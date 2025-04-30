Мирра бьётся с Гауфф за 1/2 финала Мадрида! Побьёт ли россиянка свой рекорд? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин пройдут все поединки 1/4 финала. Россиянка Мирра Андреева (седьмой номер посева) сразится с американкой Кори Гауфф (4). Девушки уже играли дважды в 2023 году на ТБШ, и в обоих случаях сильнее оказывалась Кори – на «Ролан Гаррос» и на US Open. Отметим, что до прошлого года лучшими результатами на «тысячниках» у россиянки были четвертьфиналы – в Мадриде, Цинциннати и Пекине, а в нынешнем она уже выиграла Дубай и Индиан-Уэллс. Следите за подробностями в нашем лайве.
Мирра Андреева и Кори Гауфф — единственные теннисистки, на которых почти не сказался внезапный энергетический коллапс, накрывший юго-запад Европы 28 апреля. Первой свой поединок 1/8 финала закончила Гауфф. Электричество пропало как раз в ту минуту, когда она давала послематчевое интервью на корте. Андреева в это время ещё играла, но встречу не стали прерывать, хотя судья на вышке сама определяла ауты. К счастью, Мирра быстро довела игру до победы, так что в её случае ничего откладывать и переносить не пришлось.
Теперь теннисистки готовятся к третьему очному поединку.
О блестящем камбэке Даниила Медведева, который он сотворил во вторник в Мадриде, читайте в нашем обзоре.
О том, как накануне Диана Шнайдер сражалась с чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек, читайте в нашем обзоре.
Расписание среды
Сегодня лишь один матч в Мадриде в одиночном разряде с участием россиян. Следим.