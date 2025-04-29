На грунтовом супертурнире проводятся поединки, накопившиеся за два дня из-за проблем с электричеством. На кортах появятся и пятеро россиян.

Шнайдер и Хачанов сражаются в Мадриде! А Медведев ждёт матча. Завершится ли блэкаут? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. Из-за вселенского блэкаута, обрушившегося на всю Испанию, в понедельник успели доиграть только три матча, и в итоге во вторник игровая программа будет двойной. У мужчин должен завершиться третий круг и начаться четвёртый – россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева) попытается справиться с американцем Томми Полом (11). А Даниил Медведев (9) будет противостоять ещё одному представителю США Брэндону Накашиме (31). Также Анастасия Потапова встретится с украинкой Мартой Костюк (24), а Екатерина Александрова (21) – с японкой Моюкой Учижимой.