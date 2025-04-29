В Испании восстановлено 87% электроснабжения, но это не гарантирует проведение теннисных встреч. Матчи уже перенесли на час.

«Я никогда такого не испытывала». Мирра и другие игроки в шоке из-за блэкаута в Мадриде

28 апреля в Испании и других странах Европы массово отключили свет. Из-за этого был сорван игровой день престижного теннисного турнира в Мадриде.

«По независимым от организации причинам и с целью обеспечения общей безопасности общенациональное отключение электроэнергии в Испании в понедельник, 28 апреля, привело к отмене дневной и ночной сессий Mutua Madrid Open», – сказано в заявлении организаторов.

Провести полные матчи в понедельник успели только россиянка Мирра Андреева и американка Кори Гауфф, которые сформировали первую четвертьфинальную пару «тысячника», обыграв Юлию Стародубцеву (6:1, 6:4) и Белинду Бенчич (6:4, 6:2) соответственно.

Мирра играла последний гейм матча со Стародубцевой уже при выключенном свете. К счастью, судьи дали Андреевой его закончить даже без электричества, хотя у соперницы было четыре брейк-поинта. Если бы россиянка отдала свою подачу, то наверняка ждала бы продолжения матча на следующие сутки, как в случае с Григором Димитровым, который вёл 5:2 во втором сете встречи с британцем Джейкобом Фирнли, но отдал свою подачу перед отключением света и будет доигрывать при счёте 6:4, 5:4.

Темнота на турнире в Мадриде Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андреева впервые столкнулась с блэкаутом и очень рада тому факту, что всё-таки успела закончить свой матч.

«Все пользуются телефонами с фонариками, но это также и весело, потому что все разговаривают друг с другом, атмосфера становится немного более дружелюбной. Это мой первый блэкаут. На самом деле, это очень волнительно, потому что я никогда не испытывала ничего подобного. Очень рада, что они поставили меня первой и я смогла закончить всё вовремя», — поделилась эмоциями Андреева в комментарии для официального сайта WTA.

Кори Гауфф не успела дать полноценное послематчевое интервью после прохода Бенчич из-за отключения электричества на корте.

«Я не смогла принять душ после матча, потому что нет воды. Пришлось использовать детские салфетки и брызгаться парфюмом. Не думаю, что мы сможем вернуться в отель, ведь светофоры не работают. Безумно, насколько мы зависим от электричества. Это просто безумие. Начинаешь задумываться о том, как жили люди до появления электричества и насколько это впечатляюще», — сказала Кори в интервью официальному сайту WTA.

Кори Гауфф не успела дать послематчевое интервью из-за отключения электричества Фото: Кадры из трансляции

Кори также показала подписчикам видео из подтрибунного помещения и с улицы. В помещении вообще ничего не видно. Официантки в ресторане ходят со свечами на подносе, в раздевалке едва можно найти свои вещи, на дорогах образовались огромные пробки из-за неработающих светофоров. Гауфф пришлось пешком идти к гостинице в течение 1 часа 45 минут.

«Слава богу, что я закончила свой матч прямо перед этим», — подписала видео Кори.

Хорватка Донна Векич записала аналогичные с Гауфф видео всеобщего хаоса и показала, как ужинает в ресторане при свечах со своим тренером Сашей Бажиным.

Тренер Сажа Бажин Фото: Из личного архива Донны Векич

Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц отреагировал на случившееся с долей юмора.

«А они пытались выключить и включить рубильник обратно?» — написал Фриц в соцсетях.

«Не смешно. Выиграй турнир «Большого шлема», — ответил ему один из болельщиков.

Седьмая ракетка мира Алекс де Минор не смог провести запланированную встречу с Денисом Шаповаловым. Алекс посвятил день прогулкам, при этом не сразу получив доступ к сети.

«Не обращайте внимания на то, что я вне сети. На третьей прогулке за день всё-таки смог найти связь, чтобы проверить, что происходит в мире», — написал де Минор в соцсети.

Британская теннисистка Кэти Бултер уже вылетела с турнира в Мадриде, но оставила ироничный комментарий под постом своего бойфренда де Минора.

«Представьте себе, что ваш парень не отвечает на сообщения весь день и винит в этом отключение электричества в стране. Отличное поведение», — ответила Бултер.

Алекс де Минор и Кэти Бултер Фото: Jason Koerner/Getty Images for AYS Sports Marketing

Но если говорить серьёзно, то дальнейшее проведение матчей в Мадриде во вторник под вопросом. 39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вчера вечером сообщила, что свет в столице Испании так и не появился.

«Электричество нигде не восстановили, просто в некоторых зданиях есть генераторы. Мы всё ещё в темноте», — написала Потапова в социальных сетях в 21:47 мск.

Соперница Потаповой по четвёртому кругу Мадрида Марта Костюк иронично отреагировала на блэкаут.

«WTA-1000 и 1000 свечей», — написала Костюк в соцсетях.

Марта Костюк Фото: Из личного архива теннисистки

Премьер-министр Испании Педро Санчес ввёл в стране чрезвычайное положение. Но ближе к ночи выпустил обращение и заявил, что электроснабжение на территории страны после блэкаута в понедельник восстановлено примерно наполовину.

«Согласно данным электросетей, почти 50% электроснабжения уже восстановлено. Задача состоит в том, чтобы продолжать восстанавливать подачу в ближайшие часы», — сказал он в телеобращении, добавив, что электроэнергия поступает в Испанию из Франции и Марокко.

По состоянию на утро сообщалось, что восстановлено уже 87% электроснабжения в стране. Санчес не уточнил, когда подача электричества будет полностью возобновлена, и отметил, что некоторым работникам придется остаться дома во вторник. Точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна. СМИ пишут о редком явлении, известном как атмосферная вибрация. Якобы именно оно вызвало нарушение синхронизации между электрическими системами и привело к лавинообразным сбоям в объединенной европейской сети.

Учитывая сложность ситуации и необходимость международной балансировки потоков электроэнергии, по оценкам, полная нормализация функционирования сети может занять до недели, сообщило агентство Reuters. Но для работы электронных систем на теннисных кортах в Мадриде всё-таки могут найти нужное оборудование. Остаётся надеяться, что игроки смогут полноценно провести матчи уже во вторник. Правда, изначально запланированное время старта матчей в 12:00 по местному времени уже сдвинулось на 13:00. Именно с таких переносов на час всё начиналось вчера, а закончилось полной отменой игр.