Победительница получит на € 108 тыс. меньше чемпиона. Объявлены призовые Рима-2025

Тема равенства мужских и женских призовых продолжает волновать теннисное сообщество. На протяжении многих лет ведущие теннисисты зарабатывали больше представительниц прекрасного пола, однако в последнее время всё больше и больше турниров исповедуют политику равенства призовых. Однако это не относится к супертурниру в Риме.

Справедливости ради следует сказать, что в последние годы разрыв между мужчинами и женщинами в этом плане серьёзно сократился. К примеру, в 2022 году Новак Джокович за титул на «Мастерсе» в Риме заработал € 836 355 призовых. А Ига Швёнтек, выигравшая соответствующий «тысячник», получила всего € 332 260 — более чем в два с половиной раза меньше!

Учитывая это, перед Римом-2023 организаторы и WTA, прислушавшись к критике, заявили, что в течение трёх лет в вопросе призовых будет достигнуто равенство. «Впервые в истории мы начали процесс, который в течение трёх лет приведёт к тому, что призовые фонды женских и мужских турниров будут равны. Речь идет о € 8 млн на каждое мероприятие. Мы можем сделать этот большой скачок, потому что первая женщина — руководитель крупного банка в Италии предоставила нам необходимые ресурсы», — говорил тогда президент итальянской теннисной федерации Анджело Бинаги на одной из пресс-конференций.

А в заявлении WTA тогда отмечалось: «На фоне постоянных усилий WTA по достижению равного призового фонда на всех турнирах мы рады тому, что на турнире в Риме было принято обязательство обеспечить это к 2025 году. Мы надеемся, что это обязательство будет выполняться на большем количестве турниров WTA. Мы ценим политику турниров, которые в нacтoящee время выплачивают равные призовые, а также обязательство Рима обеспечить это к 2025 году».

Похоже, организаторы действительно делали всё, что могли. Достаточно сказать, что, к примеру, в 2024 году чемпионка женского турнира получила больше, чем победительница 2023 года, а вот победитель мужского турнира получил меньше, чем чемпион-2023!

Призовые чемпионов турнира в Риме, €

Год Чемпион Призовые Чемпионка Призовые 2022 Новак Джокович 836 355 Ига Швёнтек 332 260 2023 Даниил Медведев 1 105 265 Елена Рыбакина 521 754 2024 Александр Зверев 963 225 Ига Швёнтек 699 690 2025 985 030 877 390

Как бы то ни было, придётся констатировать, что организаторы не выполнили обещание. Также любопытно посмотреть, какой в этом году окажется разница в призовых на всех стадиях турнира — и в абсолютном выражении, и в относительном.

Призовые на турнире в Риме в 2025 году, €

Мужчины Женщины Абс. разница Отн. разница, % Чемпион 985 030 877 390 107 640 12,3 Финалист 523 870 456 735 67 135 14,7 Полуфиналист 291 040 240 380 50 660 21,1 Четвертьфиналист 165 670 124 700 40 970 32,3 4-й круг 90 445 66 110 24 335 36,8 3-й круг 52 925 38 313 14 612 38,1 2-й круг 30 895 21 215 9680 45,6 1-й круг 20 820 13 150 7670 58,3

Как видим, чем ниже результаты, тем больше относительный разрыв. Поэтому больше оснований жаловаться имеют не топ-теннисистки, а те, кому редко удаётся далеко пройти по сетке.

В прошлом месяце тема призовых также была в центре внимания. Тогда ведущие теннисисты и теннисистки подписали письмо, адресованное организаторам всех четырёх турниров «Большого шлема», с требованием увеличить призовые, мотивируя это тем, что игроки получают незначительный процент в сравнении с другими видами спорта. И вот там, конечно, мужчины и женщины выступили единым фронтом. «По сути, в этом письме содержится призыв к более выгодному распределению прибыли, получаемой от четырёх основных составляющих тура, в пользу основных заинтересованных сторон — игроков, без которых шоу не состоялось бы», — отмечалось в материале L'Equipe.

«Ну, думаю, в Сети есть некоторые данные о сравнении тенниса с другими видами спорта. Конечно, мы обсуждали с «Большими шлемами» многие темы», — говорила Ига Швёнтек во время одной из пресс-конференций на турнире в Штутгарте.

«Теннис — хорошо оплачиваемый вид спорта, но это всегда можно улучшить, потому что есть процент, который можно увеличить для тура и для игроков. Теннис — хорошо оплачиваемый вид спорта, однако процентное соотношение должно быть справедливым. Если мы устраиваем шоу, чтобы болельщики наслаждались им и платили за просмотр, то процент должен быть близок к тому, что мы заслуживаем. Именно поэтому мы и выступили вместе», — сказал в прошлом месяце Карлос Алькарас, чьи слова приводит Marca.

Лидер женского тура Арина Соболенко также чётко обозначила свою позицию. «Да, это так. Я думаю, что мы заслуживаем большего процента. И да, я согласна с этим, потому что считаю, что все мы, топ-игроки, все игроки, — мы создаём шоу. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы нам платили немного больше. Я бы сказала, что если сравнивать теннис с другими видами спорта, то это огромная разница в процентах, которые мы получаем, по сравнению с НХЛ, НБА и другими видами спорта», — говорила она на одной из пресс-конференций.

Кори Гауфф и Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кори Гауфф во время турнира в Мадриде высказалась ещё жёстче. «Экономическое распределение в теннисе не идёт ни в какое сравнение с другими видами спорта. Только топ-игроки, как мы, могут извлечь выгоду, но не те, кто находится ниже. В других видах спорта такого не происходит.

Мы имеем честь находиться на вершине тенниса и можем требовать изменений, поэтому мы отправили письмо и надеемся на скорую встречу. Мы прекрасно понимаем, что являемся элитными спортсменами и имеем привилегию зарабатывать большие деньги очень легко. Будучи элитной спортсменкой, я также вижу другие виды спорта, где нет таких привилегий. Мы должны поблагодарить Билли Джин Кинг за то, что сделала она для нашего спорта», — говорила она.

На этом фоне явным диссонансом звучат слова Андреа Петкович. Бывшая девятая ракетка мира заявила, что чем больше ты зарабатываешь в туре, тем более одиноким себя чувствуешь. «Увеличение призовых денег, к сожалению, имеет и обратную сторону. В начале моей карьеры мы пользовались услугами тренеров и путешествовали группами с другими игроками, спали по трое в комнате, чтобы сэкономить деньги, тащили ветчину и сыр из буфетов на завтрак и завязывали дружбу на всю жизнь.

Андреа Петкович в 2016 году Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images

Увеличение размера команды также привело к росту одиночества в туре. Люди, которым вы платите, не являются вашими друзьями. Повторяю: люди, которым вы платите, не ваши друзья. Может показаться, что в итоге вы можете стать друзьями, но пока имеет место оплата труда, равенства не существует, а дружба не является настоящей дружбой, если в ней нет равенства.

Когда игроки путешествуют с физиотерапевтами, тренерами, психологами и инструкторами, их окружают люди, которым они платят и которые занимают место, необходимое для настоящей дружбы. Дружбы, в которой вашему другу не нужно беспокоиться о том, что он потеряет работу, если скажет, что юбка вам не идёт», — приводит слова Петкович Tennis up to Date.