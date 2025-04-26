Мирра и Диана рвутся в 4-й круг Мадрида! Ещё сыграют Хачанов, Калинская и Самсонова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится второй круг, и в борьбу в этот день вступит россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева). У женщин на корты выйдут сразу четыре представительницы России – Мирра Андреева (7), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (18) и Анна Калинская (30), причём последняя сразится с американкой Мэдисон Киз (5). Также из представителей топ-10 посева выступят Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (4), Новак Джокович (4), Джек Дрейпер (5), Алекс де Минор (6) и Лоренцо Музетти (10).
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О победах Анастасии Потаповой и нашей олимпийской пары МиДи можно прочитать в нашем обзоре.
О том, как накануне Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова одержали блестящие победы в Мадриде, читайте в нашем обзоре.
Подробности матчей вчерашнего игрового дня читайте в нашем лайве дня.
Расписание субботы
Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.
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