Болеет одновременно за Месси и Роналду. С кем сыграет Медведев в Мадриде?

Даниил Медведев прошёл в третий круг «Мастерса» в Мадриде без игры. Как и Андрей Рублёв, он должен был провести свой первый матч накануне, 25 апреля, но соперники обоих россиян снялись до выхода на корт. Несостоявшимся оппонентом Медведева был Ласло Джере – ну а в третьем круге Даниил встретится с Хуан-Мануэлем Серундоло.

Мадрид – худший из грунтовых «Мастерсов» для Медведева по показанным здесь результатам, хотя корты тут наиболее быстрые из всех песчаных турниров этой категории и вроде бы должны больше подходить ему. Однако лишь в прошлом году Даниил впервые дошёл в столице Испании до четвертьфинала, который не смог доиграть из-за травмы. При этом в Риме россиянин завоевал титул в 2023-м (хотя до того и поединка там выиграть не мог), а в Монте-Карло был в полуфинале и в четвертьфинале.

Кстати, нельзя однозначно сказать, что Даниилу пойдёт на пользу пропуск второго круга. Играл он в последнее время и так немного, проведя после 15 марта всего четыре встречи, из которых три были на грунте. К тому же после Монте-Карло он то ли заболел, то ли отравился – в любом случае не тренировался без малого неделю, и сейчас скорее нужно было бы сразиться и найти ритм, а не просто проводить тренировки в ожидании первого матча на турнире с соперником, который уже здорово прибился к кортам.

Серундоло-младший же провёл в Мадриде уже четыре поединка. В квалификации он обыграл Тьяго Сейбот-Уайлда и Ботика ван де Зандсхулпа, а в основной сетке после волевой победы над Александром Ковачевичем в двух партиях выбил прошлогоднего финалиста турнира, Феликса Оже-Альяссима. Да, канадец сейчас совсем потерял форму и уступил в шести из семи последних матчей, но всё равно это значимая победа для Хуан-Мануэля. Он и на своей странице в соцсетях сделал как пост, так и пару «сториз», подчёркивая, что это самая крупная победа в его карьере с точки зрения рейтинга поверженного оппонента. Феликс, несмотря на свою неудачную серию, ещё является 19-й ракеткой мира (хотя после Мадрида опустится в лучшем случае на 27-ю строчку), так что для находящегося во второй сотне рейтинга Серундоло это действительно большой успех.

Хуан-Мануэль Серундоло Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кстати, Хуан-Мануэля можно назвать потомственным теннисистом – его отец тоже играл в туре, хотя никаких успехов не добился. Алехандро Серундоло не смог войти даже в топ-300, а в его профиле на официальном сайте ATP можно найти лишь локальные турниры в Южной Америке, которые по нынешней классификации были бы «челленджерами». Зато старший брат Хуан-Мануэля, Франсиско, куда более успешен и балансирует на границе второго и третьего десятка рейтинга. К слову, 2,5 месяца назад братья Серундоло встретились на домашнем турнире в Буэнос-Айресе, впервые сыграв друг против друга. Франсиско одержал там уверенную победу (6:2, 6:3) и в итоге дошёл до финала соревнования.

Помимо теннисистов, в семье есть и хоккеистка. Да-да, глаза вас не обманывают – Мария Констанца Серундоло, которая младше Франсиско, однако старше Хуан-Мануэля, решила заниматься хоккеем. Правда, не на льду (не уверен, что в Аргентине в принципе существовала такая опция, когда Мария-Констанца родилась, но с 2012 года там на самом деле есть и женская сборная по хоккею на льду), а на траве. В 2018-м девушка даже стала чемпионкой юниорской Олимпиады, которая проходила в Буэнос-Айресе.

Мария Констанца Серундоло Фото: из личного архива Марии Констанцы Серундоло

Кстати, именно в этом аргентинском городе расположена академия их родителей – теннисная, разумеется, а не хоккейная. И Франсиско, и Хуан-Мануэль с детства занимались там, причём если старший брат начал тренироваться в пять лет, то младший взял в руки ракетку, когда ему было всего три года. Интересно, что если в теннисе у Хуан-Мануэля достаточно ожидаемый кумир в лице Рафаэля Надаля (учитывая, что Серундоло-младший левша), то в футболе он каким-то непостижимым образом совмещает любовь к Лионелю Месси и Криштиану Роналду, да ещё и за Неймара переживает за компанию.

У аргентинца есть один титул ATP, завоёванный на родине уже четыре с небольшим года назад, в феврале 2021-го. Хуан-Мануэль тогда стартовал с квалификации, что ему приходилось и приходится делать весьма часто – в рейтинге он до сих пор не поднимался выше 79-й строчки – и, выиграв в основе четыре из пяти матчей в трёх сетах, стал чемпионом. После финала он тогда признался, что никогда в жизни даже не думал о том, что способен завоевать титул (на уровне ATP), и, возможно, это и стало ключом к победе – благодаря отсутствию таких мыслей он совершенно не нервничал.

Вполне вероятно, что о победе над игроком топ-10 Хуан-Мануэль тоже не задумывается. У него вообще до сих пор была лишь одна встреча с теннисистом из первой десятки – в первом круге Уимблдона-2023 он проиграл Яннику Синнеру, бывшему на тот момент восьмой ракеткой мира, со счётом 2:6, 2:6, 2:6. Даниил Медведев же сейчас занимает в рейтинге десятую строчку – и постарается не дать аргентинцу впервые обыграть соперника из десятки лучших. Поединок пройдёт в воскресенье, 27 апреля.

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