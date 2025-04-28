Мирра рвётся в 1/4 финала Мадрида! Ещё сыграют Хачанов, Шнайдер и Потапова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится третий круг – россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева) попытается справиться с американцем Томми Полом (11). Состоятся в этот день и два российско-украинских матча. Мирра Андреева (7) померяется силами с Юлией Стародубцевой (Q), которая уже выбила из сетки Людмилу Самсонову (18), а Анастасия Потапова – с Мартой Костюк (24), обыгравшей Веронику Кудерметову. Непростая соперница досталась и Диане Шнайдер (13) – пятикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек (2). Также на корт выйдет Екатерина Александрова (21).
Напряжённым получился стартовый гейм этого матча. Долго не шла игра у Мирры. Три брейк-пойнта имела её соперница, но россиянка смогла отвести все угрозы и взять свою подачу — 1:0.
Мирра Андреева
Фото: Скриншот трансляции
Теннисистки уже вышли на корт. Первой подавать будет Мирра Андреева.
Мирра Андреева и Юлия Стародубцева
Фото: Скриншот трансляции
Девушки впервые сыграют друг с другом. Мирра Андреева, для которой это последний поединок в 17-летнем возрасте (завтра, 29 апреля, ей исполнится 18), занимает в рейтинге седьмую строчку, а 25-летняя Юлия Стародубцева является 99-й ракеткой мира.
Мирра начинает матч
Совсем скоро на корт выходит Мирра Андреева. Она сразится за выход в 1/4 финала с украинкой Юлией Стародубцевой. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.
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Расписание понедельника
Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.