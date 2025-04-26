Первый круг Андрей пропустил на правах сеяного, а второй — после снятия Монфиса. Наконец россиянин начнёт защиту титула.

Каждый матч Бублика и Рублёва — «пожар». Чем закончится их новая встреча в Мадриде?

Заканчивается первая неделя турнира серии ATP-1000 в Мадриде, и седьмой сеяный Андрей Рублёв только готовится вступить в борьбу. Всё дело в том, что первый круг он прошёл без борьбы, а второй – на отказе своего соперника Гаэля Монфиса ещё до выхода на корт.

Но теперь, в третьем круге, Андрей готов к борьбе с Александром Бубликом – давним приятелем и не самым простым оппонентом.

Парни – ровесники. Они росли в одной среде, играли детские и юниорские турниры, поэтому с личным отношением друг к другу у них всё в порядке.

В общем-то, и на корте игроки уважительно контактируют друг с другом. Вспомнить только самый яркий матч из противостояния: тот, что прошёл в Дубае в прошлом году и закончился дисквалификацией Рублёва. Бублик тогда спокойно отреагировал на инцидент на корте, а после, на пресс-конференции, поддержал своего соперника.

«Я очень сомневаюсь, что Андрей сказал что-то сумасшедшее. Он не такой парень. Но я думаю, что таковы правила. Они просто следят за процедурой. Жаль, что всё так закончилось. Желаю Андрею как можно скорее вернуться в строй».

Рублёв тоже всегда тактично и вежливо контактирует с Бубликом на площадке. Как, например, после их поединка в финале «пятисотника» в Галле в 2023 году. Андрей тогда уступил со счётом 3:6, 6:3, 3:6, а после – обратился к Александру.

«В первую очередь хочу поздравить Сашу с невероятной неделей. Ты всегда был талантливым теннисистом. Если ты хочешь стать лучше, стабильнее, каким был на этой неделе, то всё зависит от тебя. Также я хочу поздравить твою команду и семью. Выигрывать титул перед родными – это всегда нечто особенное. Надеюсь, ты и дальше будешь хорошо выступать: на Уимблдоне, в течение сезона, да и всей карьеры».

Александр Бублик и Андрей Рублёв после финала в Галле-2023 Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Та победа Бублика в Галле – одна из двух, которые он смог одержать в борьбе с Рублёвым. Вот как на данный момент выглядит история их личных встреч.

Из всех семи поединков самым легендарным пока можно считать матч в четвёртом круге Уимблдона. Он состоялся всего через пару недель после финала в Галле. 55 сыгранных геймов, два тай-брейка и 3 часа 20 минут шикарной игры. Кстати, именно в той встрече Рублёв при счёте 5:4, 30:30 в пятом сете исполнил легендарный удар в падении.

Теперь же парням предстоит встретиться на грунте, в Мадриде. Прошлый их поединок в Дохе закончился быстро и относительно легко для Рублёва. В последние пару месяцев Бублик ищет выход из непростого состояния и затянувшейся череды неудач. Так что сложно наверняка предугадать ход предстоящего матча. Вдруг именно сейчас Александр нащупает свою игру? Или Андрей всё же будет невозмутим при защите титула в Испании?

Всё покажет поединок, который пройдёт в воскресенье, 27 апреля.

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