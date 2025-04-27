Медведев за 62 минуты разгромил аргентинца в Мадриде! А Потапова одолела чемпионку ТБШ

Даниил провёл всего лишь первый матч на турнире, переиграв 126-ю ракетку мира. Анастасия в третьем круге дожала Софью Кенин.

В воскресенье, 27 апреля, на супертурнире в Мадриде завершались матчи третьего круга в женском одиночном разряде. Первой из россиянок на один из кортов в столице Испании вышла 39-я ракетка мира Анастасия Потапова. В соперницах у неё была представительница США Софья Кенин, ныне занимающая 32-е место в рейтинге WTA.

На старте престижных грунтовых соревнований Анастасия одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. А во втором круге Потапова одолела чемпионку ОИ-2024 в одиночном разряде восьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4. Таким образом, россиянка впервые с сентября 2023 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA.

Анастасия, безусловно, не могла не прокомментировать яркую победу над китаянкой.

«Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно», — сказала Потапова в интервью «Чемпионату».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Кенин. Она переиграла Анастасию в четвертьфинале Сан-Диего в 2023 году со счётом 6:2, 6:3.

Сразу же в первом гейме нового очного противостояния Софья сделала брейк и повела у противницы — 1:0. Далее теннисистки удерживали подачи. В восьмом гейме партии Потапова не реализовала брейк-пойнт — 5:3 в пользу Кенин. А затем она приняла на сет — 6:3 за 40 минут.

Чемпионка австралийского мэйджора продолжила поддавливать оппонентку. Уже во втором гейме партии Софья заработала брейк-пойнт, однако Анастасия отвела все угрозы — 1:1. Далее девушки брали свои геймы. В середине сета у Потаповой была отличная возможность оформить брейк, но она упустила два своих шанса — 4:3 в пользу Кенин. Однако это обстоятельство никак не смутило нашу соотечественницу. В девятом гейме Анастасия сумела реализовать брейк-пойнт и взяла подачу соперницы — 5:4. Россиянка уверенно подала на сет. Она взяла вторую партию — 6:4.

Анастасия Потапова Фото: Thomas Niedermueller/Getty Images

Решающий сет этого сражения проходил по удивительному сценарию. Во втором гейме третьей партии Софья поймала Анастасию на ошибках и добилась брейка — 2:0. Но Потапова не дала победительнице ТБШ уйти далеко в отрыв. Наша спортсменка сделала обратный брейк — 2:1 в пользу Кенин. Свою подачу Анастасии удержать не удалось. Софья повела со счётом 3:1, однако и этот раз россиянка выравняла ситуацию в сете — 3:2 в пользу Кенин. Далее теннисистки чётко брали свои подачи, а в 11-м гейме Потапова прибавила и добилась брейка — 6:5. Подать на матч у неё не получилось. 39-я ракетка мира позволила противнице восстановить статус-кво — 6:6. И всё же на решающем тай-брейке точнее и удачливее была именно Анастасия. 3:6, 6:4, 7:6 (8:6) за 2 часа 27 минут. — именно с таким счётом Потапова одолела Кенин. Отметим, что на тай-брейке россиянка ушла с двойного матчбола. Далее она встретится с украинкой Мартой Костюк.

В мужском одиночном разряде на «тысячнике» в Мадриде сегодня только стартовали поединки третьего круга. В борьбу вступил в том числе и россиянин Даниил Медведев (девятый номер посева). Напомним, он вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в столице Испании после снятия сербского спортсмена Ласло Джере.

Первым соперником Даниила стал представитель Аргентины Хуан-Мануэль Серундоло. Сначала южноамериканец успешно преодолел сито квалификации, а в основе прошёл Александра Ковачевича из США и прошлогоднего финалиста Мадрида Феликса Оже-Альяссима.

Теннисисты впервые играли друг с другом. В рейтинге Медведев сейчас 10-й, а Серундоло-младший — 126-й.

В первой партии встречи с Хуан-Мануэлем Даниил играл очень уверенно, особенно на своей подаче. За весь сет у аргентинца не было ни одного брейк-пойнта, в то время как сам Медведев легко взял два гейма на приёме, отдав в них всего один розыгрыш. Наш спортсмен легко выиграл партию со счётом 6:2. Добавим, что её продолжительность составила всего 30 (!) минут. Статистика сета: 4/10 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Даниила, 12/8 – у Хуан-Мануэля.

Сразу же второй Медведев начал с брейка — 1:0. На брейк-пойнте чемпион американского мэйджора остро пробил по линии в угол корта. В шестом гейме Серундоло-младший неожиданно заработал брейк-пойнт, однако россиянин отвёл угрозу — 4:2. Затем Медведев вновь взял чужую подачу и вышел подавать на матч — 5:2. С этим заданием россиянин успешно справился и за 62 минуты разгромил Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:2, 6:2. Далее Даниил сыграет с Брэндоном Накашимой из США.

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».