«Приняли решение — не говорить о личной жизни». Откровенная Анастасия Потапова в Мадриде

Анастасия Потапова добилась важной победы на «тысячнике» в Мадриде над олимпийской чемпионкой и теннисисткой топ-10 Чжэн Циньвэнь. В беседе с корреспондентами «Чемпионата» россиянка объяснила, насколько важен для неё этот успех, о том, что происходит у неё в команде и кто поддерживает её на трибуне.

— Ваша первая победа над игроком топ-10 с 2023 года.

— Так давно? Действительно?

— Да. Насколько она для вас важна?

— Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно.

— Что вы поменяли с командой?

— Пришла осознанность. Плюс мы начали больше работать над тактикой. В последних двух матчах тактическая работа дала мне эти шансы.

— Насколько важно, что обыграли действующую олимпийскую чемпионку?

— Не думала об этом. У нас всегда с ней тяжёлые матчи, за три часа, тай-брейки. Это давало уверенность, что она не сильнее меня. Выиграть Олимпиаду круто, я за неё рада, но и за себя – тоже.

— Какие были мысли во втором сете, когда проигрывала с брейком — 1:3?

— Понимала, что не надо ничего менять. За весь матч мы не сыграли ни одного гейма на её подаче, который бы она выиграла легко. Я знала, что у меня будет шанс. Видела, насколько ей было некомфортно играть на подаче.

— Таллон Грикспор был в вашем боксе. Как вышло, что вы теперь вместе, и насколько вам это помогает?

— Мы приняли решение вообще не говорить про личную жизнь. Единственное, что скажу — поддержка большая.

— Следующая соперница — Софья Кенин. Что про неё можете сказать?

— Она хорошо умеет держать мяч, играть длинные розыгрыши, она достаточно вариативна: может укоротить, кинуть свечку. С командой у нас будет время разработать тактику. Надеюсь, она снова сработает.

— Вы чувствуете, что вы приближаетесь к лучшей форме в своей карьере?

— 100%. Причём это ощущается изнутри. Мне просто кажется, что я делаю всё правильно, а потом результатом на корте доказываю себе это. Поэтому остаётся только делать то же самое. Надеюсь, что к «Ролан Гаррос» удастся подойти в такой форме, в какой никогда не была. Хочется, конечно, чаще обыгрывать девчонок из топ-10. Я уверена, что могу зайти в топ-20. Ощущаю, что должна быть там.

— Насколько вам помог титул в начале февраля в Клуж-Напоке?

— Это важный титул. Я впервые играла под давлением фаворита турнира. Раньше я всегда была тёмной лошадкой. Не так просто быть фаворитом, потому что у меня была чёткая цель выиграть турнир. Это было напряжение. Я это сделала и доказала себе, что я там, где должна быть, что должна быть выше.

— У вас был классный взлёт по юниорам. Сейчас Мирра Андреева тоже стремительно взлетает. Какие бы вы советы дали ей и самой себе в том возрасте?

— Я бы сделала акцент на построении правильной команды вокруг ребёнка. Я рада за Мирру, что сейчас вокруг неё есть люди, которые её защищают от влияния извне, делают её лучше. Когда я была в её возрасте и на её позициях, у меня случился раскол в тренерском штабе, после чего всё пошло немного не туда. Но это опыт, у каждого своя дорога.

— Можете сказать, кто входит в ваш штаб сейчас?

— Пока воздержусь, потому что присутствует небольшой беспорядок. Мне много помогают люди не из моей команды, но они уже как будто и в моей. К «Ролан Гаррос» всё устаканится.

— Когда вы выходили на траву футбольного поля на матче «Спартака», вы не сравнивали эту траву с травой Уимблдона?

— Нет. Я когда выходила на поле «Спартака», у меня очень сильно стучало сердце. Мне казалось, что этот звук на всём стадионе будет слышно, даже с музыкой вокруг. Я думала только о том, как не упасть и не промазать по мячу. Но я после каждого матча сейчас спускаюсь к команде, знакомым, общаемся на поле.

— Дерби завтра будете смотреть?

— Знаю, что «Спартак» высоко идёт в таблице, есть шансы выиграть чемпионат. Но завтра матч в 18:30, поэтому, скорее всего, не смогу посмотреть.