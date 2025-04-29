Не только Мадрид открыл теннису Мирру. Её настоящий прорыв начался с «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня Андреева-младшая отмечает совершеннолетие! В честь этого вспомнили один из ключевых турниров в карьере юной звезды.

Мирре Андреевой – 18 лет! Звезда, которая несколько лет назад зажглась на теннисном небе, продолжает разгораться всё ярче.

В своём юном возрасте Мирра пережила ряд настолько запоминающихся взлётов, что мы говорим о них до сих пор. И точно будем говорить ещё долгие годы.

Один из таких прорывов Андреевой случился на прошлогоднем «Ролан Гаррос». К тому турниру россиянка подошла уже в роли опасной соперницы и 43-й ракетки мира. Тогда грунтовый сезон сложился для 17-летней спортсменки неоднозначно: сперва случились четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Руане и поражение от Ангелины Калининой. Затем – четвертьфинал в месте силы, Мадриде, и неудача в поединке с Ариной Соболенко. А после – только первый круг Рима и поражение от Паулы Бадосы.

И вот наступил «Ролан Гаррос», где Мирра добывала одну победу за другой. В первом круге россиянка без проблем переиграла Эмину Бектас — 6:2, 6:3, а уже во втором столкнулась с серьёзным сопротивлением от Виктории Азаренко. Девушки тогда провели практически ночной и затяжной матч на 2,5 часа. Не благоволила и погода: было холодно и сыро. Но всё же в трёх сетах Андреевой удалось закрыть встречу – 6:3, 3:6, 7:5.

Дальше дело пошло проще: Мирра победила Питон Стирнс — 6:2, 6:1 и Варвару Грачёву — 7:5, 6:2. А следом – первое испытание. Поединок со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

К этому матчу белоруска подошла в хорошей форме, ведя 3-0 в личных встречах с юной россиянкой и с полной уверенностью в своей победе. Правда, оказалось, что физически Арина была не готова к этому поединку. На протяжении всего матча она мучилась от болей в животе, но продолжала играть и навязывать достойную борьбу Мирре.

Та встреча продлилась 2,5 часа при полных трибунах на корте Филиппа Шатрье. Характер помог Андреевой дотащить ту встречу до победы — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Тот матч стал одним из тех моментов, которые бустанули уверенность и карьеру Мирры. Да, дальше россиянка уступила в полуфинале Жасмин Паолини в её пиковой форме — 3:6, 1:6, однако она смогла совершить то, что, может, от неё в таком юном возрасте и не ждали.

По итогам того «Ролан Гаррос» Мирра стала самой молодой его полуфиналисткой за 27 лет, покорила ещё больше сердец теннисных болельщиков, попала по рейтингу на Олимпиаду и взлетела на 23-ю строчку.

После этого случились первый титул в карьере (WTA-250, Яссы), серебро Олимпийских игр в паре с Дианой Шнайдер и укрепление своих позиций в топе женского тенниса.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сегодня Мирра занимает седьмое место в рейтинге. На её счету – два титула на турнирах категории WTA-1000, статус одного из фаворитов почти на каждом турнире и две победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

В свой день рождения Мирра готовится сыграть в четвертьфинале в Мадриде с Коко Гауфф. За этим супертурниром последует Рим. А дальше – «Ролан Гаррос». Тот самый турнир, который раскрыл юную теннисистку, а в будущем наверняка принесёт ей много важных побед.

Пока же хочется просто наблюдать за Андреевой, её ростом, взлётами и даже падениями. Смотреть, как молодой игрок прокладывает себе путь на вершину, дорогого стоит. И пускай не всё и не сразу получается у Мирры. Зато это её дорога, и мы, не возлагая лишних надежд, можем только смотреть и гордиться.