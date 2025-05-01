Медведев и Рууд бьются за 1/2 финала Мадрида! Даниил — последний россиянин в сетке. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин пройдут оба полуфинала, а у мужчин состоятся все поединки 1/4 финала. Даниил Медведев (девятый номер посева) остался последним представителем России в одиночном разряде. Ему будет противостоять норвежец Каспер Рууд (14). Теннисисты до этого встречались трижды, правда, уже довольно давно, и во всех случаях сильнее был Даниил – на ATP Cup – 2020, на Мальорке-2021 и на Итоговом-2021. За всеми подробностями игрового дня в Мадриде следите в нашем лайве.