«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде

Мирре Андреевой пришлось непросто в матче третьего круга на «тысячнике» в Мадриде с польской теннисисткой Магдаленой Френх. Тем не менее юная российская звёздочка смогла найти пути к победе и вышла в следующий круг. После важной победы Андреева-младшая ответила вначале на вопросы иностранной прессы, в том числе и об Энди Маррее. Некоторое время назад Мирра призналась, что он её краш и теперь все хотят узнать, как проходит их общение. Ну а затем первая ракетка России поговорила и с корреспондентом «Чемпионата».

— Мирра, что вы думаете о прошедшем матче?

— Я знала, что будет примерно как и в первом матче, и я также знала, что мне нужно будет быть терпеливой. Очень рада, что смогла играть достаточно стабильно и что я смогла победить и пройти в следующий раунд.

— Что вы сейчас сказали Диане?

— О, ну, она выглядела очень радостной, хлопала мне, а я думала: «Ты выиграла 6:0, 6:0, о чём ты?». Мы просто поздравили друг друга, и она ушла.

— Это правда, что вы распечатали твит о своей «менталке» и поставили его в рамку?

— Да, этот твит даже стоит у меня в качестве обоев на телефоне. Возможно, я смогу его однажды показать, потому что он у меня дома.

— Вы говорили о своём темпераменте. О том, что злость позволяет вам играть лучше.

— Да, этот твит был из Мельбурна. Я проигрывала 1:5 в третьем сете, и комментаторы сказали: «Она слишком строга к себе, это портит её игру», так что, когда я выиграла 7:6, кто-то написал: «Комментаторы говорят, что она слишком строга к себе, и через 30 минут она побеждает 7:6. Может, поэтому она и выиграла?» Я до сих пор помню этот твит, и он у меня в распечатан на столике возле кровати.

— А вы сами как считаете — стараетесь балансировать между спокойствием на корте со страстью играть лучше?

— Да, я стараюсь найти баланс, потому что мне кажется, что если я играю слишком спокойно, то у меня будет хуже получаться. Я стараюсь выражать свои эмоции, даже если они негативные. Мне лучше выплеснуть их и забыть о том, что произошло, и сфокусироваться на следующем розыгрыше. Для меня также важно не показывать слишком много эмоций, может быть, просто выкрикнуть: «Come on!» или что-то ещё и затем успокоиться для следующего розыгрыша.

Мирра Андреева на корте Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Вы играли против Александры Эалы на юниорском US Open, а сейчас вы обе выступаете на таких больших турнирах. Вы говорили как-то между собой? Какие у вас с ней отношения?

— Да, мы немного поболтали на турнире в Майами в раздевалке перед её матчем с Игой Швёнтек. Она у меня спросила: «Как тебе удалось победить её дважды подряд?» Так что мы просто поговорили об этом. Не знаю, удалось ли мне ей помочь, однако я пыталась дать хоть какой-то совет. Мы болтали всего около пяти минут, но было очень приятно видеть других юниорок, с которыми я делила корт на таких турнирах, и вообще приятно видеть знакомые лица в туре.

— Мы разговаривали с Бьянкой Андрееску, и она сказала, что когда она только попала в тур, то чувствовала себя одинокой, очень мало людей говорили с ней. А вас как приветствовали в туре?

— Когда я только попала в тур, у меня ещё не было тут друзей, мне не с кем было говорить, так что, когда я два года назад победила здесь в третьем круге, я очень удивилась тому, что Бьянка написала мне сообщение. Я была шокирована тем, что чемпионка ТБШ написала мне. Я всё ещё помню этот момент. Мы потом встретились, и мне кажется, что она догадывалась, что я могу проходить через то же самое, что и она. Так что я очень благодарна, что она таким образом подняла мне уверенность в себе.

— Теперь, когда Маррей стал тренером, вы наверное пересекаетесь гораздо чаще. Вы с ним общаетесь?

— Ну, на этом турнире мы ещё не пересекались, а вообще, когда это происходит, я здороваюсь и спрашиваю: как дела? Но пока я ещё очень стесняюсь, поэтому мы мало разговариваем. Конечно, когда Джокович побеждает, я его поздравляю, а он поздравляет меня, когда я побеждаю. Так что пока не очень много, однако я буду работать над этим.

— Мирра, вы хорошо себя показываете здесь на другом типе грунта, и вы дошли до полуфинала в Париже в прошлом году. Насколько хорошо вы адаптируетесь к разным типам грунта и насколько вы гордитесь этим?

— Тут действительно немного сложнее. Мяч скачет чуть выше, и нужно тратить больше времени на то, чтобы приспособиться к условиям. Но для меня особой разницы между кортами здесь и в Париже нет. Так что мне на то, чтобы приспособиться к корту, нужно столько же времени — где-то один-два дня.

— Уже несколько игроков высказывались по поводу их расписания и о том, что им нужно быть очень осторожными с допинговым контролем. Как эти правила влияют на вашу жизнь и мысли?

— Да, мы очень с этим осторожны. Всегда слежу за тем, что я ем, что я пью. У меня даже своя бутылка воды в комнате, и я никому не даю из неё пить. Если, например, мой папа хочет из неё выпить, я его останавливаю. Знаю, что он не принимает никаких лекарств, но делаю это, чтобы точно быть уверенной.

— Как, будучи такой юной, вы находите баланс между игрой на таком высоком уровне и получаете при этом удовольствие от игры?

— Да, поначалу было тяжело балансировать серьёзную игру с получением удовольствия от процесса, но со временем у меня стало лучше это получаться. Знаю, что на корте я должна быть серьёзной, однако, если я буду слишком серьёзной, это тоже будет не очень хорошо. Так что я всё ещё стараюсь найти способ получить удовольствие от момента, от игры, но при этом оставаться серьёзной и обращать внимание на то, что я делаю.

После общения с иностранными журналистами Мирра Андреева ответила на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

— Мирра, что было самое тяжёлое в сегодняшнем матче? Чем-то вас удивила Магдалена Френх? Вы с ней в этом году играли в Австралии, кстати, как и с Мари Боузковой. Что-то она придумала за это время?

— Я бы сказала, что здесь, как и моя первая соперница, она добавила немного больше противоходов. Скорее всего, потому что это грунт, и тут немного тяжело выходить из удара, потому что ты постоянно скользишь. Потому что нет как бы сцепления с землёй, поэтому я бы сказала, что она, наверное, стала больше играть противоходами. Но я была готова к тому, что мне нужно быть терпеливой, мне нужно не торопиться и ждать своего удобного мяча. Я знала, что матч будет, скорее всего, тяжёлым. Но почему-то я была уверена в том, что неважно, какой будет счёт и как сложится поединок, я была уверена в том, что, скорее всего, я выиграю. Мне это придавало уверенности, и я просто шла на матч, зная, что, даже если что-то пойдёт не так, я всё равно смогу перевернуть ситуацию.

— Вчерашняя парная комбинация не помешала вам в подготовке к этому поединку? Потому что вы долго играли и довольно поздно закончили.

— Да, парный матч вчера был просто какой-то триллер, если честно. Было много всего — и взлёты, и падения, там вообще всё-всё-всё в этом матче было. Но да, когда вышло расписание, конечно, мы с Дианой не очень этому обрадовались. Я не знаю, как они делали это расписание. Они знали, что мы будем играть пару достаточно поздно, и поставили нас сегодня первым запуском. У нас, я считаю, не было достаточно времени отдохнуть, однако мы сходили, поговорили, нам вроде объяснили ситуацию, почему так. В целом легче не стало, но мы хотя бы сходили поговорить. В целом нужно было просто принять эту ситуацию и пытаться сделать всё самое лучшее и возможное, чтобы подготовиться к первому матчу сегодня.

— Вы помните такую ситуацию, чтобы вы только с девятого матчбола смогли додавить соперниц, как накануне в парном матче?

— Не знаю. Уж очень интересный получился парный матч, но в целом, мне кажется, мы с Дианой как-то находили кондиции, как нам играть, потому что почему-то очень сильно вылетал мяч на этом корте. Да и та пара была немного странная, даже несмотря на то, что я, мне кажется, сзади ни одного удара в корт не попала. У меня только шло у сетки, поэтому я пыталась что-то делать впереди. И даже вместе с тем, что я играла на таком низком уровне, мы всё равно смогли побороться. Я считаю, что это очень хорошо, что даже тогда, когда мы играем не в свой лучший теннис, мы всё равно выигрываем такие тяжёлые матчи. И да, этот матчбол, мне кажется, этот удар с лёта, я уже доставала всем, чем только можно, тянулась до пола, и ногами, и руками, и всем, чтобы вытащить этот мяч. Так что в целом мы вдвоём всё равно перебороли соперниц и смогли выиграть матч.

— Сегодня ровно два года, как вы победили впервые в WTA-туре, как раз здесь, в Мадриде. Что вы помните из того матча и какой путь вы прошли за это время?

— Я помню, что я два года назад играла так, что мне было нечего терять. То есть я играла каждый матч как последний. Поэтому с того момента, наверное, поменялось то, что я сейчас уже больше как фаворит выхожу на поединок, а не так, как какая-нибудь девочка, которая вышла как сюрприз. Поэтому, наверное, вот это поменялось больше всего.

— У вас есть какой-то ещё любимый вид спорта, за которым вы следите? Может, за каким-то спортсменом?

— Я слежу за фигурным катанием. Мне нравится, как наши девочки катаются. Пытаюсь следить за баскетболом иногда, когда есть время. В футболе я вообще ничего не понимаю. Ещё хоккей. Недавно как раз видела момент, когда Александр Овечкин установил рекорд. Поэтому да, наверное, вот эти три основных вида спорта, за которыми я пытаюсь следить.