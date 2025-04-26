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Мирра Андреева, Шнайдер, Хачанов, Самсонова, Калинская: онлайн-трансляция Мадрид 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Мирра и Диана рвутся в 4-й круг Мадрида! Ещё сыграют Хачанов, Калинская и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра и Диана рвутся в 4-й круг Мадрида! LIVE
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Испании у женщин начнётся третий круг, а у мужчин завершится второй. На кортах появятся и пятеро россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится второй круг, и в борьбу в этот день вступит россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева). У женщин на корты выйдут сразу четыре представительницы России – Мирра Андреева (7), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (18) и Анна Калинская (30), причём последняя сразится с американкой Мэдисон Киз (5). Также из представителей топ-10 посева выступят Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (4), Новак Джокович (4), Джек Дрейпер (5), Алекс де Минор (6) и Лоренцо Музетти (10).

WTA 1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

О победах Анастасии Потаповой и нашей олимпийской пары МиДи можно прочитать в нашем обзоре.

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Расписание субботы

Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.

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