Поближе к народу. Медведев провёл тренировку на знаменитой площади Рима

Россиянину Даниилу Медведеву повезло несказанно больше, чем Рафаэлю Надалю год назад. В отличие от испанца, наш чемпион турнира в Риме-2023 провёл полноценную тренировку на знаменитой Пьяцца дель Пополо (Площадь народа — перевод с ит. — Прим. «Чемпионата»), где был специально развёрнут грунтовый корт.

Когда организаторы «Мастерса» в Риме-2024 предложили испанцу провести открытую тренировку в центре итальянской столицы, они, конечно, не думали, что мероприятие практически будет сорвано из-за дождя. Рафа тогда так и не смог продемонстрировать публике свои уникальные удары и вынужден был только немного пообщаться с фанатами.

На сей же раз погода в Риме не разочаровала. С утра в воскресенье было немного облачно, дул небольшой ветерок, солнце прогревало воздух — в общем, была вполне комфортная для тенниса обстановка. Под ликующие возгласы теннисных болельщиков, туристов и случайных прохожих Даниил Медведев вышел на уникальный теннисный корт.

Даниил Медведев Фото: Кадр из видео

В качестве партнёра россиянина на этом шуточном матче выступил француз Корентен Муте. Медведев был расслаблен и находился в хорошем расположении духа. Он выдал шутку в адрес Муте после того, как его резаный удар слева приняла на себя сетка. Зрителям понравилась перестрелка ударами Даниила с форхенда, а француза – с бэкхенда. Корентен в одном из эпизодов подбросил мяч с земли и стал им жонглировать левой ногой, чем вызвал крики одобрения со стороны горячих итальянских фанатов.

Потом теннисисты поменяли диагональ — Медведев бил с бэкхенда, а левша Муте — с форхенда, при этом скорость ударов россиянина резко контрастировала с гасящими полёт мяча ответами Корентена. М когда каждый из теннисистов добивался удара навылет, толпа воодушевлённо кричала и аплодировала.

Даниил Медведев Фото: Кадр из видео

В прошлом году корт на Пьяцца дель Пополо стал настоящим местом притяжения топ-игроков и фанатов. Там успели поиграть Дарья Касаткина, Юлия Путинцева, Элизабетта Коччаретто и Маркета Вондроушова. Туда же подходила Анастасия Павлюченкова с бойфрендом Матиасом и собаками по имени Спагетти и Вонгола. Пара тоже немного поиграла в теннис в таком живописном месте. Как написала позже российская теннисистка в социальных сетях: «Ужасный результат, но классный опыт».

Теннисный турнир ещё даже не начался. Наверняка до конца соревнования на корте Пьяцца дель Пополо будет происходить много интересных событий. Следим.

Что касается Даниила Медведева, то совсем скоро исполнится два года, как наш теннисист выиграл свой последний на сегодняшний день титул в карьере и единственный пока – на грунте. Кто знает, может, эта необычная тренировка даст ему вдохновение на новые свершения.