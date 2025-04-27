«Правильный человек, с которым комфортно». Сафина мощно начала карьеру тренера в Мадриде

Динара в день своего 39-го дня рождения будет наблюдать за парным матчем Дианы Шнайдер. В одиночке её подопечная тоже выносит соперниц.

27 апреля бывшая первая ракетка мира Динара Сафина отмечает свой 39-й день рождения. Сафина встречает праздник на «тысячнике» в Мадриде, где в качестве тренера постарается привести свою подопечную 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер к титулам в одиночном и парном разрядах.

Динара только привыкает к новой работе, но именно в столице Испании она вполне способна добиться серьёзного успеха со Шнайдер. Во время игровой карьеры Сафина прекрасно выступала в Мадриде. Она называла этот турнир самым любимым в туре, а титул на нём – наиболее ценным.

«Тысячник» в Мадриде длится две недели, после каждого поединка теннисистки получают сутки отдыха. Но пока что Динара Сафина трудится здесь без перерыва, поскольку Шнайдер продолжает выступление в одиночном и парном разрядах. В свой день рождения Динара будет наблюдать за парным матчем Дианы и Мирры Андреевой с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд.

Шнайдер и Андреева приучили к успешным выступлениям своего дуэта, так что их титул большой сенсацией не станет. Хотя основной упор обе теннисистки всё-таки делают на одиночный разряд. В частности, Диана в Мадриде очень уверенно дошла до четвёртого круга.

Диана Шнайдер и Динара Сафина Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

Сначала Шнайдер не оставила шансов американке Кэти Волынец (6:1, 6:2), а затем и вовсе повесила две «баранки» бывшей 11-й ракетке мира латвийке Анастасии Севастовой (6:0. 6:0), которая перед этим выбила россиянку Анастасию Павлюченкову и соотечественницу Елену Остапенко – недавнюю чемпионку «пятисотника» в Штутгарте. Дальше Диану ждёт встреча со второй ракеткой мира и действующей чемпионкой Мадрида Игой Швёнтек.

Ига является абсолютно лучшей теннисисткой на грунте в последние годы, но сейчас полька переживает не лучший период в карьере. У Дианы определённо есть основания рассчитывать на проход Швёнтек. Россиянка отлично чувствует себя на быстром мадридском грунте. Не последнюю роль в этом играют советы успешно выступавшей здесь Динары Сафиной.

«Мне кажется, Диана больше расскажет, чем я. Думаю, она сыграла хороший матч. Всё выполнила, по крайней мере что задумала. Мне кажется, любого соперника надо опасаться, потому что есть возможность, что она покажет лучшую игру, а при этом у тебя получится твой худший теннис. Но был план — выходить на корт с трезвой головой, выполнять свои задачи и не впадать в панику», — сказала Сафина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым после победы Шнайдер над Севастовой.

Диана Шнайдер на турнире в Мадриде Фото: Robert Prange/Getty Images

Шнайдер в процессе поиска тренера назначила Сафину после совета чемпионки «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасии Мыскиной. В Мадриде Диана поделилась теннисными нюансами стартового этапа работы с Динарой.

«Не скажу, что мы кардинально меняем технику. Мы работаем над аспектами игры. Тяжёлый мяч — играем по диагонали. Удобный — значит, можно быть более агрессивной. Добавляем вариативности: резаные, укороченные, если надо отыграться, то кинуть свечку. В общем, стараемся разнообразить игру. Ну и, конечно, работаем над психологией. Важно, чтобы я не нагнетала саму себя из-за ошибок. Понятно, что все ошибаются, но я вот слишком много на этом концентрирую своего внимания. Мне это мешает, поэтому мы много уделяем этому времени. Это уже приносит плоды. Понятно, что не идеально, есть куда расти.

Какой подарок готовлю Динаре на день рождения? Да, вот сегодня сделала две «баранки» вместо торта (смеётся). А так — завтра мы играем пару. Опять же нужно играть, тренироваться, сложно в этом плане что-то готовить. Посмотрим, как будет проходить завтра день», — сказала Шнайдер в беседе с «Чемпионатом».

В личностном плане между Дианой и Динарой за короткое время выработалась отличная коммуникация. Они договорились о сотрудничестве на грунтовую часть сезона, однако Шнайдер уже даёт понять, что не будет против продлить его в случае обоюдного желания сторон.

«Динара очень открытая, очень добрый человек, она постоянно спрашивает, что я чувствую. Мы очень много разговариваем. После первой же недели, которую мы вместе провели в Барселоне, мне было понятно, что это правильный и хороший человек, с которым мне будет комфортно. Не думаю, что есть дедлайн нашего сотрудничества. Я просто стараюсь прогрессировать с помощью Динары. Мне с ней комфортно, мы очень много работаем над конкретными деталями: нужно почистить удар с двух рук слева — занимаемся этим в удобной точке и так далее. Есть игроки, кому удобно тупо со спарринг-партнёром держать одну диагональ, потом — другую. А мне очень нравится, что мы целенаправленно работаем над тем, что нужно улучшить. А дальше будем обо всём разговаривать и, надеюсь, придём к соглашению», — заявила Шнайдер на пресс-конференции в Мадриде.

Динара Сафина начала работать тренером одновременно со своим легендарным братом Маратом Сафиным, который в качестве игрока выиграл два турнира «Большого шлема» и тоже был первой ракеткой мира. Марат сейчас пытается помочь Андрею Рублёву защитить титул в Мадриде. Будет эпично, если Динара и Марат приведут своих подопечных к завоеванию Кубка в столице Испании, хотя Шнайдер уверяет, что у них с Сафиной своя отдельная история.

«Решила ли я взять Динару до или после того, как узнала о сотрудничестве Андрея Рублёва и Марата Сафина? На самом деле, это вообще никак не взаимосвязано. Очень много было комментариев, что, мол, это всё спланировано, бла-бла-бла. Но, на самом деле, нет, мы вообще связались с Динарой, ещё когда я находилась в Дохе. Были с ней на связи всё это время. Просто так получилось, что потом шла американская серия. А у Динары не было американской визы, из-за этого у нас не получалось начать раньше. Мы планировали начать с грунтового сезона, после Чарльстона, вернуться из США и начать. А про Андрея Рублёва я вообще не знала, это было всё очень конфиденциально и скрытно. Это такое совпадение, так совпало, мне кажется, Динара тоже сама не знала. Это, мне кажется, очень классно и для нас с Андреем, и для Марата с Динарой», — сказала Шнайдер в эфире BB Tennis.

Стартовый период работы Динары с Дианой можно назвать успешным. Шнайдер в Мадриде набирает обороты, а её дальнейшее выступление здесь является одной из главных интриг турнира. После турнира в Испании Сафина вместе со Шнайдер поедет на «тысячник» в Риме, а далее будет мэйджор «Ролан Гаррос».