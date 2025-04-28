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Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Хачанов, Потапова: онлайн-трансляция, Мадрид-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Мирра рвётся в 1/4 финала Мадрида! Ещё сыграют Хачанов, Шнайдер и Потапова. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева
Комментарии
На супертурнире в Испании у женщин пройдут все матчи четвертого круга, а у мужчин – завершится третий. На кортах появятся и пять россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится третий круг – россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева) попытается справиться с американцем Томми Полом (11). Состоятся в этот день и два российско-украинских матча. Мирра Андреева (7) померяется силами с Юлией Стародубцевой (Q), которая уже выбила из сетки Людмилу Самсонову (18), а Анастасия Потапова – с Мартой Костюк (24), обыгравшей Веронику Кудерметову. Непростая соперница досталась и Диане Шнайдер (13) – пятикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек (2). Также на корт выйдет Екатерина Александрова (21).

WTA-1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
1
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 16:00 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Мирра начинает матч Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Напряжённым получился стартовый гейм этого матча. Долго не шла игра у Мирры. Три брейк-пойнта имела её соперница, но россиянка смогла отвести все угрозы и взять свою подачу — 1:0.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Скриншот трансляции

12:06 Даниил Сальников

Теннисистки уже вышли на корт. Первой подавать будет Мирра Андреева.

Мирра Андреева и Юлия Стародубцева

Мирра Андреева и Юлия Стародубцева

Фото: Скриншот трансляции

11:55 Даниил Сальников

Девушки впервые сыграют друг с другом. Мирра Андреева, для которой это последний поединок в 17-летнем возрасте (завтра, 29 апреля, ей исполнится 18), занимает в рейтинге седьмую строчку, а 25-летняя Юлия Стародубцева является 99-й ракеткой мира.

11:53 Даниил Сальников

Мирра начинает матч

Совсем скоро на корт выходит Мирра Андреева. Она сразится за выход в 1/4 финала с украинкой Юлией Стародубцевой. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
1
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
11:50 Даниил Сальников

Цены на билеты на теннисный турнир в Мадриде меняются в зависимости от дня недели. В выходные гораздо дороже болеть за своих любимцев.

11:43 Даниил Сальников

А вот какую сувенирную продукцию с турнира в Мадриде можно приобрести на стадионе.

11:38 Даниил Сальников

Кстати, стадион в Мадриде, где проходит теннисный турнир — настоящий лабиринт. В первые минуты можно даже заблудиться.

11:32 Даниил Сальников

Сегодня свой матч с чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек проведёт Диана Шнайдер. Есть ли шансы у россиянки обыграть вторую ракетку мира?

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11:27 Даниил Сальников

Даниил Медведев лишь в воскресенье принял старт на «Мастерсе» в Мадриде и довольно уверенно обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло6:2, 6:2. Россиянин остался единственным чемпионом турнира «Большого шлема» в сетке нынешнего розыгрыша. Неудивительно, что к успеху Даниила было особое внимание. С ним пообщались представители зарубежных СМИ, ну а затем лучший наш теннисист по LIVE-рейтингу ATP поговорил и с российскими журналистами, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

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11:22 Даниил Сальников

О быстрой победе Даниила Медведева над аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло читайте в нашем обзоре.

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11:17 Даниил Сальников

О том, как Андрей Рублёв не смог защитить титул в Мадриде, читайте в нашем обзоре.

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Расписание понедельника

Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.

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