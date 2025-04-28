Мирра — в четвертьфинале Мадрида! А Шнайдер не может начать матч из-за блэкаута в Испании

Сегодня, 28 апреля, на супертурнире в Мадриде, Испания, проходили матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде. Седьмая ракетка мира Мирра Андреева, посеянная под седьмым же номером, играла первым запуском. В соперницах у Андреевой, которой завтра исполнится 18 лет, была украинка Юлия Стародубцева, располагающаяся в конце первой сотни мирового рейтинга. Андреева в первых двух матчах на турнире не проиграла ни сета, выбив Мари Боузкову (6:3, 6:4) и Магдалену Френх (7:5, 6:3).

Что касается Стародубцевой, то та пребывала на серии из пяти побед. Два матча она выиграла ещё в квалификации, а в основной сетке прошла Линду Фрухвиртову, Элизабетту Коччаретто и Людмилу Самсонову. «Я думаю, самое главное для меня — постараться навязать свою игру, а не подстраиваться под игру Мирры. Думаю, она на более плоской стороне тенниса — в том плане, что её мяч летит более плоско.

Буду стараться заставлять её играть немного по-другому. И посмотрим, насколько ей понравится такой теннис. Для меня это, конечно, серьёзный челлендж, и я очень рада ему. Мне интересно посмотреть, как справлюсь с этой задачей», — говорила перед матчем с Андреевой Стародубцева, чьи слова приводит «Большой теннис Украины».

Юлия Стародубцева Фото: Julian Finney/Getty Images

Как и во вчерашнем матче Андрей Рублёв — Александр Бублик, одна сторона корта находилась на солнце, а другая — в тени. Первый же гейм оказался боевым. Андреевой, допустившей две двойные ошибки, пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать подачу. Но все три брейк-пойнта она отыграла и всё же взяла этот 10-минутный гейм.

Приятной неожиданностью после этого стало то, что из оставшихся шести геймов Андреева взяла пять и выиграла сет со счётом 6:1. Однако счёт этот, наверное, не совсем справедлив — нельзя сказать, что у россиянки было огромное преимущество. В своих геймах Мирра нервничала, и получалось у неё далеко не всё. В пятом гейме даже брейк-пойнт пришлось отыгрывать, и кто знает, что было бы дальше, если бы Андреева при 3:1 упустила подачу.

Как ни странно, на приёме дела у Мирры обстояли куда лучше. Стародубцева помогала своими ошибками, и россиянка дважды брейковала. А в седьмом гейме закрыла партию со второго сетбола — 6:1 за 39 минут.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

В первой половине второго сета теннисистки обходились без брейков, упустив по одному брейк-пойнту. Первой не выдержала Стародубцева. В седьмом гейме украинка выдала серию неточностей, и Андреева повела 4:3 с брейком. Но и в этой партии Мирра заставила болельщиков понервничать. Подавая на матч при 5:4, она отыграла четыре брейк-пойнта, а в концовке использовала первый же матчбол, на котором Стародубцева с хафкорта неожиданно пробила в сетку, хотя перед глазами у неё был почти пустой корт, — 6:1, 6:4 за 1 час 35 минут.

Андреева во второй раз подряд вышла в четвертьфинал Мадрида. Это будет её четвёртый четвертьфинал в сезоне и 12-й — в карьере, в том числе шестой на «тысячниках». За выход в полуфинал Мирра сразится с чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф, которая победила Белинду Бенчич — 6:4, 6:2.

Когда Андреева заканчивала матч, случилось нечто экстраординарное: на всём Пиренейском полуострове (то есть в Испании и Португалии) пропало электричество. Случилось это примерно тогда, когда Мирра и её украинская соперница отдыхали на переходе при 5:4. Две игры в мужском одиночном разряде оказались прерваны. Тем не менее матч Маттео Арнальди и Дамира Джумхура, остановленный при 6:3, 3:2, 40:40 в пользу итальянца, удалось доиграть, так сказать, «вручную», без электричества. Арнальди победил 6:3, 6:4 и вышел в четвёртый круг.

Ну а остальные ждут, когда всё починят. В их числе и Диана Шнайдер с Игой Швёнтек. Этот матч должен состояться на том корте, где остановлен матч Григора Димитрова и Джейкоба Фирнли (при 6:4, 5:4 в пользу болгарина).

Редактор раздела «Теннис» «Чемпионата» Даниил Сальников закончил работу на турнире в Мадриде и отправился в аэропорт, но и там его ждал блэкаут.

Супертурнир в Мадриде закончится 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».