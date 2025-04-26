Я 20 лет такого не испытывал». Джокович шокировал теннисный мир своим провалом в Мадриде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович уступил 44-й ракетке мира Маттео Арнальди (3:6, 4:6) во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Перед этим серб также вылетал в стартовой игре турнира в Монте-Карло. Джокович впервые с 2018-го проиграл два грунтовых матча подряд и свои начальные встречи на двух «Мастерсах» кряду.

Новак также впервые с 2006-го начал грунтовый сезон двумя поражениями. Тогда он был 67-й ракеткой мира и уступил в Монте-Карло и Барселоне. Сейчас серб замыкает топ-5 рейтинга ATP, но в 37 лет переживает что-то вроде эмоционального выгорания. Ещё перед стартом Мадрида Джокович излишне нервничал и в очень грубой форме давал понять своему тренеру Энди Маррею, что ему надоел теннис.

Оказалось, что вспышки гнева у Новака не являлись каким-то тактическим ходом для запутывания соперников. Джокович действительно не был всерьёз настроен на успешное выступление в Мадриде.

Арнальди – не самый простой оппонент, однако всё-таки далеко не звезда первой величины в теннисе. Для итальянца победа над Новаком стала всего лишь пятой над игроками топ-10 в карьере (при 12 поражениях), хотя он ей несказанно рад. Теперь Маттео поборется с боснийцем Дамиром Джумхуром за выход в четвёртый круг Мадрида.

«Сбылась моя мечта? Да, разумеется. Он мой кумир и всегда им был. Я обрадовался, что впервые смогу с ним сыграть. Я только один раз с ним тренировался. Сразиться с Новаком на таком корте для меня уже победа. Он сейчас не в лучшей форме. Я вышел на корт, чтобы показать лучший теннис и постараться победить. У меня получилось. Сейчас я даже не знаю, что сказать. Если честно, поначалу я просто старался не наложить в штаны (смеётся). Это было главное, потому что я вышел на корт, на котором никогда не играл и даже не тренировался. Всё незнакомое, ты не знаешь, как там что устроено. Я старался выстраивать розыгрыши, заставлять его ошибаться. Стоит начать, и ты чувствуешь себя комфортнее, напряжение понемногу уходит. Он немного помог мне в нескольких геймах.

Конечно, хорошо, что я сразу сделал брейк, хотя понимал, что он тут же сделает обратный. Я такой: ладно, хорошее начало. А потом я прибавил, и, как мне кажется, получился неплохой матч. Как удалось сохранить спокойствие на брейк-пойнте во втором сете при счёте 3:3 на подаче Джоковича? Если честно, сам не знаю. Надо пересмотреть этот момент. Как уже сказал, я с самого детства смотрел матчи Новака и всегда старался играть, как он. Мне кажется, в том розыгрыше мы действовали очень похоже. Не знаю, как выиграл это очко», – сказал Арнальди в интервью на корте.

Новак Джокович и Маттео Арнальди Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Юбилейный 100-й титул Джоковича снова откладывается на неопределённый срок. Есть резонные сомнения, что серб сможет взять его на турнирах «Большого шлема» или на «Мастерсах». Новак признаёт, что живёт в новой реальности, где его ранний вылет с престижных соревнований является привычным делом.

«У меня уже не первое в сезоне поражение в первом же матче на турнире. Я вроде бы тренировался неплохо, но в поединке всё шло совсем иначе. Уровень тенниса очень далёк от того, чего я бы хотел. Для меня это некая новая реальность: пытаться выиграть один-два матча на турнире. Не то, к чему я привык в течение 20 лет до этого. Что ж, остаётся только использовать это как движущую силу. Можете себе представить: я правда 20 лет такого не испытывал, а теперь так рано вылетаю с турниров.

Надо просто принять то, что происходит сейчас. Не могу жаловаться на свою карьеру и не буду, но теперь это моя новая реальность. Теперь всё иначе: мои удары, моё тело. Остаётся только принять это и пытаться что-то улучшить. Может быть такое, что я только что сыграл свой последний матч в карьере на турнире в Мадриде? Может быть. Не могу ничего сказать сейчас точно. Конечно, я ещё вернусь в Мадрид. Если не для участия в турнире, то уже после завершения карьеры. Но да, такое может быть», — сказал Джокович на пресс-конференции после встречи.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Мадриде Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Форма Джоковича перед «Ролан Гаррос», мягко говоря, далека от идеала. Ранее Новак говорил, что у него нет никаких ожиданий от этого «Шлема», как и от «Мастерса» в Мадриде. Но время подготовиться к грунтовому мэйджору в Париже ещё есть, а поражения в Монте-Карло и Испании могут стать уроком и должны указать Джоковичу, в каком направлении нужно двигаться.

Теннисное сообщество преимущественно обеспокоенно восприняло ранний вылет Новака в Мадриде. Возможно, Джокович действительно устал от тенниса и вскоре присоединится к завершившим карьеру другим представителям «Большой тройки» Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Хотя есть мнение, что Новак ещё способен сделать последний рывок на ТБШ.

«Новак Джокович проиграл в первом матче четырёх из пяти последних турниров со своим участием. Это действительно тяжёлый год для него», — отмечает популярный аккаунт Tennis Letter.

«Кто-нибудь ещё беспокоится о Новаке Джоковиче? Его третье поражение подряд и никаких признаков улучшения. На это тяжело смотреть», — подчеркнул теннисный блогер Danny.

«С каждым проходящим турниром Новак Джокович, выступивший на Олимпийских играх в прошлом году и сделавший именно то, что нужно было сделать, выглядит всё более и более раздавленным. Этот человек задержал ход часов всего ради одного турнира. Потрясающе», — написал в соцсетях британский теннисный журналист Скотт Баркли.

«Я не ожидал многого от Джоковича в Мадриде. Убеждён, что его можно оценить только на турнирах «Большого шлема», поскольку именно на них он сосредоточен. На данный момент переживаний по поводу Новака нет», — считает популярный теннисный блогер Pavvy G.