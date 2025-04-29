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Медведев, Шнайдер, Хачанов, Александрова, Потапова: онлайн-трансляция Мадрид-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Шнайдер и Хачанов сражаются в Мадриде! А Медведев ждёт матча. Завершится ли блэкаут? LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Мадриде. LIVE!
Комментарии
На грунтовом супертурнире проводятся поединки, накопившиеся за два дня из-за проблем с электричеством. На кортах появятся и пятеро россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. Из-за вселенского блэкаута, обрушившегося на всю Испанию, в понедельник успели доиграть только три матча, и в итоге во вторник игровая программа будет двойной. У мужчин должен завершиться третий круг и начаться четвёртый – россиянин Карен Хачанов (24-й номер посева) попытается справиться с американцем Томми Полом (11). А Даниил Медведев (9) будет противостоять ещё одному представителю США Брэндону Накашиме (31). Также Анастасия Потапова встретится с украинкой Мартой Костюк (24), а Екатерина Александрова (21) – с японкой Моюкой Учижимой.

WTA-1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:00 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Шнайдер начинает Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Шнайдер начинает

Совсем скоро на корт выйдет Диана Шнайдер. Она сразится с чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек за путёвку в 1/4 финала. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
12:53 Даниил Сальников

О том, как теннисисты в Мадриде пережили блэкаут, читайте в нашем материале.

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Как сообщают организаторы турнира в Мадриде, электричество появилось на стадионе, и матчи должны пройти в ранее объявленное время.

12:34 Даниил Сальников

Сегодня юбилей и у легендарного Андре Агасси. О том, в какой форме и с каким настроением встречает чемпион ТБШ этот праздник, читайте в нашем материале.

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11:56 Даниил Сальников

В понедельник в Испании случился энергетический коллапс. Пропало электричество по всей стране. Практически все матчи в этот день на турнире в Мадриде были отменены. А вот Мирра Андреева успела провести свой поединок. Обо всех событиях этого драматичного дня читайте в нашем лайве дня.

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Расписание вторника

Сегодня очень много интересных матчей на турнире в Мадриде с участием россиян. Следим.

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