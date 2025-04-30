Последний из россиян в Мадриде. Сумеет ли Медведев в четвёртый раз подряд победить Рууда?

Даниил ещё ни разу не играл в полуфинале престижного турнира в столице Испании, но может улучшить свой результат уже совсем скоро.

В четверг, 1 мая, на «Мастерсе» в Мадриде пройдут четвертьфинальные матчи. Одним из центральных поединков игрового дня будет противостояние 10-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и норвежца Каспера Рууда, занимающего сейчас 15-е место в рейтинге ATP.

Путь Даниила Медведева к четвертьфиналу Мадрида-2025

В первом круге Даниил, как и все остальные сеяные, отдыхал, а во втором его соперник Ласло Джере снялся ещё до матча. В третьем круге россиянин сравнительно легко одолел Хуан-Мануэля Серундоло — 6:2, 6:2. А вот в 1/8 финала Медведеву пришлось непросто. Он отдал стартовую партию Брэндону Накашиме, однако сумел совершить камбэк — 3:6, 6:1, 6:4 за 1 час 47 минут. Таким образом, Медведев повторил свой лучший результат на турнире: в прошлом году он тоже вышел в 1/4 финала. Это будет его 23-й четвертьфинал на «Мастерсах» в целом. Отметим, что Даниил остался единственным из наших соотечественников, кто продолжает борьбу на этих соревнованиях в мужском одиночном разряде.

После выхода в четвертьфинал грунтового «тысячника» Даниил рассказал, как провёл время в период отключения электроэнергии в Испании. Напомним, 28 апреля в этом государстве на юге Европы и в других странах Старого Света массово отключили электричество. Из-за этого был сорван игровой день престижного теннисного турнира в Мадриде.

«Всё было хорошо. Пару раз в жизни пытался меньше пользоваться телефоном. Но ты не можешь, потому что у тебя банковский перевод, тебе звонят твой тренер, твоя жена, твои дети…

Есть ли у моих детей телефон? Нет, но, когда я не с женой, она звонит мне, чтобы поговорить с детьми. А когда у тебя нет такой возможности, мне это нравилось. Я наслаждался этим. Мы отлично поужинали сэндвичами, потому что горячей еды не было. Я был с Кареном, с Игорем Андреевым, с моим тренером и с моей женой. Потом на самом деле это было идеальное время. Около 22:30 включили электричество. Немного времени провёл в телефоне и лёг спать», — сказал Медведев в интервью на корте.

Второй круг. Медведев (10-й в рейтинге / 9-й номер посева) – Джере (71) – неявка серба.

Третий круг. Медведев – Хуан-Мануэль Серундоло (126) – 6:2, 6:2.

Четвёртый круг. Медведев – Накашима (32-й в рейтинге / 31-й номер посева) – 3:6, 6:1, 6:4.

Путь Каспера Рууда к четвертьфиналу Мадрида-2025

Путь Каспера к четвертьфиналу испанского супертурнира можно назвать простым. В играх с Артуром Риндеркнешем, Себастьяном Кордой и Тейлором Фрицем скандинавский спортсмен не отдал противникам ни партии. Отметим, что сейчас Рууд входит в топ-4 теннисистов с наилучшим процентом побед и поражений в сезоне-2025.

Игроки ATP-тура с наилучшим процентом побед и поражений в сезоне-2025 (сыграно минимум 15 матчей)

Карлос Алькарас (Испания) — 24-5, 82,8%; Джек Дрейпер (Великобритания) — 16-4, 80,0%; Алекс де Минор (Австралия) — 24-8, 75,0%; Каспер Рууд (Норвегия) — 18-6, 75,0%.

Второй круг. Рууд (15-й в рейтинге / 14-й номер посева) – Риндеркнеш (76) – 6:3, 6:4.

Третий круг. Рууд – Корда (24-й в рейтинге / 23-й номер посева) – 6:3, 6:3.

Четвёртый круг. Рууд – Фриц (четвёртый в рейтинге / третий номер посева) – 7:5, 6:4.

История очных противостояний

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Этот матч станет первым грунтовым эпизодом в истории их очных противостояний. Добавим, что с 2021 года игроки не пересекались на корте.

№ Год Турнир Покрытие Стадия Победитель Результат 1 2020 ATP Cup Хард Групповой этап Медведев 6:3, 7:6 (8:6) 2 2021 Мальорка Трава Четвертьфинал Медведев 7:5, 6:1 3 2021 Итоговый турнир Хард Полуфинал Медведев 6:4, 6:2

Исход очередного очного матча в значительной степени определит специфика грунтового покрытия, на котором у Каспера явное преимущество. Впервые столкнувшись с норвежцем на красной глине, Даниил наверняка окажется в непривычной ситуации. При этом в преддверии нового очного сражения с Медведевым Рууд заявил, что оно опять получится сложным.

«Буду играть с Даниилом, снова сложный матч. Мы никогда не играли на этом покрытии. Он побеждал меня на траве и харде, так что я постараюсь использовать грунт в свою пользу. Но его тоже нельзя недооценивать на грунте. Однажды он победил в Риме (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата), где играл отлично. Когда в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Каспер Рууд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лучшим результатом норвежца на «Мастерсе» в Мадриде является выход в полуфинал в 2021 году. Россиянин же ни разу не проходил дальше четвертьфинала на этом «тысячнике». Cумеет ли Даниил улучшить свой результат в столице Испании и в четвёртый раз подряд одолеть грозного противника? Узнаем совсем скоро.

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».