Швайнштайгер бросил Иванович. Он изменил ей с телеведущей, хотя Ана хотела сохранить брак

Пару недель назад появилась новость о расставании знаменитой сербской теннисистки Аны Иванович и легендарного немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. Это стало шокирующим поворотом событий, ведь они состояли в браке около 10 лет и растят троих детей.

Причиной разрыва изначально называлась работа Бастиана экспертом на телевидении, из-за которой ему приходится много путешествовать и быть вдали от семьи. Это оказалось правдой лишь отчасти. Сербское издание Kurir более детально узнало о разногласиях пары.

По данным источников из близкого окружения Иванович, именно Швайнштайгер первым предложил расторгнуть их брак. Всё дело в завязавшемся романе Бастиана с коллегой по телевидению Эстер Седлачек.

«Ана всеми возможными способами пыталась спасти брак, но Бастиан посчитал, что для них двоих будет лучше расстаться мирно и полюбовно. Иванович было очень трудно это принять, однако в конце концов она смирилась с тем, что чувства угасли. Швайнштайгер предложил, чтобы вся процедура была проведена через их адвокатов. Сейчас идёт юридическое оформление развода», — утверждает близкий друг семьи Иванович из Белграда.

Эстер Седлачек и Бастиан Швайнштайгер Фото: Из личного архива Бастиана Швайнштайгера

Сейчас Швайнштайгер много времени проводит с Эстер Седлачек. Бастиан и Эстер часто появлялись вместе на публичных мероприятиях, отдыхали на горнолыжном курорте, оставляли флирт-комментарии на личных страницах в соцсетях задолго до новости о разводе футболиста с Иванович. В профиле Седлачек едва ли не каждая вторая публикация – снимок или видео со Швайнштайгером. У Аны такого не было и близко, хотя она его жена.

39-летняя Седлачек сейчас беременна третьим ребенком. Отцом первых двух был мюнхенский бизнесмен, с которым она состояла в отношениях с 2019 года, но так и не раскрыла общественности его имя. Очевидно, что телеведущая разошлась с ним. Нельзя исключать, что Швайнштайгер является отцом её третьего ребёнка, хотя официально это пока не подтверждается.

Ана Иванович старается не обращать внимание на новости о разводе со Швайнштайгером. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008 и бывшая первая ракетка мира в середине апреля отдохнула на Маврикии, а прямо сейчас находится на крупном турнире в Мадриде. Ана опубликовала фото из столицы Испании со своей бывшей соперницей словацкой теннисисткой Даниэлой Гантуховой, которая занимает пост заместителя директора соревнований.

Ана Иванович и Даниэла Гантухова на турнире в Мадриде Фото: Из личного архива Аны Иванович

Кроме того, Иванович продолжает активно тренироваться на корте. В мае она сыграет на выставочном турнире в Женеве вместе с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Мартиной Хингис.

Процесс развода со Швайнштайгером находится в стадии юридического оформления, но, вероятно, Ана сохранит опеку над тремя сыновьями. Старшему Луке семь лет, среднему Леону четыре года, младшему Тео – год. Скорее всего, основным местом жительства они выберут Белград, а Бастиан лишь периодически будет с ними встречаться.