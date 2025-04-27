Рублёв провалил защиту титула в Мадриде: Андрей впервые за пять лет вылетит из топ-16

В воскресенье, 27 апреля, на супертурнире в Мадриде начались матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. Андрей Рублёв, ставший чемпионом год назад и посеянный седьмым, играл с представителем Казахстана Александром Бубликом, 75-й ракеткой мира.

Так сложилось, что Рублёв только сегодня начал защиту титула. В первом круге он, как и все остальные сеяные, имел bye, а во втором должен был играть с Гаэлем Монфисом, но тот снялся ещё до матча. Бублик же в первых двух встречах не потерял ни партии, пройдя Алекса Михельсена (7:6 (7:2), 7:6 (7:4)) и Алексея Попырина (6:4, 7:6 (7:4)).

Андрей и Александр уже в восьмой раз играли друг с другом — на грунте, правда, они встретились впервые. Ярких моментов было немало: тут и 39 эйсов Бублика в финале Галле-2023, и большущий скандал в полуфинале Дубая-2024, когда Рублёв оскорбил судью и получил дисквалификацию. А уже в 2025-м россиянин в двух сетах (6:3, 6:4) одолел казахстанца в Дохе и одержал пятую победу в семи очных матчах.

В начале игры теннисисты быстро забирали свои геймы. Одна сторона корта находилась на солнце, а другая — в тени; но на то и существует смена сторон, чтобы ни у кого не было несправедливого преимущества. Долгих розыгрышей зрители не видели, а вместо этого были эйсы (у обоих игроков) и двойные ошибки (у Бублика). Подумалось, что тот, кто первым сумеет сделать брейк, заберёт в итоге всю партию. Так и вышло: в пятом гейме Рублёв не нашёл противоядия атакующим действиям соперника и, взяв лишь одно очко, потерял подачу.

Ни в одном из геймов — ни до брейка, ни после — борьбы как таковой не было, и в 10-м гейме Бублик, собравший семь эйсов (и это на грунте-то!), подал на сет — 6:4 всего за 29 минут. Теннисисты редко допускали невынужденные ошибки (пять у Александра, всего две — у Андрея) — просто потому, что у них редко возникали соответствующие «шансы». А по виннерам россиянин более чем вдвое уступил оппоненту (восемь против 17).

Александр Бублик Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ситуация стала критической в первом гейме второго сета. Но Рублёв отыграл все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной. А во втором гейме Андрей на ошибках соперника неожиданно сделал брейк под ноль! Свою подачу он затем также взял под ноль и подтвердил брейк — 3:0.

Бублик почувствовал, что теряет контроль над ситуацией, и попытался что-то изменить. В четвёртом гейме он пару раз подавал с руки, за что удостоился свиста от зрителей, — Рублёв был начеку, отвёл все угрозы и с третьего брейк-пойнта сделал второй брейк — 4:0. Александр пытался выиграть хотя бы гейм и был близок к цели, но в шестом гейме отдал подачу с 40:0, и Андрей сполна поквитался за поражение в первом сете — 6:0 за 23 минуты. Статистика тоже отразила перевес россиянина: по виннерам — 13 против 2, по невынужденным — 5 против 10.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Развить успех Рублёву не удалось. Россиянин в первом же гейме упустил подачу. На брейк-пойнте Андрей дал двойную ошибку и в сердцах швырнул ракетку на корт. Как и в первом сете, судьбу партии решил единственный брейк. Бублик чётко держал подачу, за небольшими исключениями, не предоставил Рублёву возможностей отыграться (тот даже до «ровно» не доходил) и в 10-м гейме под ноль подал на матч, одержав победу с необычным счётом — 6:4, 0:6, 6:4 за 1 час 24 минуты. Андрей потерпел поражение, хотя выиграл больше геймов, чем Александр, — 14 против 12. Ну а по эйсам у них оказался паритет — 12 на 12.

«В первом [сете] я действовал не очень хорошо. Саша начал достаточно удачно играть, и на этом всё — он сделал один брейк. Когда играешь с Сашей, тяжело сказать о матче. Я играл не очень, один гейм неудачно сложился — и он взял сет. Второй сет — наоборот, у него была возможность, я смог отыграться. Как у меня появилась возможность, я отыгрался и повёл, и Саша сразу стал действовать уже более невнимательно, и я внимательно доигрывал, старался не расслабляться. Просто играть каждый розыгрыш, как будто каждый розыгрыш важен, и в итоге получилось победить 6:0.

Андрей Рублёв швыряет ракетку Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И в третьем сете самый первый гейм удачно для него сложился и неудачно — для меня. Он очень хорошо сыграл при счёте «по 30», попав навылет в заднюю линию, и всё. И когда ты уступаешь с брейком здесь, в Мадриде, на высоте, с подачей, как подаёт Саша, тяжело что-то сделать. У меня были чуть-чуть возможности, но он всё хорошо сыграл», — сказал Рублёв в интервью «Чемпионату».

Рублёв не смог защитить титул и вследствие этого впервые с августа 2022 года покинет топ-10 мирового рейтинга, а из топ-16 вылетит впервые с января 2020-го. После Мадрида Андрей в лучшем случае окажется на 17-й строчке. 5 мая первой ракеткой России вновь станет Даниил Медведев.

«Падение в рейтинге? Понятное дело, наверное, это хорошо, когда у тебя есть посев какой-то высокий и ты не будешь играть с первыми восьми до четвертьфинала. Но сейчас я оказался в позиции большинства других игроков, не тех восьми, которые входят в топ-8. Все игроки через это идут и проходят, поэтому не в первый раз», — добавил Андрей.

Ну а Бублик в 1/8 финала сразится с победителем встречи Бен Шелтон (США, 12) — Якуб Меншик (Чехия, 22).

А в женской сетке проходили заключительные матчи 1/16 финала. 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова сражалась с украинкой Мартой Костюк (24). Кудерметова в первом круге одолела свою младшую сестру Полину (6:2, 6:2), а во втором одержала волевую победу над Кристиной Букшей — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. А Костюк, отдыхавшая в первом круге, во втором победила чемпионку US Open 2021 года Эмму Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.

Ранее Кудерметова и Костюк дважды сражались друг с другом. Обе встречи состоялись в 2021 году — и обе выиграла россиянка. Вероника победила Марту в полуфинале Абу-Даби (7:6 (10:8), 6:4) и в первом круге Australian Open (6:2, 7:6 (7:5)). Сегодня украинка одержала первую победу.

Первый сет Кудерметова провалила. Россиянка допускала неточности даже в сравнительно простых ситуациях, делала и двойные ошибки (четыре за партию), и Костюк этим пользовалась. На своей подаче украинка не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта, а на приёме регулярно дожимала Веронику, хотя та старалась как могла. И сет закончился «баранкой» — 6:0 в пользу Марты за 37 минут.

Вторая партия в исполнении Кудерметовой была в разы лучше первого сета. Несмотря на «баранку», Вероника собралась, устранила большинство необязательных ошибок в розыгрышах — и перевела матч в решающий сет! Начиналось всё, правда, тревожно, и определяющим мог стать четвёртый гейм, который россиянка отдала с 40:0 на подаче, после чего Костюк ушла в отрыв — 3:1. Однако следующие четыре гейма взяла Кудерметова. Подтверждая брейк при 4:3 в свою пользу, Вероника столкнулась с трудностями, допустила две двойные ошибки подряд, но отыграла один брейк-пойнт, а затем и второй — 5:3. А при 5:4 спокойно подала на партию — 6:4 за 1 час.

В начале третьего сета вперёд вышла Костюк. Во втором гейме Кудерметова отдала подачу с 40:15, и украинка повела 2:0. Однако подтвердить брейк Марта не смогла. На брейк-пойнте она допустила двойную ошибку, после чего Вероника, подавая, сравняла счёт — 2:2.

Кудерметова и в пятом гейме была близка к брейку, но свой единственный брейк-пойнт упустила. Когда россиянка в восьмом гейме проиграла подачу с 40:0, казалось, что всё кончено. Счёт стал 5:3, и Костюк подавала на матч. Но Кудерметовой было нечего терять, она играла активно — и добилась столь важного брейка, реализовав тройной брейк-пойнт. Увы, в 10-м гейме Вероника снова отдала подачу, а вместе с ней и весь матч — 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Костюк за 2 часа 37 минут.

В четвёртом круге Костюк сразится с победительницей матча Софья Кенин (США, 32) — Анастасия Потапова (Россия).

Также сегодня в третьем круге сыграют Даниил Медведев и Екатерина Александрова, чьими соперниками будут Хуан-Мануэль Серундоло и Дарья Касаткина соответственно.

Супертурнир в Мадриде завершится 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».