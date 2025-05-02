Сенсации в Мадриде: оглушительное поражение Швёнтек, внезапный прорыв аргентинца

Турнир в Мадриде в этом году как никогда богат на сенсации. В мужской сетке до полуфинальной стадии добрались теннисисты, от которых мы вряд ли могли ожидать подобного. Это утверждение относится не ко всем, но то, что из топ-8 посева в четвёрку лучших вышел лишь один игрок, о чём-то да говорит.

Первым по времени полуфиналистом стал Каспер Рууд (14). Норвежец, как правило, хорошо выступает на грунте; вот и в этот раз он оправдал ожидания болельщиков. За четыре матча на турнире Рууд не отдал соперникам ни сета, хотя в четвёртом круге ему достался Тейлор Фриц, а в четвертьфинале — Даниил Медведев.

«Ну, если смотреть на бумаге, я должен был сегодня уступить и должен был проиграть ранее. Я приехал сюда после тяжёлого поражения в Барселоне, немного поработав над собой. Особенно над своим психологическим аспектом перед матчами и турнирами. Думаю, что подошёл к турниру с лучшей версией себя. Я играл с хорошей интенсивностью в Мадриде и хотел бы продолжить в том же духе. В последнее время не хватало какого-то огня, поэтому я рад привнести его в Мадриде», — сказал Каспер в интервью на корте.

«С каждым годом играю лучше тут. И в прошлом сезоне круто выступал. Обидно, что тогда была травма. И в этом году тоже играл классно. Каспер — хороший игрок на грунте. Уступил… Больше верю в то, что я каждый год буду приезжать сюда, играть лучше и лучше, и преодолею этот барьер», — а это слова Медведева, произнесённые в эфире BB Tennis.

Каспер Рууд и Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Теперь Даниил в шаге от того, чтобы вновь покинуть первую десятку рейтинга ATP. Выбить его оттуда может как раз Рууд. Для этого Касперу необходимо победить в полуфинале, в котором его соперником будет аргентинец Франсиско Серундоло (20).

Серундоло — неожиданный гость на этой стадии. Главную сенсацию аргентинец подарил в четвёртом круге, выбив первого сеяного Александра Зверева — 7:5, 6:3. А в четвертьфинале Франсиско остановил 19-летнего Якуба Меншика, который совсем недавно выиграл «Мастерс» в Майами, — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. По итогам Мадрида Серундоло впервые в карьере поднимется как минимум на 18-ю строчку в мировом рейтинге, а в случае титула станет 13-м.

«Я чувствовал огромную поддержку. Стадион был заполнен аргентинцами и испанцами, которые болели за меня. Это потрясающе. Думаю, что я единственный, кто говорит по-испански, из оставшихся игроков в сетке. Поэтому испанцы что-то чувствуют ко мне, а я — к ним. Мне очень нравится Мадрид. Люблю этот город. Я очень благодарен, что они пришли поддержать меня», — сказал Серундоло после матча.

Третьим полуфиналистом стал Джек Дрейпер (5), стремительно прогрессирующий в последнее время. Британец, который в марте выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, набрал мощный ход и в Мадриде. В поединках четвёртого круга и 1/4 финала Дрейпер отдавал лишь по четыре гейма. Томми Пол получил от Джека 2:6, 2:6, а Маттео Арнальди — ещё и «баранку» (0:6, 4:6). Благодаря последней победе Дрейпер на следующей неделе дебютирует в топ-5 рейтинга ATP.

В заключительном четвертьфинале встретились Лоренцо Музетти (10) и Габриэль Диалло (LL). Им обоим, особенно Диалло, немного повезло с сеткой, ведь изначально в нижней четверти пребывал Карлос Алькарас, снявшийся уже после жеребьёвки. Диалло во втором круге вместо Алькараса получил другого лаки-лузера Камиля Майхшака, который как раз и заменил Карлоса. После этого канадец прошёл крепких Кэмерона Норри и Григора Димитрова. А Музетти выбил из сетки Стефаноса Циципаса (в третьем круге) и Алекса де Минора (в четвёртом).

В первом сете Диалло вёл 4:2 с брейком, но Музетти после этого взял четыре гейма подряд. В 10-м гейме итальянец, подавая на сет, отыграл четыре брейк-пойнта и закрыл партию со второго сетбола — 6:4. Во втором сете особой драмы не было: Лоренцо, сделав два брейка, в первом и последнем геймах, оформил победу — 6:4, 6:3 за 1 час 29 минут.

В «нижнем» полуфинале Дрейпер и Музетти, который по итогам турнира впервые в карьере поднимется как минимум на девятое место (а может стать и шестым!), сыграют друг с другом.

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Ну а в женской сетке сегодня прошли полуфиналы. В первой встрече состоялась настоящая сенсация. Ига Швёнтек (2), которая по совокупности достижений в последние годы является лучшей на грунте, потерпела оглушительное поражение от Кори Гауфф (4), выигравшей встречу со счётом 6:1, 6:1. И это притом, что в личных встречах у Швёнтек по-прежнему огромный перевес: 11-4 (уже с учётом сегодняшнего матча)!

По ходу матча полька не сумела сдержать слёз.

Ига Швёнтек плачет Фото: Кадр из трансляции

После матча Ига попыталась объяснить поражение. «Если честно, здесь не о чем говорить, потому что весь матч прошёл практически одинаково от начала и до конца. Я не смогла повысить уровень своей игры по ходу встречи, а Коко играла хорошо. Думаю, это моя вина, я не очень хорошо двигалась. Я не была готова отыгрывать удары такой силы и в таком темпе. Да, это было довольно плохо.

Знаете, большую часть этого турнира мой теннис то включался, то выключался. Так что я не была уверена в себе, в своём арсенале. Как будто у меня даже не было плана Б, потому что сегодня ничего не работало. Я играла не очень хорошо здесь даже в тех матчах, в которых победила.

Сегодня вообще всё как-то рухнуло: и с точки зрения тенниса, и да, я чувствовала, что даже ноги у меня были не в том месте перед ударами. Обычно правильное движение даёт мне хоть какую-то возможность прийти в себя, но сегодня я очень плохо двигалась», — сказала она на встрече с журналистами.

Прокомментировала итоги матча и Гауфф. «Думаю, у меня был нужный настрой на весь матч. Я была агрессивна и действовала с запасом. Возможно, сегодня был не лучший её игровой уровень, но, думаю, мне тоже удалось поставить её в неудобное положение. Когда играешь с такой соперницей, как Ига, то знаешь, что в любой момент она может вернуться и показать отличный теннис», — сказала Кори на корте.

Кори Гауфф и Ига Швёнтек Фото: Julian Finney/Getty Images

А в другом полуфинале Арина Соболенко (1) обыграла украинку Элину Свитолину (17). В первом сете, казалось, всё идёт к быстрой победе Соболенко, которая в четвёртом гейме сделала брейк под ноль, после чего подтвердила его — 4:1. Но Свитолина не сдавалась. Она с немалым трудом взяла шестой гейм, а затем неожиданно отыграла брейк. Сравнять счёт украинка, впрочем, не смогла. В восьмом гейме Соболенко вновь взяла её подачу. Подачу на сет Арина начала неуверенно, но отыграла все три брейк-пойнта и использовала первый же сетбол — 6:3 за 44 минуты.

Во второй партии Соболенко сразу же добилась брейка — в основном на ошибках Свитолиной. Белоруска держала это преимущество — у украинки до последнего гейма был лишь один брейк-пойнт, но и его она не использовала. Однако в десятом гейме Арина не подала на матч, и счёт сравнялся — 5:5. Тем не менее Соболенко тут же сделала ещё один брейк, после чего подала на матч — 6:3, 7:5 за 1 час 33 минуты.

В пятницу, 2 мая, состоятся мужские полуфиналы: Серундоло — Рууд и Дрейпер — Музетти. В субботу, 3 мая, за титул в женской сетке сразятся Соболенко и Гауфф. А в воскресенье, 4 мая, состоится мужской финал. За всеми событиями следите на «Чемпионате».