«Это настоящий кошмар». Теннисисты в ярости из-за электронной системы повторов в Мадриде

Соболенко тоже была против Hawk-Eye на грунте, но признала, что судьи бывают ещё слабее. Мнения игроков разошлись.

Любители тенниса уже давно привыкли к электронной системе Hawk-Eye для фиксации аутов на хардовых и травяных турнирах. С этого года она впервые действует и на крупных грунтовых соревнованиях, где судье уже не нужно спускаться с вышки и рассматривать след от мяча после удара игрока.

Далеко не всем теннисистам нравится внедрение Hawk-Eye на грунте. Особенно много критики в адрес электронной системы было на проходящем крупном турнире в Мадриде.

Вторая ракетка мира Александр Зверев едва ли не громче всех заявил, что недоволен новшеством. По ходу встречи в третьем круге с Алехандро Давидович-Фокиной при счёте 2:6, 5:4 Звереву показалось, что мяч после удара испанца ушёл в коридор, но Hawk-Eye Live решил иначе. Александр начал спорить с судьёй на вышке Мохамедом Лайани, однако тот отказался спускаться и проверять след. Решение не изменили, после чего Зверев пошёл за телефоном, чтобы сфотографировать отметку. За это ему дали предупреждение. После матча Александр опубликовал снимок в соцсетях.

«Просто оставлю это здесь. Это назвали попаданием в корт. Интересное решение», – подписал Зверев фото, на котором действительно заметен приличный аут.

Александр Зверев опубликовал фото следа от мяча, ушедшего в аут Фото: Из личного архива Александра Зверева

«Я поговорю с руководством ATP, потому что это ненормально. Чтобы произошла такая ошибка… Я могу понять один или два миллиметра, но четыре-пять сантиметров — это ненормально», — заявил Зверев после матча.

Примечательно, что Зверев ранее, наоборот, жаловался на классическую фиксацию аутов линейными и судьями на вышке. Он даже заявлял, что ошибки рефери лишили его побед на двух турнирах «Большого шлема», когда он проигрывал Доминику Тиму и Карлосу Алькарасу в пятисетовых финалах US Open и «Роллан Гаррос» соответственно. Электронная система тоже не выглядит доскональной для Александра. Как минимум по его фото с поединка в Мадриде сложно не согласиться, что Hawk-Eye дал серьёзный сбой.

Подобных случаев в Мадриде было довольно много. Филиппинка Александра Эала жаловалась на ошибку электронной системы во время матча второго круга с полькой Игой Швёнтек. Ига явно подала в аут, но Hawk-Eye промолчал.

«Вы можете объяснить это? Я хочу сказать, что отметка — это ведь физическое доказательство аута», — безуспешно возмущалась Эала.

Француз Артюр Фис столкнулся с аналогичной ситуацией во встрече с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

«Это настоящий кошмар. Прошло несколько недель с тех пор, как мы играем с автоматическим судейством на грунте. Я подаю за два-три сантиметра до линии, однако видеоповтор показывает небольшой аут. Это очень тяжело, особенно в такой момент матча, когда ты знаешь, что одно очко очень важно, а у тебя просто отнимают его. Мы должны вернуться к обычной работе линейных. Сейчас нужно полагаться на судью на вышке, потому что теперь он фактически вообще ничего не решает», — сказал Фис на пресс-конференции.

Артюр Фис Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Швейцарка Белинда Бенчич в Мадриде не жаловалась на ошибки электронной системы, но в целом не одобряет её применение на грунте

«Я не фанат Hawk-Eye на грунте. На хардовых кортах я могу это понять, потому что повтор предотвращает конфликты. Можно запросить челлендж с помощью Hawk-Eye. Но на грунте? Я думаю, это сложно, потому что мы полагаемся на электронику, а не на человеческий мозг, человеческие инстинкты и человеческий глаз. Вы видите мяч, он в ауте, однако электронное судейство говорит, что он на миллиметр задел линию. Судье на вышке не разрешается смотреть на отметку, чтобы подтвердить, что мяч действительно в ауте. Я не знаю, что об этом думать, но, если подобное случится с вами, вы сойдёте с ума. Мне кажется, что люди отключают мозг и чувства, делая всё электронным. Это касается искусственного интеллекта, ChatGPT и тому подобного. Мы полностью перестаём думать», — сказала Бенчич на пресс-конференции.

ATP уже дала ответ на претензии Зверева и остальных. Организация выпустила пресс-релиз, в котором указано, что теннисные мячи оставляют следы на всех поверхностях, однако на грунте они могут быть иллюзорными. Это «живое» покрытие, на которое влияют количество красной кирпичной пыли в разных частях корта, погодные условия и траектория удара. Теннисные мячи сжимаются при приземлении, создавая следы всех форм и размеров, которые не всегда точно отражают удар. ATP не даёт 100% гарантии исключения ошибок электроники, но считает их вероятность минимальной.

С 2007 по 2024 год на Уимблдоне использовалась система Hawk-Eye, которую позже внедрили другие ТБШ – US Open и Australian Open. Линейные судьи на этих мэйджорах исключены. «Роллан Гаррос» стоит особняком. Даже в этом году на грунтовом «Шлеме» в Париже не будет применяться электронная система повторов, поскольку директор турнира Амели Моресмо выступает категорически против цифровизации. Подобная непоследовательность может привести к новым скандалам, ведь многие игроки хотят видеть электронную систему везде.

Первая ракетка мира Арина Соболенко на недавнем «пятисотнике» в Штутгарте в стиле Зверева делала фото неправильно зафиксированного аута, однако позже признала, что электронная система всё-таки является для неё более приемлемым вариантом.

«Я предпочитаю систему Hawk-Eye больше, чем судью. Иногда судьи могут быть слишком слабыми. Они не идут проверять отметку и не хотят признавать, что изначально совершили ошибку. Да, я предпочитаю систему Hawk-Eye», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Мадриде.

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц не слишком преуспевает на грунте, но считает внедрение электронной системы положительным шагом.

«Я не слишком часто и успешно играю на грунтовых кортах. Мне не нравится останавливать розыгрыш и смотреть на отметки в попытках понять, попал ли мяч в линию или нет. Хотя это кажется нормой для тех, кто всю жизнь играет на грунте. Я в восторге от того, что теперь мы можем просто играть без остановок. Нет никакой «серой зоны». Меня не так уж сильно волнует, может ли система допустить ошибки в каких-то отдельных случаях. В целом она последовательна, все находятся в равных условиях», — заявил Фриц в Мадриде.

Американка Мэдисон Киз и канадец Денис Шаповалов тоже рады, что судьи перестали спускаться с вышки и смотреть на отметку от мяча.

«Я всегда ненавидела, когда судьи выходили на корт и начинали крутить пальцами. Никогда не одобряла эту практику на грунте», — считает Киз.

«Проще отпустить ошибку, когда её совершает машина, а не человек. Ситуация становится сложнее, когда сам видишь след от мяча, но я бы всё равно оставил всё в руках машины», — сказал Шаповалов в Мадриде.

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек в этом году не смогла защитить титул в Мадриде, уступив Кори Гауфф (1:6, 1:6) в полуфинале. Она не считает, что результат на корте ей мешает показывать электронная система.

«У меня нет времени и желания рассуждать об этом, поэтому я просто приму то, что есть», — сказала Швёнтек в Мадриде.

Возможно, в сложившейся ситуации всем теннисистам лучше взять пример со Швёнтек. Цифровизация происходит во всех сферах жизни, спорт не является исключением. Наверняка даже «Роллан Гаррос» в обозримом будущем начнёт применять систему Hawk-Eye, поэтому стоит просто принять это.