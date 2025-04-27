Рублёв рвётся в 4-й круг Мадрида! Ещё сыграют Кудерметова, Потапова и Медведев. LIVE!

На грунтовом супертурнире в Испании продолжается третий круг. На кортах появятся и пять россиян.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин завершится третий круг, а у мужчин эта стадия только начнётся. В борьбу вступят в том числе и россияне – Даниил Медведев (девятый номер посева) и Андрей Рублёв (7), соперники которых снялись в прошлом круге. У женщин Вероника Кудерметова сразится с Мартой Костюк (24), Анастасия Потапова – с американкой Софьей Кенин (32), Екатерина Александрова (21) – с Дарьей Касаткиной (14), которая теперь представляет Австралию. За подробностями следите в нашем лайве.