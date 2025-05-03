Соболенко — трёхкратная чемпионка Мадрида! Арина повторила крутое достижение Серены

В субботу, 3 мая, на супертурнире в Мадриде завершились соревнования в женском одиночном разряде. В финальном поединке встретились трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и победительница US Open 2023 года Кори Гауфф (4). Соболенко в полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину (6:3, 7:5), а Гауфф разгромила Игу Швёнтек — 6:1, 6:1.

Соболенко не перестаёт доказывать, что заслуженно возглавляет рейтинг WTA, причём с большим отрывом. На календаре начало мая, а для Арины этот финал стал уже шестым в сезоне. Правда, из предыдущих пяти титульных встреч белорусская теннисистка выиграла лишь две. На старте сезона Соболенко завоевала титул в Брисбене, а чуть более месяца назад стала лучшей на «тысячнике» в Майами.

Что касается Гауфф, то она впервые в сезоне сражалась за титул. Американка подходила к этой игре с прекрасной статистикой в финалах. Из предыдущих 10 матчей за трофей Кори выиграла девять. У Соболенко же были 19 побед и 17 поражений.

Год назад Соболенко также играла в финале в Мадриде, но тогда Ига Швёнтек оказалась сильнее. «Очень рада, что попала в очередной финал. Надеюсь, смогу выступить немного лучше, чем в прошлом году.

Четвёртый финал подряд? Честно говоря, даже не думала об этом. Но это звучит безумно — безумно, что я играю на таком высоком уровне. У нас с Коко было много отличных поединков друг с другом, очень сложных и очень плотных. Я просто выйду на корт и буду бороться за каждое очко. Это лучшая подготовка к матчам с такой соперницей, как Коко», — приводит слова Арины пресс-служба WTA.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В личных встречах наблюдался небольшой перевес в пользу Гауфф — 5-4. Однако из трёх поединков в 2024-м американка выиграла лишь один. Несмотря на это, российская теннисистка Наталья Вихлянцева дала понять, что считает Кори небольшим фаворитом. «Я думаю, что сегодня нас ожидает очень интересный матч. Но мне кажется, что Коко Гауфф сможет побороться за титул. Она проводит хороший турнир. В данном случае обе теннисистки отлично проводят этот турнир. Единственное, что может повлиять, — это погода. Однако сегодня в Мадриде солнечно. Думаю, что крышу не будут закрывать.

Матч пройдёт вечером. Вечерних матчей больше провела именно Арина Соболенко. Кажется, что она больше привыкла к этим условиям. Однако по форме игры, которую я видела, Коко достойна этой победы, при всём уважении к Арине. Она тоже отлично играет. Либо же Соболенко придётся очень сильно бороться за титул Мадрида-2025», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Обе теннисистки в первом же гейме доказали, что настроены максимально серьёзно. Гауфф здорово атаковала, а Соболенко не менее агрессивно принимала и добилась брейк-пойнта, но не использовала его. Свою подачу белоруска взяла легко — у американки ничего не получалось на приёме. А в третьем гейме Арина обеспечила себе преимущество: пара мощных приёмов навылет, двойная ошибка от Кори, ещё один розыгрыш — и есть брейк под ноль.

С подтверждением брейка у Соболенко проблем не возникло — 3:1. Более того, Арина и в пятом гейме сделала брейк, причём опять под ноль. В итоге белоруска выиграла 17 очков подряд — нечто невиданное на столь высоком уровне. Гауфф лишь в шестом гейме оборвала эту невероятную серию, добралась до брейк-пойнтов, после того как Соболенко принялась ошибаться, и, сделав брейк, сократила отставание до 2:4. Арина уже не доминировала — следующие два гейма проходили в борьбе, однако остались за подающей стороной. А в девятом гейме Гауфф снова наошибалась на подаче, и Соболенко, использовав второй сетбол на приёме, выиграла партию — 6:3 за 36 минут. Арина оказалась лучше соперницы и по активно выигранным очкам (12 против семи), и по невынужденным ошибкам (девять против 11).

Арина Соболенко в финале с Кори Гауфф в Мадриде в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед второй партией Гауфф перезагрузилась и попыталась войти в игру заново. В целом ей это удалось. Теннисистки порой выманивали друг друга укороченными, и лучше в этом деле выглядела американка, которая в третьем гейме под ноль взяла подачу соперницы. Ключевым мог стать шестой гейм, в котором у Соболенко было две возможности вернуть брейк. Но Гауфф отыграла оба брейк-пойнта и осталась впереди — 4:2.

Подавая на сет при 5:4, Кори занервничала и начала гейм с двойной ошибки, уже шестой к тому моменту. Вскоре последовала ещё одна двойная — 0:40. Американка сумела отыграть этот тройной брейк-пойнт, причём в одном из розыгрышей Соболенко успела к укороченному, однако… незадолго до этого выронила ракетку! Арина и сама смеялась, не понимая, как так получилось.

Арина Соболенко и её ракетка Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После этого Гауфф и на сетбол вышла, но не использовала его, пробив в сетку. И Соболенко с пятого брейк-пойнта восстановила равенство в партии — 5:5. В следующем гейме белоруска ушла с 0:30, однако больше не позволяла себе ошибок. 12-й гейм мог стать последним в этой встрече: Гауфф на 30:30 грубо ошиблась по длине с хафкорта, но на матчболе ответную ошибку допустила уже Соболенко, и американка всё же добилась тай-брейка. В его начале Арина вырвалась вперёд (3:0), на своих ошибках ещё до перехода растеряла преимущество (3:3), однако в дальнейшем была безупречна и победила (Гауфф на матчболе дала двойную) — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 41 минуту.

Вот так Соболенко завоевала третий титул в сезоне и 20-й — в карьере. Белоруска, выигрывавшая «тысячник» в Мадриде в 2021 и 2023 годах, стала трёхкратной чемпионкой турнира. Всего у неё теперь девять титулов на турнирах категории WTA-1000. Также Соболенко стала второй в истории теннисисткой, которая в одном сезоне брала турниры в Майами и Мадриде, — после Серены Уильямс в 2013 году. Арина упрочила лидерство в мировом рейтинге — теперь у неё 11 118 очков. Швёнтек осталась второй (6773), а Гауфф вернулась на третье место (6603), обойдя Джессику Пегулу (6273). Также Соболенко — третья теннисистка в истории, преодолевшая отметку в 11 000 рейтинговых очков — после Швёнтек (11 695) и Серены Уильямс (13 615).

Кроме того, Соболенко как чемпионка заработала € 985 030 призовых, а Гауфф как финалистка — € 523 870.

В воскресенье, 4 мая, в Мадриде пройдёт мужской финал, в котором Каспер Рууд сразится с Джеком Дрейпером. Также состоится титульный матч в женском парном разряде, в отношении которого уже известно, что одной из обладательниц главного трофея станет российская теннисистка. Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя сыграют с Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.