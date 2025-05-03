Топ-10 — впервые за 6 лет без наших. Чего добились Медведев, Рублёв и Хачанов за это время

Понедельник, 10 июня 2019 года. Карен Хачанов, получив очки за четвертьфинал «Ролан Гаррос», впервые в карьере пробился в первую десятку рейтинга ATP. Хачанов, которому тогда было 23 года, с 11-го места поднялся на девятое. С того времени в топ-10 мировой классификации присутствует по крайней мере один российский теннисист. Но в понедельник, 5 мая 2025 года, эта серия прервётся. Поражение Даниила Медведева от Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде и последующий выход норвежца в финал привели к тому, что чемпион US Open 2021 года, единственный представитель России в актуальной топ-10, с 10-й строчки опустится на 11-ю.

Так сложилось, что лидером мужского российского тенниса на протяжении почти всего этого времени был Медведев. Первыми ракетками России успели побывать и Андрей Рублёв, и тот же Хачанов. Но глобальное превосходство Даниила видно невооружённым глазом. Чего же смогла добиться наша ведущая тройка на этом отрезке длиною почти в шесть лет?

По сути, именно сезон-2019 стал прорывным для Медведева. 2018-й Даниил закончил на 16-й строчке, а затем ворвался в первую пятёрку (откуда потом на протяжении более трёх лет почти не выпадал), дошёл до финала Открытого чемпионата США, в котором уступил не кому-нибудь, а Рафаэлю Надалю. Главный свой титул Медведев завоевал на US Open — 2021, одолев в финале Новака Джоковича, рвавшегося к календарному «Шлему». В 2022-м Медведев успел побывать первой ракеткой мира, однако лучший отрезок в его карьере, пожалуй, приключился в первой половине сезона-2023. Тогда Даниил побывал в пяти финалах подряд, четыре из которых выиграл. А пару месяцев спустя в какой-то степени сенсационно взял «Мастерс» в Риме, свой первый грунтовый титул.

Даниил Медведев: тогда и сейчас

10 июня 2019 года Сейчас Титулы 4 20 Финалы (в т. ч. титулы) 7 38 Лучший результат на ТБШ 4-й круг (Australian Open — 2019) Титул (US Open — 2021) Лучший результат на «Мастерсах» 1/2 финала (Монте-Карло — 2019) Титул (6) Лучшее место в рейтинге ATP 13 1 Возраст 23 29

Во время «Мастерса» в Мадриде Медведев рассказал, как относится к рейтингу и к тому положению, которое он в нём занимает. «Всегда лучше быть сеяным. Это даёт более лёгкие сетки, получаешь игроков, которые играют круто, но не всегда могут поддержать уровень на протяжении всего турнира. Однако вернуть рейтинг можно — надо побеждать. Хотя это не всегда самое главное», — сказал Даниил в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев — чемпион US Open 2021 года Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рублёв вышел на проектную мощность позже своих товарищей. До Медведева он всё же не дотянулся, а вот Хачанова оставил позади во всём, кроме результатов на мэйджорах. Первый четвертьфинал «Шлема» у Андрея случился даже раньше, чем у Даниила и Карена. Однако то выступление 19-летнего россиянина на US Open — 2017 было разовым всплеском, который, впрочем, позволил ему закрепиться в топ-50. Главные свои титулы Рублёв завоевал относительно недавно, в 2023 и 2024 годах, выиграв «Мастерсы» в Монте-Карло и в Мадриде соответственно. А вот четвертьфинал ТБШ по-прежнему остаётся непреодолимым барьером для Андрея. 10 матчей — столько же поражений. Прямо злой рок какой-то.

Андрей Рублёв: тогда и сейчас

10 июня 2019 года Сейчас Титулы 1 17 Финалы (в т. ч. титулы) 2 27 Лучший результат на ТБШ 1/4 финала (US Open — 2017) 1/4 финала (10) Лучший результат на «Мастерсах» 2-й круг (2) Титул (2) Лучшее место в рейтинге ATP 31 5 Возраст 21 27

Рублёв философски отнёсся к тому, что по итогам «Мастерса» в Мадриде, где ему не удалось защитить титул, выпадет из первой десятки. «Понятное дело, наверное, это хорошо, когда у тебя есть посев какой-то высокий и ты не будешь играть с первыми восьми до четвертьфинала. Но сейчас я оказался в позиции большинства других игроков, не тех восьми, которые входят в топ-8. Все игроки через это идут и проходят, поэтому не в первый раз», — сказал Андрей в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв — чемпион «Мастерса» в Монте-Карло 2023 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Наконец, Хачанов. Свой первый (и пока единственный) «Мастерс» Карен завоевал ещё в 2018 году, когда Медведев и Рублёв могли об этом лишь мечтать. В финале Парижа россиянин обыграл самого Новака Джоковича. Но затем прогресс Хачанова застопорился. В ноябре 2019-го он выпал из топ-10, куда потом смог вернуться, но лишь на одну неделю, сразу после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023. На тот момент в активе Карена были очки за полуфиналы US Open — 2022 и Australian Open — 2023, что в совокупности и дало подъём в рейтинге. Однако потом он получил травму и столь высоких результатов на «Шлемах» больше не добивался.

Карен Хачанов: тогда и сейчас

10 июня 2019 года Сейчас Титулы 4 7 Финалы (в т. ч. титулы) 4 10 Лучший результат на ТБШ 1/4 финала («Ролан Гаррос» — 2019) 1/2 финала (2) Лучший результат на «Мастерсах» Титул (Париж-2018) Титул (Париж-2018) Лучшее место в рейтинге ATP 9 8 Возраст 23 28

По словам Хачанова, он по-прежнему мотивирован на максимально высокие результаты. «Всегда максимальные цели: быть выше и быть лучшим, превосходить свои результаты, проходить дальше. Мотивация и амбиции есть, цели поставлены. Если смотреть только на результат, можно закопаться. Но важно то, как ты играешь. Я бы сказал, что сейчас я в средней точке своей карьеры — не в конце», — говорил Карен в интервью «Чемпионату» в апреле.

Карен Хачанов — чемпион «Мастерса» в Париже 2018 года Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А вернутся ли наши парни в топ-10, зависит от них самих.