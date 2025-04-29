Шнайдер в упорной битве уступила чемпионке Мадрида Швёнтек. Хачанов также покинул турнир

Во вторник, 29 апреля, на «тысячнике» в Мадриде проходит восьмой игровой день. Из-за вселенского блэкаута, обрушившегося на всю Испанию, в понедельник успели доиграть только три матча, и в итоге сегодняшняя игровая программа оказалась двойной. Свой поединок третьего раунда проводил и российский теннисист Карен Хачанов (24-й номер посева). В соперниках у нашего соотечественника был американец Томми Пол (11).

На старте престижных испанских соревнований Карен на двух тай-брейках закрыл представителя США Райлли Опелку — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) за 1 час 46 минут. Свою трудовую победу над американским гигантом, рост которого составляет 211 см, прокомментировал так.

«Понятное дело, непростой матч, 7:6, 7:6 — что тут говорить. Такой, достаточно нервный. Нервный в каком плане? Держит тебя всё время в напряжении, потому что у тебя права на ошибку особо нет. И тебе надо стараться всё время фокусироваться на своей подаче, почти всё время держать фокус потом на его подаче, когда появляются какие-то возможности. Допустим, если ты играешь против Алькараса, тебе надо всё время тоже фокусироваться, потому что и на приёме, и на подаче будет тяжело. Тут вроде бы ты понимаешь, что какие-то очки, какие-то мячи будут. Та же подача — один удар не принял, и всё. Но при этом ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку, потому что он там рискнёт где-то, пульнёт. Так и было во втором сете. Он два брейк-пойнта сохранил, хотя я мог брейкануть, поэтому такие матчи особенно сложные», — сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Пола. Он выиграл на харде во втором круге Майами-2022 — 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

Карен очень неудачно начал свой новый очный поединок с Томми. Пол взял под ноль гейм на своей подаче, после чего оформил первый брейк в этом противостоянии и закрепил преимущество — 3:0. Хачанов очень поздно вошёл в матч. Лишь в четвёртом гейме он выиграл гейм на своей подаче — 3:1 в пользу американца. В итоге в стартовой партии Карен так и не сумел сделать обратный обратный брейк и даже добраться до брейк-пойнта. За 31 минуту Томми взял сет — 6:3. Представитель США намного лучше подавал, чем россиянин (три эйса против 0) и хорошо чувствовал себя на корте. Статистика партии: 7/11 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Хачанова, 8/6 – у Пола.

В начале следующей партии Карену вновь пришлось непросто. В третьем гейме Томми получил три брейк-пойнта, однако реализовать свои возможности не сумел — 2:1 в пользу Хачанова. Далее теннисисты удерживали подачи. А в концовке сета Пол допустил серию ошибок и позволил россиянину сделать брейк. Это случилось в восьмом гейме. Россиянин вышел подавать на партию и успешно справился с этим заданием — 6:3 за 38 минут. Статистика: 8/9 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Карена, 5/9 – у Пола. Хачанов лучше играл на задней линии, чем его оппонент, что подтверждали и цифры (20 выигранных мячей против восьми).

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хачанов продолжил поддавливать соперника. В третьем гейме решающей партии 24-й номер посева заработал два брейк-пойнта, однако Пол отвёл все угрозы и повёл со счётом 2:1. Карен восстановил паритет — 2:2. После этого россиянин сильно подсел физически, стал много ошибаться и взял лишь одно очко. Таким образом, Хачанов потерпел поражение от Томми Пола со счётом 3:6, 6:3, 2:6 и завершил борьбу в Мадриде. В 1/8 финала американец встретится с британцем Джеком Дрейпером или итальянцем Маттео Берреттини.

За выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде боролась и 13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Оппонентка ей досталась очень непростая — пятикратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде Ига Швёнтек, занимающая сейчас вторую строчку в рейтинге WTA.

Напомним, во втором круге наша соотечественница разгромила американку Кэти Волынец со счётом 6:1, 6:2. А в третьем круге Диана и вовсе повесила две «баранки» представительнице Латвии Анастасии Севастовой — 6:0, 6:0 за 45 минут. После сухой победы в столице Испании Шнайдер призналась, что её соперница её ничем не удивила.

«Удивила ли чем-то меня Севастова в этом матче? Ну, если честно, то нет. Но я знала, что она уже обыграла здесь Настю Павлюченкову и Алёну Остапенко. Я думала, что как-то же она смогла их обыграть, то есть было понимание того, что нужно просто держать внимание, меньше допускать каких-то своих ошибок и просто заставлять её двигаться. Поэтому, да, один из главных для меня аспектов сегодня заключался в том, чтобы просто самой не делать много невынужденных ошибок и двигать её по корту», — заявила Шнайдер в интервью «Чемпионату».

За путёвку в 1/4 финала серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде сражалась с Игой Швёнтек. Одолеть эту спортсменку на грунте — задача даже не с одной, а с двумя или тремя звёздочками. Статистика польки на этом покрытии просто поражает, с какой стороны ни посмотри. Швёнтек завоевала четыре титула на «Ролан Гаррос», в том числе последние три. За последние 52 недели Ига потерпела лишь два поражения на грунте: в полуфинале Олимпиады от Чжэн Циньвэнь и в четвертьфинале Штутгарта – от Елены Остапенко. С апреля по июль 2024-го Швёнтек выдала сумасшедший отрезок из 23 побед подряд на грунте. Сюда уместились титулы в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», а также полуфинал Игр. На том отрезке Ига отдала лишь четыре сета.

В первой партии дебютного очного сражения с полькой у Дианы не получалось ничего. Ига очень комфортно себя чувствовала, диктовала ход игры, действовала в удобном для себя темпе. Вторая ракетка мира повесила «баранку» сопернице — 6:0. Продолжительность сета составила всего 22 (!) минуты. Статистика: 7/5 у Швёнтек по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 2/13 – у Шнайдер.

А вот вторая партия получилась получилась очень упорной. Диана сразу же добилась брейка и затем закрепила своё преимущество — 2:0. В третьем гейме Шнайдер добилась двух брейк-пойнтов, но реализовать свои шансы не смогла — 2:1. Далее Ига восстановила статус-кво, оформив брейк под ноль — 2:2. В пятом гейме у россиянки снова были брейк-пойнты, однако полька отвела все угрозы и впервые в сете повела в счёте — 3:2 в пользу Швёнтек. Диана легко взяла свою подачу — 7:7. В седьмом гейме 13-я ракетка мира заработала тройной брейк-пойнт, но Ига всё отыграла. При этом наша соотечественница не сдалась и с четвёртой попытки всё же сделала брейк — 4:3 в пользу Шнайдер. Преимущество у неё удержать не получилось. Пятикратная победительница «Шлемов» вновь сравняла цифры на табло — 4:4. В девятом гейме Диана имела два брейк-пойнта, однако реализовать свои шансы она не сумела. Швёнтек повёла со счётом 5:4, но принять на матч ей не удалось — 5:5. В результате дело дошло до тай-брейка, который Шнайдер провела великолепно — 7:6 (7:3).

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

На старте решающей партии девушки взяли геймы на своих подачах — 1:1. В третьем гейме третьего сета Диана отыграла два брейк-пойнта, не позволив Иге получить преимущество — 2:1. А уже в следующем гейме у Шнайдер была возможность взять подачу соперницы, но Швёнтек ушла с опасного счёта — 2:2. В пятом гейме вторая ракетка мира добилась брейка. Наша соотечественница отыграла три брейк-пойнта, а вот четвёртый не смогла — 3:2 в пользу Иги. Затем полька выиграла ещё один напряжённый гейм и ушла в отрыв — 4:2. В итоге Швёнтек довела начатое до конца и добилась победы над Дианой Шнайдер со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Далее пятикратная чемпионка мэйджоров сразится с лучшей из пары Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».