Рублёв рвётся в 4-й круг Мадрида! Ещё сыграют Кудерметова, Потапова и Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин завершится третий круг, а у мужчин эта стадия только начнётся. В борьбу вступят в том числе и россияне – Даниил Медведев (девятый номер посева) и Андрей Рублёв (7), соперники которых снялись в прошлом круге. У женщин Вероника Кудерметова сразится с Мартой Костюк (24), Анастасия Потапова – с американкой Софьей Кенин (32), Екатерина Александрова (21) – с Дарьей Касаткиной (14), которая теперь представляет Австралию. За подробностями следите в нашем лайве.
Совсем скоро начнёт свой матч на турнире в Мадриде действующий чемпион соревнования Андрей Рублёв. Интересные факты о его сопернице — Александре Бублике читайте в нашем материале.
Вчера на турнире в Мадриде прогремела сенсация. Новак Джокович проиграл итальянцу Маттео Арнальди. Теннисный мир остро отреагировал на это событие.
27 апреля бывшая первая ракетка мира Динара Сафина отмечает свой 39-й день рождения. Сафина встречает праздник на «тысячнике» в Мадриде, где в качестве тренера постарается привести свою подопечную 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер к титулам в одиночном и парном разрядах.
Мирре Андреевой пришлось непросто в матче третьего круга на «тысячнике» в Мадриде с польской теннисисткой Магдаленой Френх. Тем не менее юная российская звёздочка смогла найти пути к победе и вышла в следующий круг. После важной победы Андреева-младшая ответила вначале на вопросы иностранной прессы, в том числе и об Энди Маррее. Некоторое время назад Мирра призналась, что он её краш и теперь все хотят узнать, как проходит их общение. Ну а затем первая ракетка России поговорила и с корреспондентом «Чемпионата».
Диана Шнайдер всего за 45 минут разобралась с Анастасией Севастовой, навесив ей две «баранки» — 6:0, 6:0 и пробилась уже в четвёртый круг «тысячника» в Мадриде. В прошлом году россиянка дебютировала на этом соревновании и проиграла в первом же круге, так что сейчас ей все очки будут в плюс. В промежуточном рейтинге WTA Шнайдер уже выбралась на рекордное для себя 11-е место, так что топ-10 не за горами. После такого успеха Диана с удовольствием пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».
Также вчера выиграл свой матч Карен Хачанов. Как проходил его поединок с американским гигантом, читайте в нашем обзоре.
Про блестящие победы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые они одержали накануне, читайте в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.