] за 2 часа 13 минут).

Во втором круге Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.

Кроме того, ранее в этот день свои встречи второго круга выиграли Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, Анна Блинкова уступила Арине Соболенко, а Даниил Медведев и действующий чемпион Мадрида Андрей Рублёв синхронно прошли в 1/16 финала на снятиях соперников. У Медведева сорвался матч с Ласло Джере, у Рублёва — с Гаэлем Монфисом.

Супертурнир в Мадриде завершится 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».