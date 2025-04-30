Мирра бьётся с Гауфф за 1/2 финала Мадрида! Побьёт ли россиянка свой рекорд? LIVE!

На грунтовом супертурнире в Испании у женщин проходят четвертьфиналы. На кортах появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин пройдут все поединки 1/4 финала. Россиянка Мирра Андреева (седьмой номер посева) сразится с американкой Кори Гауфф (4). Девушки уже играли дважды в 2023 году на ТБШ, и в обоих случаях сильнее оказывалась Кори – на «Ролан Гаррос» и на US Open. Отметим, что до прошлого года лучшими результатами на «тысячниках» у россиянки были четвертьфиналы – в Мадриде, Цинциннати и Пекине, а в нынешнем она уже выиграла Дубай и Индиан-Уэллс. Следите за подробностями в нашем лайве.