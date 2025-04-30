Синнер закрутил роман с эффектной русской моделью. Она заметно старше Янника

Первая ракетка мира Янник Синнер встречается с российской моделью Ларой Лието, сообщает итальянское издание Chi.

Лието заметили на трибуне теннисного клуба Монте-Карло во время тренировки Синнера, затем они вместе пошли в ресторан и через час уехали на машине теннисиста. Их также засняли целующимися.

Лието родилась в Москве, но долгое время живёт в Монако. Её настоящее имя – Лариса Тяка. 31-летняя Лието стала широко известной в медиа благодаря отношениям со знаменитым американским актёром Эдрианом Броуди. Россиянка и двукратный лауреат премии «Оскар» встречались с 2012-го по 2018-й. Броуди старше Лието на 21 год, но это не помешало им долгое время жить вместе.

23-летний Синнер наоборот заметно младше Лието. Янник не впервые крутит романы с моделями. Ранее подругами теннисиста были итальянки Мария Браччини и Лаура Маргезин, являющиеся его одногодками.

Эдриан Броуди и Лара Лието в 2017 году Фото: Antony Jones/Getty Images

Издание Chi в Италии считается таблоидом, но вряд ли оно стало бы на ровном месте приписывать Синнеру роман с Лието. Доказательства в виде романтических фото выглядят убедительно. Всё это значит, что Янник, вероятно, уже не состоит в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской.

Синнер и Калинская подтвердили роман перед «Ролан Гаррос» — 2024. Они ходили на матчи друг друга и часто становились героями материалов СМИ. Янник под влиянием Анны начал проявлять небывалую для себя публичность в личной жизни, ведь ранее он предпочитал скрывать своих девушек.

На US Open – 2024 Синнер выиграл второй для себя турнир «Большого шлема» за карьеру. После финала он поднялся на трибуны, где его ждала Калинская. Они поцеловались под объективы множества фотокамер.

Янник Синнер и Анна Калинская после финала US Open Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Итальянские СМИ в октябре прошлого года даже приписывали Яннику и Анне скорую свадьбу, однако теннисисты быстро всё опровергли. Это не означало разрыв отношений, но, вероятно, примерно с тех пор между итальянцем и россиянкой происходил определённый разлад. Как минимум пара больше не появлялась вместе на публичных мероприятиях.

Итальянские СМИ сообщали, что Янник прилетал в Майами в начале декабря на 26-й день рождения Анны. Уместно предположить, что тогда они ещё были парой, даже несмотря на вероятные разногласия. В конце декабря Синнер на сборах в Дубае встречался с Николаем Калинским – футболистом российского «Пари НН» и братом Анны. Янник также сделал Николаю приятный подарок – достал майку с автографом суперзвезды НБА Стефена Карри.

В конце января 2025 года Синнер взял свой третий «Шлем» на Australian Open. Николай Калинский тогда же дал интервью «Известиям». Он заявил, что Янник пообещал приехать на матч «Пари НН» и в целом только положительно высказывался о возлюбленном своей сестры.

«Какое впечатление произвёл Синнер? Самое хорошее. Нормальный, адекватный парень, без налёта звёздности. По общению и не подумаешь, что он сейчас первая ракетка мира, что уже несколько турниров «Большого шлема» выиграл. Одобряю ли выбор сестры? Да, полностью одобряю. Хороший парень», — сказал Калинский.

После этих комментариев Николая не было каких-то явных признаков, что Янник и Анна встречаются. В феврале Синнер получил трёхмесячную дисквалификацию за два положительных теста на клостебол. Он осел в Монте-Карло, где также живёт Лара Лието. Видимо, Янник окончательно отдалился от Калинской и решил начать новые отношения. Официально теннисист ничего не подтвердил, но итальянец всегда был скрытным в плане личной жизни и вряд ли будет говорить о своём романе с Лието.