Хачанов прошёл американского гиганта в Мадриде. Тому не помогли даже 17 эйсов!

В субботу, 26 апреля, на супертурнире в Мадриде стартовали матчи третьего круга в женском одиночном разряде. Первой из россиянок на один из кортов в столице Испании вышла 20-я ракетка мира Людмила Самсонова. В соперницах у неё была представительница Украины Юлия Стародубцева, ныне занимающая 99-е место в рейтинге WTA.

Напомним, во втором круге грунтового «тысячника» Самсонова в двух сетах обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 6:4. После победы над представительницей США Людмила поделилась планами на турнир.

«Как мне эти корты и какие планы на турнир? Мне нравятся. В прошлом году я дошла тут до третьего круга. Сейчас я уже в нём. А планов у меня нет. Просто бороться, играть каждый матч. Грунт, конечно, это не моё самое любимое покрытие. Буду пробовать, бороться и посмотрим», — цитирует Самсонову «Чемпионат».

Стародубцева, в свою очередь, проводила пятый поединок в Мадриде. Украинка успешно преодолела сито квалификации, а в основе последовательно переиграла Линду Фрухвиртову (6:2, 6:2) и Элизабетту Коччаретто.

Дебютное очное противостояние с Юлией началось для Людмилы удачно. После того как девушки обменялись брейками на старте матча (1:1), Самсонова с третьей попытки вновь взяла чужую подачу, а затем закрепила успех — 3:1. Далее теннисистки удерживали подачи, а в седьмом гейме наша соотечественница оформила очередной брейк, не позволив украинке взять хотя бы одно очко — 5:2. После этого Людмила подала на сет — 6:2.

В начале следующей партии Людмила не реализовала тройной брейк-пойнт — 1:0 в пользу Стародубцевой. Однако это обстоятельство никак не смутило 20-ю ракетку мира. В третьем гейме она разогналась и сделала брейк — 2:1. Но в середине сета Самсонова упустила свою подачу, позволив противнице восстановить статус-кво — 3:3. Далее девушки брали свои геймы — 5:5. В 11-м гейме у Людмилы был отличный шанс оформить важнейший брейк, однако она реализовала сразу четыре (!) скрытых матчбола. Именно этот фактор и повлиял на исход партии. На тай-брейке у россиянки ничего не получилось, она взяла всего лишь два очка на «теннисном пенальти» — 7:6 (7:2) в пользу Стародубцевой.

В решающей партии у Людмилы совсем расклеилась игра. В итоге наша соотечественница получила «баранку», потерпев поражение от украинки со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 0:6 за 2 часа 32 минуты. Далее Юлия Стародубцева сразится с седьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

За выход в 1/8 финала супертурнира в Мадриде боролась и 29-я ракетка мира Анна Калинская. Соперница ей досталась очень непростая — чемпионка Australian Open 2025 года в женском одиночном разряде Мэдисон Киз. Во втором круге россиянка победила Диан Парри из Франции со счётом 7:6 (7:4), 6:4, а американка — итальянку Лючию Бронцетти (6:4, 6:3) соответственно.

По личным встречам у девушек равенство — 1-1. Мэдисон выиграла со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в первом круге «Ролан Гаррос» — 2022, а Анна победила три недели назад в третьем круге Чарльстона — 6:2, 6:4.

В новом очном сражении спортсменки до пятого гейма удерживали свои подачи. Но при счёте 2:2 представительница США воспользовалась ошибками Калинской и сделала брейк — 3:2. Анна не сдалась. Она тут же оформила обратный брейк и добилась равновесия в сете — 3:3. Далее девушки взяли геймы на своих подачах — 5:5. И всё же в ключевых моментах первой партии Киз оказалась чуть лучше. В концовке сета победительница австралийского мэйджора добавила на приёме, у неё стали проходить мощные атаки, и она дожала Калинскую — 7:5 за 43 минуты. Статистика: 4/10 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Анны, 12/8 – у Мэдисон.

Вторая партия получилась удивительной. Калинская бодро начала и сразу повела 3:0. Американка перехватила инициативу и выиграла пять геймов подряд, но не смогла подать на сет при 5:4. В 11-м гейме уже Анна не реализовала три сетбола. Теннисистки довели партию до тай-брейка, где Киз дожала противницу. Россиянка достойно боролась, однако на «теннисном пенальти» действовала неудачно. Она злилась на себя, даже швыряла ракетку. У Калинской не получилось добиться успеха в матче с чемпионкой АО-2025 — 5:7, 6:7 (3:7) за 1 час 48 минут. Статистика поединка: 13/24 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Анны, 33/27 – у Мэдисон. В следующем круге Киз сыграет с победительницей встречи между Донной Векич и Эммой Наварро.

На корте в столице Испании сегодня выходил и россиянин Карен Хачанов, занимающий 25-е место в рейтинге ATP. Он сражался со 103-й ракеткой мира американцем Райлли Опелкой. Добавим, что рост этого игрока составляет 211 см. Настоящий гигант!

Теннисисты впервые играли друг с другом. Отметим, что Райлли пропустил почти весь сезон-2023 и половину прошлого года из-за травмы, а до неё занимал 17-е место в мужской мировой табели о рангах.

В начале матча теннисисты смогли удержать свои подачи. При этом у Хачанова было два брейк-пойнта, но он их не реализовал — 1:1. Опелка подал четыре (!) эйса и, таким образом, отвёл все угрозы. Больше шансов на приёме у игроков не возникало. В итоге они перевели партию на тай-брейк, где точнее был Карен. За 49 минут наш соотечественник взял стартовый сет — 7:6 (7:3). Статистика партии: 6/6 у Хачанова по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 20/19 – у Опелки.

Карен Хачанов Фото: Pedro Salado/Getty Images

Второй сет проходил по схожему сценарию. Игроки по-прежнему чётко контролировали свои подачи. При этом в начале партии Хачанов заработал брейк-пойнт, но не воспользовался своим шансом. В шестом гейме представитель России также мог взять чужую подачу. Карен заработал брейк-пойнт, к которому привела двойная ошибка Опелки. Однако Райлли нейтрализовал угрозу, выполнив отличную подачу — 3:3. В итоге судьба партии вновь решалась на тай-брейке, где успешнее оказался Хачанов. 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) — именно с таким счётом серебряный призёр ОИ-2020 в парном разряде одолел непростого американца. Продолжительность игры составила 1 час 46 минут. Её статистика: 17/12 у Карена, 43/37 – у Райлли по ударам навылет/невынужденным ошибкам. Отметим, что в этом матче Опелке не помогли даже 17 эйсов. А вот Хачанов выполнил восемь подач навылет. В следующем круге он сразится с лучшим из пары Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США).

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».