Медведев — снова в четвертьфинале Мадрида. Даниил уступал американцу, но преобразился

Во вторник, 29 апреля, на супертурнире в Мадриде закончились матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Из-за блэкаута, внезапно накрывшего Испанию, многие встречи состоялись на день позже, чем планировалось изначально. И в их числе оказался поединок с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева. Российский теннисист, посеянный под девятым номером, играл с американцем японского происхождения Брэндоном Накашимой (31).

Для Медведева этот матч 1/8 финала был лишь вторым на турнире. В первом круге Даниил, как и все остальные сеяные, отдыхал, а во втором круге его соперник Ласло Джере снялся ещё до матча. В третьем круге россиянин сравнительно легко одолел Хуан-Мануэля Серундоло — 6:2, 6:2. Накашима же во втором круге победил Себастьяна Офнера (6:3 (7:6), 7:3), а в 1/16 финала справился с Флавио Коболли — 7:5, 6:3.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2023 году Медведев обыграл Накашиму со счётом 6:4, 6:3. Перед отчётной встречей оба теннисиста вспомнили тот поединок. «Там покрытие, наверное, раза в два медленнее, чем здесь, так что это другая история. Но он улучшил свою игру. Я бы сказал, что со второй половины прошлого года он играл очень хорошо. На мой взгляд, у него хорошая подача. Я с ним не тренировался и давно не играл против него, так что это будет интересно», — сказал Даниил на пресс-конференции.

«Мы играли пару лет назад в Индиан-Уэллсе, на харде, но с тех пор я прибавил. Это будет тяжёлый матч, он играет хорошо. Вероятно, долгие, физически затратные розыгрыши. Но я с нетерпением жду матча», — приводит слова Накашимы пресс-служба ATP.

Брэндон Накашима Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале матча теннисисты не испытывали больших проблем на подаче и без брейк-пойнтов дошли до счёта 2:2. В пятом гейме Медведев на приёме успешно проводил розыгрыши средней продолжительности, а Накашима ошибался и упустил подачу. Однако подтвердить этот брейк россиянин не сумел. Ничто не предвещало беды, но после счёта 30:15 в свою пользу Даниил допустил две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и счёт сравнялся — 3:3.

Дальше всё было ещё хуже: Медведев стал значительно чаще ошибаться и упустил брейк-пойнт в седьмом гейме, в восьмом на «ровно» сделал ещё одну двойную, а следующий розыгрыш тоже отдал, и Накашима сделал ещё один брейк — 5:3. Даниил общался со своей ложей, швырял ракетку, поменял её, но спасти партию не смог. В девятом гейме Накашима уверенно подал на сет, выиграв в итоге четыре гейма подряд, — 6:3 за 37 минут. У Медведева на 10 активно выигранных очков пришлись 19 невынужденных ошибок, а у его американского соперника эти показатели составили три и девять соответственно.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Медведев преобразился. Даниил избавился от ненужных неточностей, атаковал, уместно укорачивал, и это не замедлило сказаться на результате. Если в первом сете процент попадания первой подачи у россиянина составил 56%, а на второй подаче он выиграл всего два очка из 11, то есть 18%, то во второй партии первая шла у него в 77% случаев. Медведев отдал только один гейм, второй, да и там у него был двойной брейк-пойнт. А в седьмом гейме Даниил подал на сет, использовав первый же сетбол, — 6:1 за 30 минут.

В решающем сете Медведев дожал соперника. Ключевой брейк он сделал в третьем гейме: аккуратные действия на брейк-пойнте, своевременный выход в хафкорт, очередной укороченный — и 2:1. После этого россиянину оставалось только удержать подачу в оставшихся своих геймах. Определённые проблемы у него возникали: так, в шестом гейме после череды ошибок пришлось отыгрывать брейк-пойнт — к счастью, успешно, и вместо 3:3 стало 4:2 в пользу Даниила. Имея 5:4, Медведев подавал на матч, упустил четыре матчбола (в том числе тройной), сделав ещё одну двойную, но пятым шансом воспользовался — 3:6, 6:1, 6:4 за 1 час 47 минут.

Так Медведев во второй раз подряд вышел в четвертьфинал Мадрида. На этой стадии Даниил, остающийся единственным представителем России в мужской одиночной сетке, сразится с победителем матча Тейлор Фриц (США, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 14).

У женщин также завершились поединки четвёртого круга. Екатерина Александрова (21) вышла на корт с Моюкой Учижимой, занимающей 56-е место в рейтинге WTA. Японская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций турнира, обыграв в 1/16 финала третью ракетку мира Джессику Пегулу — 6:3, 6:2. Что касается Александровой, то она в первых двух матчах на турнире без потери сетов прошла Ольгу Данилович и Дарью Касаткину.

В начале матча у Александровой откровенно не ладилась игра в своих геймах. Подача не работала как нужно, были и двойные ошибки (четыре за партию), и из первых шести геймов россиянка взяла всего один, на приёме. Уступая 1:5, Екатерина не опустила рук и попыталась догнать ушедшую в отрыв соперницу, и какое-то время казалось, что у неё это получится. Учижима при 5:2 не смогла подать на сет, и Александрова в результате выиграла три гейма подряд. Однако при 5:4 японка со второй попытки всё же подала на партию, взяв гейм под ноль, — 6:4 за 39 минут.

Нечто подобное происходило и во втором сете. В первом гейме Александрова отподавала под ноль, а затем вновь всё расклеилось. В этот раз Учижима взяла четыре гейма подряд — 4:1. Один брейк Екатерина сразу же отыграла, а могла и второй. Уступая 3:4, россиянка на приёме добиралась до «ровно», то есть была в двух очках от того, чтобы сравнять счёт. Но японка дотерпела и не позволила сопернице завершить погоню — 5:3. А вот подачу на матч при 5:4 Учижима провалила, взяв лишь один розыгрыш, и Александрова восстановила равенство — 5:5.

Следующие два гейма остались за подающей стороной, причём Александрова в своём гейме отыграла два брейк-пойнта, а Учижима спокойно удержала подачу. На тай-брейке Моюка дважды вела с мини-брейком, россиянка отыгрывалась, но на первом же матчболе не выдержала напряжения, и соперница поставила точку приёмом навылет — 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 38 минут.

Ранее в этот день борьбу на турнире закончили Карен Хачанов и Диана Шнайдер, уступившие Томми Полу и Иге Швёнтек соответственно. Также сегодня сыграет Анастасия Потапова, которая выйдет на корт с украинкой Мартой Костюк.

Супертурнир в Мадриде завершится 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».