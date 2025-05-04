Калинская и румынка взяли дебютный титул в паре! В Мадриде они одолели чемпионок Итогового

В воскресенье, 4 мая, на супертурнире в Мадриде, Испания, состоялся финальный матч в женском парном разряде. За титул боролись румынско-российский тандем Сорана Кырстя/Анна Калинская, которому противостоял интернациональный дуэт Вероника Кудерметова(Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия). Обе пары были несеяными на турнире.

На старте соревнований Кырстя и Калинская сенсационно одолели первых сеяных Дабровски/Рутлифф — 6:3, 4:6, [10:7]. Затем Сорана и Анна уверенно обыграли норвежско-японскую пару Улрикке Эйкери/Эри Ходзуми со счётом 7:5, 7:5 и чешско-датскую пару Линда Носкова/Клара Таусон со счётом 6:0, 6:3. А в полуфинале румынско-российский тандем неожиданно прошёл интернациональный дуэт Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/ Елена Остапенко (Латвия), который был посеян под третьим номером, — 7:6 (7:2), 6:4. Отметим, что Кырстя и Калинская проводят первый совместный турнир.

Кудерметова и Мертенс, напротив, являются сыгранным тандемом. Правда, с 2022 года девушки не выступали в паре, а объединились в дуэт лишь на «тысячнике» в Мадриде-2025. При этом обе теннисистки всегда демонстрировали слаженную игру, в которой сочетаются опыт, техника и боевой дух. У Вероники, являющейся бывшей второй ракеткой мира в парном разряде, в активе восемь титулов в 18 финалах, у Элисе и вовсе завоёван 21 титул в 33 финалах. Также Мертенс была первой ракеткой мира в паре, а вместе с Кудерметовой-старшей в сезоне-2022 побеждала на престижных соревнованиях в Дубае и на Итоговом чемпионате WTA.

Недавно Вероника ответила на вопрос о своём отношении к участию в турнирах в парном разряде.

«Пару всегда воспринимала как вспомогательный элемент, потому что часто в одиночке не идёт, но тебе нужно как можно дольше оставаться в соревновательном ритме. Пара помогает тебе ощущать, что ты в соревнованиях, продолжаешь бороться. Пара и одиночка — это для меня такие два элемента, которые мне как спортсмену помогают становиться сильнее. В то же время я всегда говорю, что одиночка для меня важнее, однако пара — тоже приятный элемент, который приносит заработок, победы, трофеи», — сказала Кудерметова в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Вероника Кудерметова Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Путь к финальному противостоянию в Мадриде у российско-бельгийского тандема был следующим. В первом круге Вероника и Элисе обыграли пару Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия) со счётом 6:3, 6:3. Во втором круге Кудерметова и Мертенс разгромили олимпийских чемпионок – 2024 Сару Эррани и Жасмин Паолини (6:1, 6:3), а в четвертьфинале победили американско-украинский дуэт Софья Кенин/Людмила Киченок (6:3, 6:1). В тяжелейшем полуфинале испанского супертурнира девушки переиграли Викторию Азаренко (Беларусь) и Эшлин Крюгер (США) со счётом 4:6, 6:4, [10:8].

На старте финального матча в Мадриде девушки взяли геймы на своих подачах — 1:1. Затем пара Кудерметова/Мертенс на правах фаворита оформила дебютный брейк в сегодняшнем поединке — 2:1. Однако чемпионки парного Итогового турнира — 2022 расслабились и провалили середину первого сета. Кырстя и Калинская взяли три гейма подряд, обеспечив себе комфортное преимущество — 4:2 в пользу румынско-российского тандема. Сплошная чехарда брейков продолжилась. При счёте 5:3 в свою пользу Сорана и Анна не подали не партию, и вскоре их оппонентки восстановили паритет — 5:5. В итоге теннисистки дошли до тай-брейка, где удачливее оказался опытный тандем Кудерметова/Мертенс — 7:6 (12:10) за 1 час 13 минут (!). Добавим, что Вероника и Элисе сумели закрыть сет лишь с третьего сетбола. У Кырсти и Калинской, в свою очередь, было четыре шанса оставить партию за собой, но Сорана и Анна своими шансами не воспользовались.

Во втором сете пара Кудерметова/Мертенс сразу же захватили преимущество, поведя с брейком — 2:0. Однако тандем Кырстя/Калинская, известный своим бойцовским характером, не сдался. Девушки выиграли сразу шесть (!) геймов подряд, а вместе с ними и партию — 6:2. Продолжительность сета составила 39 минут.

Третья партия представляла собой тай-брейк до 10 очков. Он выдался очень упорным. На удивление на супер-тай-брейке чаще ошибалась именно опытная Мертенс, что, естественно, не могло не отразиться на итоговом исходе противостояния. 6:7 (10:12), 6:2, [12:10] — именно с таким счётом Сорана Кырстя и Анна Калинская оказались сильнее именитого дуэта Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс. Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Примечательно, что на решающем тай-брейке российско-румынский дуэт ушёл с матчбола. Для Анны это третий парный титул в карьере (первый с 2022 года), первый в нынешнем сезоне и первый на уровне WTA-1000.

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».