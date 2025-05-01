Медведев проиграл битву за полуфинал Мадрида. Даниил рискует вновь вылететь из топ-10

В четверг, 1 мая, на супертурнире в Мадриде проходили четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первым запуском поставили игру с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева. Россиянин, посеянный под девятым номером, вышел на корт с норвежцем Каспером Руудом (14). Медведев в 1/8 финала одержал волевую победу над Брэндоном Накашимой (3:6, 6:1, 6:4), а Рууд выбил четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица — 7:5, 6:4.

Победа норвежца над Фрицем не должна удивлять, ведь наиболее силён Рууд именно на грунте. За карьеру он завоевал 12 титулов, 11 из которых — на самом медленном покрытии. Ну и два выхода в финал «Ролан Гаррос» у него тоже имеются. Так что Медведев, несмотря на более высокое положение в рейтинге, не считался фаворитом.

Даниил и Каспер — топ-теннисисты, бывшие первая и вторая ракетки мира соответственно. На этом фоне удивительно, что они более трёх лет не играли друг с другом. И во всех трёх предыдущих матчах, последний из которых состоялся на Итоговом-2021, Медведев не отдал сопернику ни сета. Другое дело, что на грунте они встречались впервые. Россиянин год назад впервые дошёл в Мадриде до четвертьфинала, так что сейчас шёл на то, чтобы побить личный рекорд. А норвежец, полуфиналист Мадрида-2021, год назад остановился в четвёртом круге.

После выхода в четвертьфинал Рууд напомнил, что Медведева не стоит недооценивать на грунте, ведь Даниил два года назад выиграл «Мастерс» в Риме. «Буду играть с Даниилом, снова сложный матч. Мы никогда не встречались на этом покрытии. Он побеждал меня на траве и на харде, так что я постараюсь использовать грунт в свою пользу. Но его тоже нельзя недооценивать на грунте. Однажды он выиграл Рим, где действовал отлично. Когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда», — сказал норвежец на пресс-конференции.

Каспер Рууд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале матча Рууд смотрелся поинтереснее. В первом гейме норвежец подал под ноль, а затем попытался зацепиться на приёме, и у него были хорошие шансы на брейк. Второй гейм, продолжавшийся 10 минут, получился очень тяжёлым для Медведева. У россиянина не пошла первая подача — настолько, что он допустил три двойные ошибки. Даниил часто и успешно ходил к сетке, а вот на задней линии преимущество было у соперника. Тем не менее Рууд не использовал ни одного из двух брейк-пойнтов, и Медведев удержал-таки подачу — 1:1.

В третьем гейме серию ошибок выдал уже норвежец, однако Медведев не смог использовать двойной брейк-пойнт. А потом случился брейк: Каспер на втором брейк-пойнте воспользовался тем, что Даниил в который уже раз пошёл к сетке, и обвёл его — 3:1. Ошибки в исполнении россиянина превышали допустимые пределы, и он терял на этом очки и геймы. В шестом гейме ситуация стала совсем уж неприятной, когда Рууд вёл 4:1 и имел брейк-пойнты, то есть уже скрытые сетболы. Но Медведев отыграл все три шанса и сократил отставание до 2:4.

Однако это не помогло Даниилу спасти партию. В девятом гейме Рууд подал на сет — 6:3 за 49 минут. У обоих теннисистов соотношение виннеров и невынужденных ошибок оказалось отрицательное. Но если у норвежца это были приемлемые 7/10, то у россиянина — 10/22.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором сете Медведев наконец наладил подачу (первую), и в первой половине партии брейк-пойнтов ни у кого не было. Один из геймов Даниил, который стал значительно реже выходить к сетке, даже под ноль взял. На контрасте с первым сетом до 5:5 включительно теннисисты даже до «ровно» не добирались.

В 11-м гейме Медведеву необходимо было во что бы то ни стало забирать подачу, но он, увы, не смог этого сделать. На 30:30 россиянин неудачно укоротил и попал в сетку, а в следующем розыгрыше вышел к сетке и пропустил атаку соперника — так Рууд заработал возможность подать на матч. Своего шанса Каспер не упустил и, реализовав первый же матчбол, вышел в полуфинал — 6:3, 7:5 за 1 час 40 минут.

Поражение Медведева в четвертьфинале означает, что он снова может выпасть из первой десятки. Обойти его может как раз Рууд, которому для этого необходимо выйти в финал в Мадриде, то есть выиграть полуфинал с кем-то из пары Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22).

Супертурнир в Мадриде завершится 4 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».