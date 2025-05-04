Димитров крутит роман с одной из ярчайших актрис мира. Она целовала его на корте в Мадриде

16-я ракетка мира Григор Димитров встречается с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Об этом стало известно во время «Мастерса» в Мадриде, который закончился для болгарского теннисиста поражением в 1/8 финала от канадца Габриэля Диалло (7:5, 6:7, 4:6).

Слухи о романе Димитрова и Гонсалес начали циркулировать после появления актрисы на матче спортсмена с чилийцем Николасом Харри (6:3, 6:4) во втором круге Мадрида. Эйса сидела в ложе Григора, а после победы поцеловала его в щёку.

Эйса Гонсалес поцеловала Григора Димитрова после матча в Мадриде Фото: Кадр из видео

Столь тёплое поздравление не обязательно означало отношения между Димитровым и Гонсалес. Поединки Григора часто посещают известные девушки. Рядом с Эйсой сидела её коллега-актриса Ева Лонгория, которая ранее тоже ходила на игры Димитрова и присутствовала с ним на различных публичных мероприятиях.

В последнее время Григору приписывали роман с британской телеведущей Экин-Су Чулджуоглу, но если он и был, то продлился очень недолго. До этого Димитров проводил время с французской теннисисткой Ализе Лим – эта связь тоже оказалась краткосрочной.

Последние относительно серьёзные отношения у Григора были с румынско-итальянской актрисой и моделью Мадалиной Генеа. Они позиционировали себя как пара с середины 2023 года по начало 2024-го.

История романов Димитрова очень богатая. Теннисистки Серена Уильямс (2012), Мария Шарапова (2012-2015) и певица Николь Шерзингер (2016-2019) – самые известные из тех, чьё сердце покорял Григор. Также он встречался с телеведущей Викторией Боней и дочерью крупного российского предпринимателя Лолитой Османовой.

Сейчас избранницей Димитрова снова стала знаменитость мирового масштаба. 35-летняя Эйса Гонсалес является одной из ярчайших актрис Голливуда. Она снималась в крупнобюджетных блокбастерах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Алита: Боевой Ангел», «Бладшот», «Годзилла против Конга», но также привлекается в более серьёзные картины известных режиссёров. В 2018 году мексиканка сыграла в фэнтези-драме Роберта Земекиса «Удивительный мир Марвена», а в 2022-м получила одну из главных ролей в фильме Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». С карьерой у Гонсалес всё отлично – она остаётся одной из самых востребованных актрис мира.

Эйса Гонсалес Фото: Rich Fury/Getty Images

Личная жизнь у Гонсалес довольно бурная. С 2011 по 2013 год она встречалась с мексиканским бизнесменом Пепе Диасом. Ей также приписывали краткосрочные отношения с актёрами Себастьяном Рульи, Лиамом Хемсвортом, Джошем Дюамелем, Тимоти Шаламе и футболистом Криштиану Роналду. С 2023 года она крутила роман с испанским актёром Марио Касасом, но, очевидно, они больше не вместе.

Теперь возлюбленным Гонсалес стал Григор Димитров. Эйса посетила матч Григора с Харри в Мадриде, а позже их заметили гуляющими под руку на улицах столицы Испании.

Григор Димитров и Эйса Гонсалес гуляют по улицам Мадрида Фото: Кадр из видео

Димитров зачастую не любит говорить о своей личной жизни, но он фактически подтвердил отношения с Гонсалес. Эйса не смогла остаться на его заключительный матч с Диалло в Мадриде. Возможно, именно из-за отсутствия её поддержки Григор упустил три матчбола на тай-брейке второго сета, а затем отдал третью партию.

Гонсалес пришлось экстренно улететь из Мадрида на открытие флагманского магазина ювелира Дэвида Юрмана в Майами. Григор не смог сдержать эмоций, комментируя эффектный образ Эйсы на этом мероприятии.

«Да ты издеваешься», — подписал снимок Димитров.

Григор Димитров восхитился образом Эйсы Гонсалес на мероприятии в Майами Фото: Ivan Apfel/Getty Images

Григор после Мадрида выступит на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Не исключено, что Эйса Гонсалес закончит все свои дела в США и снова будет поддерживать Димитрова в столице Италии, а потом поедет с ним в Париж на турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».