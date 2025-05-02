Обидчик Медведева вышел в финал Мадрида. Впервые за 6 лет в топ-10 рейтинга не будет наших

В пятницу, 2 мая, на супертурнире в Мадриде состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Состав полуфиналов мужского «Мастерса» оказался довольно неожиданным. В первой встрече дня сошлись Франсиско Серундоло, посеянный под 20-м номером, и Каспер Рууд (14). А в «нижнем» полуфинале играли Джек Дрейпер (5) и Лоренцо Музетти (10). О том, как так вышло, что в четвёрку лучших на турнире пробились именно эти теннисисты, читайте в отдельных материалах.

В паре Серундоло — Рууд расклад был вот каким. Небольшим фаворитом (54 на 46) считался норвежец, бывшая вторая ракетка мира, чьи достижения на грунте выглядят повесомее. Каспер впереди Франсиско и по титулам на грунте (11 против двух), и вообще по титулам (12 против трёх). Да и два выхода в финал «Ролан Гаррос», в конце концов, у него имеются. А вот по личным встречам впереди был Серундоло — 5-3; при этом на грунте они в предыдущие годы по два раза обыгрывали друг друга.

Каспер Рууд и Франсиско Серундоло на «Мастерсе» в Риме в 2023 году Фото: Alex Pantling/Getty Images

Для Серундоло эта игра стала матчем упущенных возможностей. Аргентинец использовал только три брейк-пойнта из 18 (!). В первом сете он повёл с брейком, однако Рууд сделал обратный брейк, а в 10-м гейме ещё раз взял подачу соперника — 6:4. Во второй партии Рууду дважды удавался обратный брейк, а в концовке он снова удачно отработал на приёме и вышел в финал — 6:4, 7:5 за 1 час 51 минуту.

А ведь этого могло и не быть, ведь Каспер уже после трёх геймов вызвал физиотерапевта — игрока беспокоил дискомфорт в области груди и спины.

Каспер Рууд Фото: Julian Finney/Getty Images

Давая послематчевое интервью на корте, Рууд признался, что мог сняться с игры. «Не был уверен, что смогу закончить этот поединок. Почувствовал что-то в рёбрах во время разминки перед самым выходом на корт. Я чувствовал это почти при каждом ударе. Особенно при подаче. К счастью, быстро справился с этим. Принял пару обезболивающих. Конечно, это не лучший вариант, но в подобных ситуациях приходится делать это время от времени.

По ходу встречи стало легче и лучше. Я разогрелся, получил немного адреналина. Надеюсь, всё не так уж плохо. Немного неприятно, когда выходишь на такой матч и сразу что-то чувствуешь. Не самый идеальный старт, однако мне удалось собраться и сыграть в хороший теннис, когда это было необходимо», — сказал он.

А ещё Касперу не нравилось поведение болельщиков во время поединка — публика в основном поддерживала Серундоло. По словам Рууда, которые он адресовал судье на вышке Мануэлю Мессине, кто-то из болельщиков специально шумел как на его первой, так и на второй подаче.

Судья. Здесь нет таких правил. Это невежливо. Я попрошу их не кричать…

Рууд. Сколько раз они должны закричать, прежде чем я смогу что-то потребовать? Почему ты не можешь ответить на вопрос? Ты просто говоришь: «Я разберусь с этим». Но я задаю конкретный вопрос. Через сколько секунд я смогу потребовать, скажем, ещё одну подачу или переигровку? Если они будут делать это снова, и снова, и снова… А как же Соболенко с дождём на днях?

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Судья. Это совершенно разные ситуации.

Рууд. Забавно, что вы никогда не можете дать чёткого ответа на этот вопрос.

Судья. Потому что на это нет ответа.

Каспер Рууд и судья на вышке Фото: Julian Finney/Getty Images

После розыгрыша, который остался за Каспером, во время перехода спор Рууда с судьёй продолжился.

Рууд. Просто сказать «пожалуйста, не делайте этого снова» недостаточно. Некоторые фанаты слишком громкие. Вы можете наказать их, отдав мне первую подачу. Как вы думаете, он сделает это снова? Вероятно, нет.

Судья. Если кто-то делает это намеренно, мы можем послать охрану и попросить их покинуть стадион. Я слышал, что это было пару раз. Мы не можем проникнуть в сознание людей…

Рууд. Я знаю, но, предположим, если бы вы были строже, они бы больше этого не делали. Вы просто могли сразу же это пресечь. Франсиско тут не виноват, однако публика болеет против меня.

Франсиско Серундоло Фото: Julian Finney/Getty Images

На пресс-конференции Каспер развил тему. «Чувствовал, что выкрики были в честь Франсиско, что не является нормальным. Сколько раз болельщику или кому-то из публики разрешается беспокоить игрока, прежде чем мне будет позволено отреагировать в ответ? Я задал судье гипотетический вопрос: знаете, если бы вы не засчитали мне ошибку на первой подаче за то, что я пожаловался, как вы думаете, он сделал бы это снова? Наверное, нет, потому что он болеет за Франсиско.

Так что я просто задался вопросом: может быть, стоит подумать о том, чтобы не менять правила, а усилить давление на фанатов, которые пришли сюда, чтобы беспокоить игроков. Франсиско не сделал ничего плохого, и я не хочу быть придурком по отношению к нему, но фанаты, которые поддерживают его, пытались мне помешать. Так что если они увидят, что это не работает, то больше не будут этого делать.

Это очень сложная ситуация. Понимаю, что болельщикам позволено болеть за кого угодно, однако мне кажется, что в теннисе есть своего рода неписаные правила относительно того, что ты можешь делать, а чего не должен делать как зритель. Большинство фанатов понимают это правильно, но когда кто-то слишком сильно мешает, я думаю, это переходит все границы. Так что я просто задал вопрос судье. Возможно, я погорячился, однако, по-моему, это был правильный вопрос», — сказал он.

Стоит отметить, что выход Рууда в финал означает, что норвежец в новом рейтинге ATP, который будет опубликован 5 мая, выбьет из первой десятки Даниила Медведева. Таким образом, впервые с июня 2019 года в топ-10 не останется ни одного россиянина.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором полуфинале явным фаворитом был Дрейпер, которому давали 63 процента шансов на победу. Музетти, соответственно, давали 37 процентов. И это несмотря на то, что на «Мастерсе» в Монте-Карло итальянец дошёл до финала, а на грунте у него уже есть один титул (Гамбург-2022), в отличие от британца. В пользу Джека говорил статус действующего победителя «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — победа на «тысячнике» свидетельствует, что теннисист в прекрасной форме, на каком бы покрытии ни проводилась игра. Ну и все предыдущие личные встречи, которых было три, выиграл Дрейпер.

Лоренцо Музетти и Джек Дрейпер на молодёжном Итоговом турнире в 2022 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В начале матча Дрейпер дважды делал брейк, а сам лишь однажды отдал подачу и так вырвался вперёд — 4:1. Этого перевеса ему хватило, чтобы забрать партию: в восьмом гейме британец упустил сетбол на приёме, но в девятом подал на сет — 6:3. Во втором сете соперники дарили друг другу минимум шансов, упустив по одному брейк-пойнту. На тай-брейке Джеку хватило единственного мини-брейка и первого же матчбола — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 58 минут.

Таким образом, в мужском финале, запланированном на воскресенье, 4 мая, сыграют Рууд и Дрейпер. Они ещё не играли друг с другом.

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Близятся к завершению и соревнования в женском парном разряде. Из нижней половины сетки в финал Мадрида выбралась российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс. В полуфинале они обыграли Викторию Азаренко и Эшлин Крюгер.

В первом сете Кудерметова и Мертенс вели с брейком, но во второй половине партии не взяли ни одного своего гейма и проиграли 4:6. Во втором сете всё решил единственный брейк, который россиянка и бельгийка сделали в первом гейме. Выиграв партию со счётом 6:4, Вероника и Элисе перевели матч в чемпионский тай-брейк (до 10 очков). В нём они уступали 2:6, но нашли в себе силы отыграться и реализовали первый же матчбол — 4:6, 6:4, [10:8] за 1 час 38 минут.

В финал может выйти ещё одна российская теннисистка. В «верхнем» полуфинале Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя сыграют с Се Шувэй и Еленой Остапенко.