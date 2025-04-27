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Медведев, Рублёв, Потапова, Кудерметова, Александрова: онлайн-трансляция Мадрид 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв рвётся в 4-й круг Мадрида! Ещё сыграют Кудерметова, Потапова и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Испании продолжается третий круг. На кортах появятся и пять россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин завершится третий круг, а у мужчин эта стадия только начнётся. В борьбу вступят в том числе и россияне – Даниил Медведев (девятый номер посева) и Андрей Рублёв (7), соперники которых снялись в прошлом круге. У женщин Вероника Кудерметова сразится с Мартой Костюк (24), Анастасия Потапова – с американкой Софьей Кенин (32), Екатерина Александрова (21) – с Дарьей Касаткиной (14), которая теперь представляет Австралию. За подробностями следите в нашем лайве.

WTA 1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Совсем скоро начнёт свой матч на турнире в Мадриде действующий чемпион соревнования Андрей Рублёв. Интересные факты о его сопернице — Александре Бублике читайте в нашем материале.

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11:44 Даниил Сальников

Вчера на турнире в Мадриде прогремела сенсация. Новак Джокович проиграл итальянцу Маттео Арнальди. Теннисный мир остро отреагировал на это событие.

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11:39 Даниил Сальников

27 апреля бывшая первая ракетка мира Динара Сафина отмечает свой 39-й день рождения. Сафина встречает праздник на «тысячнике» в Мадриде, где в качестве тренера постарается привести свою подопечную 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер к титулам в одиночном и парном разрядах.

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11:34 Даниил Сальников

Мирре Андреевой пришлось непросто в матче третьего круга на «тысячнике» в Мадриде с польской теннисисткой Магдаленой Френх. Тем не менее юная российская звёздочка смогла найти пути к победе и вышла в следующий круг. После важной победы Андреева-младшая ответила вначале на вопросы иностранной прессы, в том числе и об Энди Маррее. Некоторое время назад Мирра призналась, что он её краш и теперь все хотят узнать, как проходит их общение. Ну а затем первая ракетка России поговорила и с корреспондентом «Чемпионата».

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11:29 Даниил Сальников

Диана Шнайдер всего за 45 минут разобралась с Анастасией Севастовой, навесив ей две «баранки» — 6:0, 6:0 и пробилась уже в четвёртый круг «тысячника» в Мадриде. В прошлом году россиянка дебютировала на этом соревновании и проиграла в первом же круге, так что сейчас ей все очки будут в плюс. В промежуточном рейтинге WTA Шнайдер уже выбралась на рекордное для себя 11-е место, так что топ-10 не за горами. После такого успеха Диана с удовольствием пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».

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11:19 Даниил Сальников

Также вчера выиграл свой матч Карен Хачанов. Как проходил его поединок с американским гигантом, читайте в нашем обзоре.

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11:14 Даниил Сальников

Про блестящие победы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые они одержали накануне, читайте в нашем обзоре.

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Подробности матчей субботнего игрового дня читайте в нашем лайве дня.

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11:02 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.

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