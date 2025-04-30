Мирра уступила битву за полуфинал Мадрида. Андреева упустила двойной сетбол

Кори Гауфф победила 18-летнюю россиянку и теперь сразится со Швёнтек. Та впервые за четыре года получила «баранку», но отыгралась.

В среду, 30 апреля, на супертурнире в Мадриде проходили четвертьфинальные встречи в женском одиночном разряде. В восьмёрку лучших пробилась лишь одна российская теннисистка, Мирра Андреева, которой 29 апреля исполнилось 18 лет. Андреева, имевшая седьмой номер при посеве, в первых трёх матчах на турнире не проиграла ни сета, пройдя Мари Боузкову, Магдалену Френх и Юлию Стародубцеву.

Следующей соперницей Мирры стала чемпионка US Open 2023 года Кори Гауфф (4). Американская теннисистка начала турнир с того, что получила «баранку» от Даяны Ястремской в первом сете, но после этого не отдала ни партии, выбив не только украинку, но и Энн Ли с Белиндой Бенчич.

Впервые Андреева и Гауфф встретились на «Ролан Гаррос» 2023 года. Тогда американка одержала волевую победу над россиянкой — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Перед нынешней встречей Мирра вспомнила тот поединок. «В последний раз на грунте я встречалась с ней на «Ролан Гаррос» — 2023. Первый сет был напряжённым, но остальная часть матча была как… Она не дала мне ни единого шанса. Однако это было два года назад, так что я просто очень рада не мстить, а посмотреть, насколько по-другому я буду играть. Думаю, это будет интересный матч», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Кори Гауфф и Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

Вторая встреча состоялась на US Open того же года, и тогда Гауфф выиграла ещё более убедительно — 6:3, 6:2. Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что в отчётном поединке психологическое преимущество должна иметь Андреева, которой нечего терять. «В матче с Гауфф психологическое преимущество на стороне Андреевой — ей нечего терять. Она должна спокойно играть, а американка будет внутренне трепетать, испытывая психологическое давление», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский предположил, что Андрееву ожидает сложный поединок. «С Гауфф у Мирры будет очень нелёгкий матч. Коко в последнее время не блещет результатами, нет громких побед. Но она всегда опасный соперник. По потенциалу Гауфф должна быть в тройке тура как минимум. Здесь не знаешь, чего ожидать. Она умеет подавать на высоте, может размашисто играть. Это очень опасный соперник в Мадриде», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина заявила, что Андреевой вполне по силам победить Гауфф. «Мирре вполне по силам одолеть Гауфф. Её предыдущие победы в сезоне об этом говорят. Мирра — игрок очень высокого уровня. Сейчас у неё подъём в психологическом плане, она чувствует себя более уверенно, играя против теннисисов топ-10. Не чувствует себя новичком. В матче с Гауфф главное, чтобы у Мирры получалась мощная и агрессивная игра. Для победы нужно включить скорость — поддавливать ею и длиной. У Мирры всё это есть», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Гауфф начала матч с двойной ошибки, и Андреева, активно игравшая на приёме и вынуждавшая соперницу допускать неточности, в первом же гейме добилась брейка. Но подтвердить его россиянка не смогла: укороченные получались, однако первая подача не всегда работала. Мирра сделала две двойные ошибки, и Кори, которая тоже давила на приёме, с пятого брейк-пойнта восстановила равенство — 1:1.

В нескольких следующих геймах брейков не было, при том что чуть ближе к успеху была Андреева. В седьмом гейме Мирра, имея брейк-пойнт, не попала обводящим ударом, так что Гауфф удержала подачу. В восьмом гейме уже американка осложнила жизнь сопернице, но та не дрогнула, отыграла все три брейк-пойнта и сравняла счёт — 4:4.

Определяющим мог стать девятый гейм, в котором Андреева выдала брейк под ноль. Россиянка здорово погоняла Гауфф в одном из розыгрышей, и та после этого стала ошибаться в относительно простых ситуациях. К сожалению, подать на партию Мирра не смогла, хотя у неё даже двойной сетбол был. Пропустив несколько атак от Кори, Андреева со второго брейк-пойнта упустила подачу (перед этим были эйс и двойная ошибка), и счёт вновь сравнялся — 5:5. Такой обидный исход, похоже, надломил Мирру. В оставшихся двух геймах она взяла лишь очко, и Гауфф забрала партию — 7:5 за 1 час 3 минуты. Американка за весь сет допустила 24 невынужденные ошибки, а Андреева — 33.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Во второй партии у Мирры ничего не получалось — вероятно, юная спортсменка не смогла выкинуть из головы упущенный двойной сетбол. Гауфф быстро забирала геймы, причём свои — под ноль. В шестом гейме Андреева ушла с 0:30 на подаче и не дала сопернице повесить «баранку», однако это ни на что не повлияло. В седьмом гейме американка подала на матч, проиграв лишь одно очко (единственное на подаче за всю партию), — 7:5, 6:1 за 1 час 32 минуты.

Как и год назад, Мирра вновь остановилась в четвертьфинале Мадрида. В ближайший понедельник она останется седьмой ракеткой мира. Гауфф же в полуфинале сразится с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек. Полька в матче с Мэдисон Киз впервые с 2021 года отдала сет с «баранкой», но отыгралась — 0:6, 6:3, 6:2.

«Каково получить «баранку»? Ну… Не очень. Хотя бы это быстро. Это единственное, что радует. Но находиться на корте, когда тебе повесили «баранку», — странное чувство», — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

А в четверг, 1 мая, свой матч 1/4 финала проведёт Даниил Медведев, которого ожидает сражение с Каспером Руудом.

Супертурнир в Мадриде завершится 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».