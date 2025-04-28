На супертурнире в Испании у женщин пройдут все матчи четвертого круга, а у мужчин – завершится третий. На кортах появятся и пять россиян.

Мирра рвётся в 1/4 финала Мадрида! Ещё сыграют Хачанов, Шнайдер и Потапова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится третий круг – россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева) попытается справиться с американцем Томми Полом (11). Состоятся в этот день и два российско-украинских матча. Мирра Андреева (7) померяется силами с Юлией Стародубцевой (Q), которая уже выбила из сетки Людмилу Самсонову (18), а Анастасия Потапова – с Мартой Костюк (24), обыгравшей Веронику Кудерметову. Непростая соперница досталась и Диане Шнайдер (13) – пятикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек (2). Также на корт выйдет Екатерина Александрова (21).