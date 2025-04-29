Шнайдер и Хачанов сражаются в Мадриде! А Медведев ждёт матча. Завершится ли блэкаут? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. Из-за вселенского блэкаута, обрушившегося на всю Испанию, в понедельник успели доиграть только три матча, и в итоге во вторник игровая программа будет двойной. У мужчин должен завершиться третий круг и начаться четвёртый – россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева) попытается справиться с американцем Томми Полом (11). А Даниил Медведев (9) будет противостоять ещё одному представителю США Брэндону Накашиме (31). Также Анастасия Потапова встретится с украинкой Мартой Костюк (24), а Екатерина Александрова (21) – с японкой Моюкой Учижимой.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Шнайдер начинает
Совсем скоро на корт выйдет Диана Шнайдер. Она сразится с чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек за путёвку в 1/4 финала. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.
О том, как теннисисты в Мадриде пережили блэкаут, читайте в нашем материале.
Как сообщают организаторы турнира в Мадриде, электричество появилось на стадионе, и матчи должны пройти в ранее объявленное время.
Сегодня юбилей и у легендарного Андре Агасси. О том, в какой форме и с каким настроением встречает чемпион ТБШ этот праздник, читайте в нашем материале.
Сегодня свой день рождения отмечает первая ракетка России Мирра Андреева. Об одном из самых значительных турниров в карьере 18-летней россиянки читайте в нашем материале.
В понедельник Мирра Андреева уверенно победила украинку Юлию Стародубцеву и пробилась в 1/4 финала Мадрида. Подробности этого поединка читайте в нашем обзоре.
В понедельник в Испании случился энергетический коллапс. Пропало электричество по всей стране. Практически все матчи в этот день на турнире в Мадриде были отменены. А вот Мирра Андреева успела провести свой поединок. Обо всех событиях этого драматичного дня читайте в нашем лайве дня.
Расписание вторника
Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.
- 29 апреля 2025
-
12:48
-
12:40
-
12:15
-
12:02
-
11:23
-
11:13
-
11:03
-
10:52
-
10:39
-
10:15
-
09:40
-
09:38
-
09:20
-
00:51
-
00:41
-
00:18
- 28 апреля 2025
-
23:56
-
23:43
-
23:04
-
21:48
-
21:10
-
20:47
-
20:40
-
20:37
-
20:20
-
19:58
-
19:41
-
19:10
-
18:30
-
18:16
-
18:15
-
17:42
-
17:28
-
17:17
-
16:42