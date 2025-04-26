Мирра нервничала, но вышла в четвёртый круг Мадрида. А Диана победила 6:0, 6:0 за 45 минут

В субботу, 26 апреля, на супертурнире в Мадриде начались матчи третьего круга в женском одиночном разряде. Одной из игр, поставленных первым запуском, была встреча с участием российской теннисистки Мирры Андреевой, посеянной под седьмым номером. Её соперницей оказалась полька Магдалена Френх (27). Андреева во втором круге прошла Мари Боузкову (6:3, 6:4), а Френх одержала волевую победу над Джессикой Бузас Манейро (5:7, 7:6 (7:2), 6:4).

Теннисистки проводили уже второй очный матч в этом году. В третьем круге Australian Open — 2025 Андреева, которой 29 апреля исполнится 18 лет, победила Френх в трёх сетах — 6:2, 1:6, 6:2. В этот раз Мирра тоже выиграла. В начале игры преимущества ни у кого не было. Теннисистки словно прощупывали друг друга, то предлагая обмены на задней линии, то укорачивая. В четвёртом гейме Френх даже вышла на брейк-пойнт, но Андреева не сплоховала в нужный момент. А в пятом гейме россиянка сама сделала брейк, хотя полька начала с 30:0 на подаче. Точные действия Андреевой вкупе с погрешностями соперницы привели к тому, что после этого гейма Мирра повела 3:2 с брейком.

Подтвердила брейк Андреева без проблем, однако дальше начались сложности в своих геймах. После своих удачных действий Мирра не раз оглашала арену радостным криком, но Френх была невозмутима. Магдалена стала цепляться на приёме, и это вызывало досаду у россиянки, которой в восьмом гейме пришлось отыгрывать три брейк-пойнта.

Мирра Андреева стучит себя по голове Фото: Кадр из трансляции

В 10-м гейме Френх всё же смогла отыграть брейк. На брейк-пойнте Андреева, подававшая на сет в этом гейме, обидно ошиблась по длине, и счёт сравнялся — 5:5. Россиянка расстроилась и едва не сорвалась в плач.

Мирра Андреева плачет Фото: Кадр из трансляции

Концовка партии, впрочем, осталась за Миррой. Она собранно провела гейм на приёме и добилась брейка, а вторую подачу на сет начала с двойной ошибки (всего их было три в этом сете), однако не расклеилась и забрала партию — 7:5 за 59 минут. Баланс виннеров/невынужденных у Андреевой оказался лучше, чем у соперницы, хотя и тоже отрицательный (16/22 против 9/19).

Во втором сете Андреева сделала брейк двумя геймами ранее, чем в первом. Френх наошибалась, допустила две двойные подряд, а на брейк-пойнте неудачно сыграла, и россиянка вырвалась вперёд — 2:1 с брейком.

В отличие от первой партии, на сей раз Мирра удержала преимущество; более того, ей даже подавать на матч не пришлось. Андреева на протяжении всего поединка старалась давить соперницу активностью; не изменила она себе и в девятом гейме, когда принимала при 5:3 в свою пользу. После нескольких «ровно» россиянка добралась до матчбола, который сразу же и реализовала приёмом навылет — 7:5, 6:3 за 1 час 42 минуты.

Так Андреева в третий раз подряд вышла в четвёртый круг Мадрида. В 2023-м она остановилась на этой стадии, а в минувшем сезоне дошла до четвертьфинала. В четвёртом круге Мирра сыграет либо с соотечественницей Людмилой Самсоновой (18), либо с украинкой Юлией Стародубцевой (Q). Матч Самсонова — Стародубцева тоже пройдёт сегодня.

Диана Шнайдер (13) вышла на корт с 35-летней Анастасией Севастовой — этот матч тоже поставили первым запуском, только не на главной арене, а на третьем корте. У Севастовой, не игравшей больше года после операции на колене, в настоящий момент нет рейтинга, но это не помешало ей одержать две громкие победы на старте Мадрида. В первом круге латвийская теннисистка одолела Анастаcию Павлюченкову (6:4, 7:5), а во втором сломила сопротивление соотечественницы Елены Остапенко (7:6 (7:2), 6:2), которая только-только завоевала титул в Штутгарте. Что касается Шнайдер, то она во втором круге не испытала проблем во встрече с Кэти Волынец (6:1, 6:2).

В первом сете Шнайдер доминировала на корте, и Севастова ничего не могла с этим поделать. Максимум, чего смогла добиться латвийка, — «ровно» на приёме в третьем гейме. У Анастасии даже геймболов не было, и Диана повесила ей «баранку». В шестом гейме россиянка сделала брейк под ноль — 6:0 всего-навсего за 20 минут.

Во второй партии ничего не изменилось, за тем небольшим исключением, что у Севастовой были геймболы и даже брейк-пойнты. Однако она не воспользовалась шансами сделать своё поражение не столь сокрушительным. Шнайдер же не стала затягивать дело и, отдав лишь очко на приёме в шестом гейме, повесила и вторую «баранку» — 6:0, 6:0 за 45 минут.

После матча комментарий дала бывшая первая ракетка мира Динара Сафина, которая тренирует Шнайдер в этот грунтовый сезон. «Мне кажется, Диана больше расскажет, чем я. Думаю, она сыграла хороший матч. Все выполнила, по крайней мере, что задумала.

Опасались ли Севастовой? Мне кажется, любого соперника надо опасаться, потому что есть возможность, что она покажет лучшую игру, а при этом у тебя получится твой худший теннис. Но был план — выходить на корт с трезвой головой, выполнять свои задачи и не впадать в панику», — сказала Сафина в интервью «Чемпионату».

Выиграв 6:0, 6:0, Шнайдер присоединилась к солидной компании в лице Виктории Азаренко, Симоны Халеп и Кори Гауфф. Только этим теннисисткам удавалось выиграть матч с двумя «баранками» на «тысячнике» в Мадриде (с 2009 года). В четвёртом круге Диана, впервые вышедшая здесь в эту стадию, сразится либо с Игой Швёнтек (2), либо с Линдой Носковой (31).

Также сегодня в Мадриде сыграют Анна Калинская и Карен Хачанов, чьими соперниками будут Мэдисон Киз и Райлли Опелка соответственно.

Супертурнир в Мадриде закончится 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».