«Сделала Динаре Сафиной «баранки» вместо торта». Шнайдер — после сухой победы в Мадриде

Диана Шнайдер всего за 45 минут разобралась с Анастасией Севастовой, навесив ей две «баранки» — 6:0, 6:0 и пробилась уже в 4-й круг «тысячника» в Мадриде. В прошлом году россиянка дебютировала на этом соревновании и проиграла в первом же круге, так что сейчас ей все очки будут в плюс. В промежуточном рейтинге WTA Шнайдер уже выбралась на рекордное для себя 11-е место, так что топ-10 не за горами. После такого успеха Диана с удовольствием пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».

— Диана, это было шикарно и быстро. Тебя чем-то соперница успела удивить в этом матче?

— Ну если честно, то нет. Но я знала, что она уже обыграла здесь Настю Павлюченкову и Алёну Остапенко. Я думала, что как-то же она смогла их обыграть, то есть было понимание того, что нужно просто держать внимание, меньше допускать каких-то своих ошибок и просто заставлять её двигаться. Поэтому, да, один из главных для меня аспектов сегодня заключался в том, чтобы просто самой не делать много невынужденных ошибок и двигать её по корту.

— Даже при счёте 6:0, 5:0 на переходе вы смотрели свои записочки. Боялись, что матч может перевернуться?

— Ну, просто это был мой какой-то план, какие-то ключевые моменты, которые я написала себе на сегодняшний матч. И потом всё равно при счёте 6:0, 5:0 матч ещё не закончен, и нужно до самого конца всё играть.

— У вас следующий матч, возможно, со Швёнтек, правда она ещё не сыграла. А вы будете спрашивать какого-то совета у Мирры, потому что она её уже побеждала в этом году?

— Ну, конечно, я спрошу что-нибудь у Мирры, посмотрю что-то сама, что-то посмотрит Динара, вместе обсудим какой-то момент. Но сначала Иге нужно сегодня выиграть, а там уже дальше будем смотреть.

— Мы уже говорили пор косынки в прошлый раз. Ты их покупаешь где-то или же под заказ делаешь?

— Нет, я их не покупаю. Мы просто покупаем материал и потом её сшивают.

— И сколько у вас уже их в коллекции примерно?

— Ну, примерно где-то штук 6−8 штук.

— А вы не задумывались о том, чтобы выпустить свою линию, как, допустим, Андрей Рублёв, например?

— Ну, я пока об этом не задумывалась. У меня уже много об этом спрашивали. Мне кажется, мой главный фокус — это развиваться в игровом плане, а уже потом будем смотреть и думать о каком-то бизнесе.

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

— У вас был тяжелейший матч вчера в паре с Миррой, 9-й матчбол вы только реализовали. Когда был матчбол у ваших соперниц, не ёкнуло что-то?

— Конечно, был мандраж. Я принимала, старалась сосредоточиться, чтобы принять и не допустить какую-то свою ошибку. Держать какой-то запас так, чтобы наши соперники не могли пробить и нас атаковать. Мирра хорошо защищалась у сетки. Молодец! Оборону держала тоже. Конечно, напряженная вчера была пара, но здорово, что у нас получилось её вытащить и всё-таки завершить.

— Насколько вы изматываетесь в таких матчах? Можно сравнить с одиночкой?

— Конечно, мы вчера играли 2 часа 15 минут. Это был достаточно изнурительный матч. Было очень тяжело играть, потому что было очень ветрено, не самые комфортные условия. Но, опять же, мы с Миррой выходим, чтобы победить. Понятное дело, что мы там играли не в какой-то свой лучший теннис вчера, но у нас задача была просто выйти оттуда с победой и всё.

— А как расслабляетесь после тяжёлых матчей?

— Вчера вообще не было никакого времени для расслабления, потому что сегодня нас поставили играть первыми, то есть было всё очень быстро, сумбурно. Мы растянулись, быстро сделали какое-то восстановление у физио, покушала, помылась, уехала, всё. А ещё позвонила родителям и легла спать. В 10 вечера я уже спала.

— Мы видели фотографии вас на футбольном поле. Какими видами спорта вы ещё интересуетесь, кроме футбола?

— Мне нравится фигурное катание. Я его смотрю.

— А за кого вы там болеете?

— Я в основном только наших смотрю. Потому что наши всё-таки всё равно лучше всех катаются. Тут бесспорно вообще. Жалко, что они не выступают на международных соревнованиях, но всё равно молодцы, что у нас катаются. А так я следила за Олимпиадой — за Камилой Валиевой, за Аней Щербаковой, за Сашей Трусовой. Мне все очень нравятся, все очень симпатичны. Конечно, ситуация была сложная. Прям было жалко девчонок, вообще всех. Но а так, я сижу, смотрю, мне интересно.

— Мирра Андреева рассказывала, что вдохновляется биографиями великих спортсменов. Вы про кого-нибудь читали? Или про кого-то хотели бы прочитать в будущем?

— Я, на самом деле, не очень люблю читать. Я не знаю, что там Мирра читала, про кого она будет — надо будет узнать. Но если я смотрю какую-то биографию, то только отснятую из фильмов на реальных историях. А читать не очень люблю.

— А хотели какой-то фильм или книгу про Динару Сафину чтобы выпустили? Как думаете, она ещё не всё про себя рассказала — что-то новое бы узнали, чего ещё про неё не слышали?

— Ну, я думаю, безусловно, что-то бы новое точно узнала.

— У Динары завтра день рождения. Какой подарок готовите ей?

— Да, вот сегодня сделала две «баранки» вместо торта (смеётся). А так завтра мы играем пару. Опять же нужно играть, тренироваться, сложно в этом плане что-то готовить. Посмотрим, как будет проходить завтра день.