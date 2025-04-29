Мирра ворвалась в теннис, как Гауфф. Теперь они сразятся за полуфинал Мадрида

Мирра Андреева и Кори Гауфф — единственные теннисистки, на которых почти не сказался внезапный энергетический коллапс, накрывший юго-запад Европы 28 апреля. Первой свой поединок 1/8 финала закончила Гауфф. Электричество пропало как раз в ту минуту, когда она давала послематчевое интервью на корте. Андреева в это время ещё играла, но встречу не стали прерывать, хотя судья на вышке сама определяла ауты. К счастью, Мирра быстро довела игру до победы, так что в её случае ничего откладывать и переносить не пришлось.

«Все пользуются телефонами с фонариками, но это также и весело, потому что все разговаривают друг с другом, атмосфера становится немного более дружелюбной. Это мой первый блэкаут. На самом деле это очень волнительно, потому что я никогда не испытывала ничего подобного. Очень рада, что они поставили меня первой и я смогла закончить всё вовремя», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

«Я не смогла принять душ после матча, потому что нет воды. Пришлось использовать детские салфетки и брызгаться парфюмом. Не думаю, что мы сможем вернуться в отель, ведь светофоры не работают. Безумно, насколько мы зависим от электричества. Это просто безумие. Начинаешь задумываться о том, как жили люди до появления электричества и насколько это впечатляюще», — сказала после матча Гауфф, чьи слова приводит пресс-служба WTA. Действительно, к благам цивилизации все привыкли настолько, что попросту не замечают их присутствия.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В том, как Мирра и Кори ворвались на мировую арену, можно усмотреть определённые параллели. Россиянка блеснула на «тысячнике» в Мадриде в апреле – мае 2023 года. Андреева начала тот турнир в статусе 15-летней теннисистки, а закончила его уже 16-летней, отпраздновав день рождения 29 апреля. В четвёртом круге Мирра проиграла Арине Соболенко, будущей победительнице. Теперь смотрите: для Гауфф первым прорывным турниром стал Уимблдон-2019, когда ей тоже было 15 лет. Американка тоже дошла до четвёртого круга и тоже уступила будущей чемпионке (Симоне Халеп). Вот и не верь после этого в совпадения!

Первая встреча Мирры и Кори не заставила себя долго ждать. Теннисистки сразились друг с другом в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, и Андреева взяла первый сет на тай-брейке, но на большее её не хватило — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 в пользу Гауфф. После одного из розыгрышей россиянка, отдавшая очко, выбила мяч на трибуны, за что получила предупреждение.

Во втором круге US Open Кори хватило двух партий — 6:3, 6:2. «У Мирры большое будущее. Я тоже раньше была в таком положении. Надеюсь, ребята, вы продолжите её поддерживать. Она ещё много раз будет здесь выступать», — говорила Гауфф на корте после матча.

Теперь теннисистки готовятся к третьему очному поединку. С того времени много воды утекло: Андреева взлетела в рейтинге, ворвалась в первую десятку, прибавила в мощи, в физике, в психологии, в понимании игры — да буквально во всём. Гауфф же не то чтобы сдала, но после того самого US Open — 2023, ставшего для неё победным, до звания первой ракетки мира не добралась, хотя явно нацеливалась на него. На второй строчке американка всё же успела побывать, однако вскоре выпала из первой пятёрки, а затем вернулась в неё и теперь идёт четвёртой.

На лидерство в рейтинге Кори сейчас не претендует — Арина Соболенко там в стратосфере, гораздо дальше, чем Янник Синнер у мужчин. А по количеству двойных ошибок Гауфф худшая во всём туре. В этом сезоне у неё их 140 за 23 матча, то есть 6,09 в среднем за игру. У Андреевой, правда, тоже многовато двойных, 103 за 29 матчей, то есть 3,55 в среднем за игру. (Всё это уже с учётом игр в Мадриде.)

В российском теннисном сообществе надеются и верят, что Мирра в состоянии обыграть грозную соперницу. «В матче с Гауфф психологическое преимущество на стороне Андреевой — ей нечего терять. Она должна спокойно играть, а американка будет внутренне трепетать, испытывая психологическое давление», — сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина заявила, что Андреева в состоянии не только одолеть Гауфф, но и завоевать титул в Мадриде. «Мирре вполне по силам обыграть Гауфф. Её предыдущие победы в сезоне об этом говорят. Мирра — игрок очень высокого уровня. Сейчас у неё подъём в психологическом плане, она чувствует себя более уверенно, играя против теннисистов топ-10. Не чувствует себя новичком. В матче с Гауфф главное, чтобы у Мирры получалась мощная и агрессивная игра. Для победы нужно включить скорость — поддавливать ею и длиной. У Мирры всё это есть. Она выиграла Индиан-Уэллс и Дубай — конечно же, может выиграть и в Мадриде», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

В то же время двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский предостерегает от шапкозакидательских настроений. «С Гауфф у Мирры будет очень нелёгкий матч. Коко в последнее время не блещет результатами, нет громких побед. Но она всегда опасный соперник. По потенциалу Гауфф должна быть в тройке тура как минимум. Здесь не знаешь, чего ожидать. Она умеет подавать на высоте, может размашисто играть. Это очень опасный соперник в Мадриде», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

29 апреля Андреева празднует 18-й день рождения, а с Гауфф сразится уже 30-го. Как думаете, удастся ли Мирре впервые победить Кори? Пишите в комментариях!