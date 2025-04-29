«Со Штеффи всё даётся легко». Агасси в 55 лет набрал чудо-форму и рубит миллионы на корте

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси отмечает свой 55-й день рождения 29 апреля. Андре красиво попрощался с профессиональным теннисом на US Open – 2006, но с тех пор сохранял привязанность к любимому виду спорта.

Агасси работал тренером Новака Джоковича и Григора Димитрова, а в последние годы американец всё чаще участвовал в выставочных матчах вместе женой – легендарной 22-кратной чемпионкой ТБШ Штеффи Граф.

Агасси и Граф сумели заработать немало денег на корте. Прошлым летом они ездили на выставочный турнир в Клуж-Напоку, где играли с румынскими теннисистами Симоной Халеп и Андреем Павелом. Гонорар Андре и Штеффи не назывался, но соревнования организовывал миллиардер Ион Цириак, так что он наверняка выписал им чек на семизначную сумму.

В 2024 году Агасси и Граф также выиграли турнир Pickleball Slam 2, победив Джона Макинроя и Марию Шарапову. В феврале 2025-го они защитили титул в Лас-Вегасе, на этот раз одолев Энди Роддика и Эжени Бушар. Пара пополнила семейный бюджет на $ 2 млн благодаря завоеванию этих трофеев.

Андре Агасси и Штеффи Граф обыграли Энди Роддика и Эжени Бушар на Pickleball Slam 3 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Андре и Штеффи вовсе не смутил тот факт, что их соперники в целом были моложе. Шарапова завершила карьеру в 2020-м, а Бушар и вовсе формально остаётся игроком WTA-тура. Эжени практически не выходит на корт и выпала за пределы топ-1000 мирового рейтинга. Но при этом она поддерживает форму и на профессиональном уровне играет в пиклбол – смесь большого тенниса, бадминтона и пинг-понга. Да и 42-летний Роддик тоже заметно моложе Андре и Штеффи (обоим сейчас по 55).

Агасси настолько увлёкся пиклболом, что сам будет выступать в этом виде спорта в качестве профессионала. С 30 апреля, то есть сразу после 55-летнего юбилея, он выступит на Открытом чемпионате США в паре с Анной Ли Уотерс. Турнир является аналогом одноимённого «Шлема» в теннисе. Напарница у Андре тоже серьёзная. 18-летняя Анна Ли Уотерс – первая ракетка мира по пиклболу в женском одиночном разряде. Она успела выиграть 148 титулов в этом набирающем популярность виде спорта. Матчи Агасси и Уотерс в прямом эфире покажет крупный канал CBS Sports Network.

Андре Агасси тренируется с Анной Ли Уотерс Фото: Кадр из видео

Для Агасси пиклбол перестал быть просто развлечением. Месяц назад он основал агентство Agassi Sports Entertainment (ASE), целью которого официально названо «расширение возможностей и выход на новые рынки всех видов спорта с ракетками». Очевидно, что речь идёт не только о классическом теннисе.

Вторую половину марта Андре посвятил именно продвижению пиклбола на новые рынки. Он провёл серию выставочных матчей в крупнейших городах Китая и Вьетнама.

Андре Агасси и Штеффи Граф в Шанхае Фото: Из личного архива Андре Агасси

Штеффи Граф сопровождала его, но всё-таки игра сейчас является приоритетом именно для Агасси. Он активно тренируется в зале. Андре очень много работал на стандартном теннисном корте с классической ракеткой, а в последнее время делает упор на пиклбольные аспекты с вышеупомянутой напарницей Анной Ли Уотерс.

«Андре всё ещё активно играет в теннис, но я уже не так много. Нам очень понравилось изучать новый вид спорта во время пандемии. Мы нашли новых друзей через пиклбол», — сказала Граф во время турне по Китаю.

Андре Агасси счастлив в отношениях со Штеффи Граф Фото: Из личного архива Андре Агасси

Агасси отмечает важность поддержки Штеффи в его новом увлечении.

«С большим энтузиазмом отношусь к возможностям развиваться в пиклболе. Теперь я вовлечён в этот вид спорта в качестве инвестора и игрока. Я полюбил всё, что пиклбол может предложить многим людям. В первую очередь он способствует укреплению здоровья тела и разума. Рядом со Штеффи всё даётся легко. Пиклбол стал для нас прекрасной отдушиной в спортивном и личностном плане. Возможность заняться чем-то вместе, а не просто бесцельно играть на теннисном корте, является просто замечательной.

Мне вот-вот исполнится 55 лет. Грустно, но это правда. Чем старше становишься, тем меньше людей в твоей жизни, верно? Однако пиклбол на самом деле перевернул всё с ног на голову. В моей жизни появились люди, с которыми просто приятно проводить время. Площадка для пиклбола, встреча с ними за ужином где-нибудь, выход в свет и всё такое», – объясняет своё пристрастие к пиклболу Андре.

Агасси и Граф состоят в отношениях уже 26 лет, из них 24 года являются мужем и женой. У них двое взрослых детей – 23-летний сын Джейден и 21-летняя дочь Джаз.

Андре Агасси и Штеффи Граф с дочерью Джаз и сыном Джейденом Фото: Ethan Miller/Getty Images

Джейден Агасси на профессиональном уровне занимается бейсболом, играя на позиции питчера в клубе Лиги развития МЛБ «Махоуни Вэлли Скрапперс». Он встречается со спортивным менеджером Кэтрин Холт. Джаз Агасси работает фитнес-тренером. Она состоит в отношениях с бейсболистом Паркером Акино.

Вполне возможно, у Штеффи и Андре скоро появятся внуки. Как минимум дети легендарной теннисной пары уже не нуждаются в постоянной опеке, поэтому Агасси и Граф могут на пенсии найти себе занятие по душе. Для них таковым стал пиклбол. Причём Андре пошёл гораздо дальше просто хобби – он набрал форму и будет выходить на корт в качестве профессионального игрока, а также инвестировать в этот набирающий вид спорта с целью получения прибыли.

Андре Агасси вручил Яннику Синнеру Кубок чемпиона US Open Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Про классический теннис Агасси тоже не забывает. Андре периодически участвует в выставочных матчах. Перед US Open – 2024 он вместе с Карлосом Алькарасом вышел на корт против Новака Джоковича и Джона Макинроя, отлично проведя время. А после финала основной сетки турнира вручил чемпионский кубок Яннику Синнеру, который переиграл его соотечественника Тейлора Фрица.

Андре также продвигает выставочный турнир от Netflix с участием звёзд первой величины в своём родном Лас Вегасе. В 2024-м туда приехали Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а в этом году — Наоми Осака, Арина Соболенко и другие именитые игроки. Андре даже вышел на корт в паре с Соболенко против Осаки и Мэрди Фиша. Надел при этом бандану, подражая своему стилю из середины 1990-х.

Андре Агасси и Арина Соболенко на выставочном матче в Лас-Вегасе Фото: Chris Unger/Getty Images

С этого года Агасси будет новым капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера. Он сменит Джона Макинроя, а сборную Европы вместо Бьорна Борга возглавит француз Янник Ноа.

У Андре будет возможность взаимодействовать с легендарным Роджером Федерером, который является одним из создателей Кубка Лэйвера. Следующий розыгрыш турнира состоится в сентябре в США, а именно в Сан-Франциско.

Янник Ноа, Роджер Федерер и Андре Агасси Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как видно, Агасси сохраняет удивительную активность на спортивной пенсии. Пиклбол стал для него отдушиной, но имя Андре неразрывно будет связано с теннисом.

Агасси ещё не раз примет участие в выставочных матчах, посетит торжественные церемонии на ТБШ, даст свои экспертные комментарии СМИ. Он слишком важен для этого вида спорта и не может просто отойти куда-то на второй план.