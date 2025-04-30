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Мирра Андреева, Кори Гауфф: онлайн-трансляция 1/4 финала, Мадрид-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Мирра бьётся с Гауфф за 1/2 финала Мадрида! Побьёт ли россиянка свой рекорд? LIVE!
Даниил Сальников
Мирра бьётся с Гауфф за 1/2 финала Мадрида! LIVE
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Испании у женщин проходят четвертьфиналы. На кортах появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин пройдут все поединки 1/4 финала. Россиянка Мирра Андреева (седьмой номер посева) сразится с американкой Кори Гауфф (4). Девушки уже играли дважды в 2023 году на ТБШ, и в обоих случаях сильнее оказывалась Кори – на «Ролан Гаррос» и на US Open. Отметим, что до прошлого года лучшими результатами на «тысячниках» у россиянки были четвертьфиналы – в Мадриде, Цинциннати и Пекине, а в нынешнем она уже выиграла Дубай и Индиан-Уэллс. Следите за подробностями в нашем лайве.

WTA-1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Мирра Андреева и Кори Гауфф — единственные теннисистки, на которых почти не сказался внезапный энергетический коллапс, накрывший юго-запад Европы 28 апреля. Первой свой поединок 1/8 финала закончила Гауфф. Электричество пропало как раз в ту минуту, когда она давала послематчевое интервью на корте. Андреева в это время ещё играла, но встречу не стали прерывать, хотя судья на вышке сама определяла ауты. К счастью, Мирра быстро довела игру до победы, так что в её случае ничего откладывать и переносить не пришлось.

Теперь теннисистки готовятся к третьему очному поединку.

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Расписание среды

Сегодня лишь один матч в Мадриде в одиночном разряде с участием россиян. Следим.

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