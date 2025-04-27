Швёнтек сложно одолеть в Мадриде и вообще на грунте. Но есть статистика и в пользу Шнайдер

Диана Шнайдер уже вошла в историю. Победив в третьем круге Мадрида Анастасию Севастову со счётом 6:0, 6:0, 21-летняя россиянка стала лишь четвёртой теннисисткой, выигравшей матч с двумя «баранками» на «тысячнике» в столице Испании. Ранее подобного достижения добивались Виктория Азаренко, Симона Халеп и Кори Гауфф — сплошь чемпионки ТБШ. В предыдущем поединке Шнайдер отдала лишь три гейма Кэти Волынец — сотрудничество с Динарой Сафиной обещает быть весьма плодотворным.

Однако в 1/8 финала Диану ожидает соперница совсем иного уровня. Победить Игу Швёнтек на грунте — задача даже не с одной, а с двумя или тремя звёздочками. Статистика польки на этом покрытии просто поражает, с какой стороны ни посмотри. Швёнтек завоевала четыре титула на «Ролан Гаррос», в том числе последние три. За последние 52 недели Ига потерпела лишь два поражения на грунте: в полуфинале Олимпиады от Чжэн Циньвэнь и в четвертьфинале Штутгарта от Елены Остапенко. С апреля по июль 2024-го Швёнтек выдала сумасшедший отрезок из 23 побед подряд на грунте. Сюда уместились титулы в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», а также полуфинал Игр. На том отрезке Ига отдала лишь четыре сета.

Если копнуть чуть глубже и посмотреть, какая статистика у Швёнтек на грунте за последние пять лет, то поражения, конечно, будут, но их всего восемь. А побед — 85 (с учётом двух в нынешнем Мадриде), то есть более 91%.

Все поражения Иги Швёнтек на грунте, начиная с «Ролан Гаррос» — 2020

Дата Турнир Стадия Соперница Счёт 2025, апрель Штутгарт 1/4 финала Елена Остапенко 6:3, 3:6, 6:2 2024, июль Париж (ОИ) 1/2 финала Чжэн Циньвэнь 6:2, 7:5 2024, апрель Штутгарт 1/2 финала Елена Рыбакина 6:3, 4:6, 6:3 2023, май Рим 1/4 финала Елена Рыбакина 2:6, 7:6 (7:3), 2:2 (отказ) 2023, апрель Мадрид Финал Арина Соболенко 6:3, 3:6, 6:3 2022, июль Варшава 1/4 финала Каролин Гарсия 6:1, 1:6, 6:4 2021, май «Ролан Гаррос» 1/4 финала Мария Саккари 6:4, 6:4 2021, апрель Мадрид 1/8 финала Эшли Барти 7:5, 6:4

Что касается статистики Швёнтек в Мадриде, то тут у неё 15 побед при всего двух поражениях — они есть в таблице. По этому показателю Ига сравнялась с легендарной Сереной Уильямс, которой в столице Испании также понадобилось 17 игр, чтобы одержать 15 побед, — быстрее этого не добивался никто.

Главное оружие польки — убийственный форхенд с верхним вращением. На грунте отскок и без того высокий, а уж после такого удара мяч и вовсе невероятно сложно отбить как следует. В WTA как-то подсчитали, что после одного из форхендов Швёнтек на «Ролан Гаррос» 2020 года мяч полетел со скоростью 127 км/ч. Из женщин Игу не превзошёл тогда никто, а из мужчин — только Янник Синнер. Также подсчитали, что на том турнире средняя скорость вращения мяча после форхенда в исполнении польки составила около 3200 об/мин. Пиковый показатель был достигнут в финале с Софьей Кенин — 3453 об/мин. Это даже выше среднего показателя Рафаэля Надаля, хотя по пиковым значениям испанец, конечно, был вне конкуренции (около 5000 об/мин).

«Посмотрите на его [Надаля] форхенд — как он использует это вращение, чтобы «делать разницу». Кроме того, его бэкхенд довольно плоский. Думаю, в этом у нас много общего. Ну, не то чтобы я сильно зацикливалась на этом, он всё-таки мужчина. У него другие способности, другие сильные стороны. Я никогда не смогу крутить мяч так, как крутит его он», — говорила Швёнтек в интервью пресс-службе WTA в 2024 году.

Ига Швёнтек и её форхенд на «Ролан Гаррос» — 2020 Фото: Julian Finney/Getty Images

Вот с какой соперницей предстоит сразиться Шнайдер. Но есть и другая статистика, позволяющая взглянуть на текущую форму Швёнтек под иным углом. Совпадение или нет, но после скандала во второй половине 2024 года Ига, наказанная месячным отстранением за триметазидин в допинг-пробе, не только не завоевала ни одного титула, но даже в финал ни разу не вышла. Победа на прошлогоднем «Ролан Гаррос» — пока последнее крупное достижение в карьере польки.

А уж в этом году стали происходить и вовсе необъяснимые вещи. Как ещё оценить поражение от Александры Эалы в четвертьфинале Майами? Да, это хард, а не грунт, но 2:6, 5:7 от тогдашней 140-й ракетки мира — это всё-таки чересчур. Во втором круге Мадрида, кстати, Эала была близка к ещё одной сенсации, однако тут Швёнтек собралась — 4:6, 6:4, 6:2.

Одно из поражений в 2025-м Иге нанесла Мирра Андреева, обыгравшая польку в полуфинале Индиан-Уэллса-2025 — 7:6 (7:1) 1:6, 6:3. По словам Шнайдер, она спросит совета у подруги, как действовать против грозной соперницы. «Ну конечно, я спрошу что-нибудь у Мирры, посмотрю что-то сама. Что-то посмотрит Динара, вместе обсудим какой-то момент», — говорила Диана в интервью «Чемпионату».

И напоследок — любопытный статистический факт. Для Шнайдер этот поединок будет лишь вторым в карьере с представительницей топ-5 рейтинга WTA. В августе 2024-го Диана в Торонто обыграла Кори Гауфф, которая тогда, как Швёнтек сейчас, была второй ракеткой мира, — 6:4, 6:1.