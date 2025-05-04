Рууд сотворил историю в Мадриде! Он стал первым норвежцем, победившим на турнире ATP-1000

Супертурнир в Мадриде подошёл к концу! И в воскресенье, 4 мая, в столице Испании прошёл заключительный матч – финал в мужском одиночном разряде, в котором сыграли Джек Дрейпер (6) и Каспер Рууд (15).

Теннисисты подошли к решающей встрече в разных состояниях. Дрейпер – в качестве уверенного кандидата на победу. Молодой британец был хорош на протяжении последних нескольких месяцев, в марте взял «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а на этой неделе набрал отличную физическую форму. Согласно статистике, Джек по всем компонентам входит в топ-6 лучших теннисистов прямо сейчас: и на приёме, и при игре с форхенда, и при игре с бэкхенда.

Рууд по достижениям скорее догоняет своего соперника: в этом году он добрался только до финала на «пятисотнике» в Далласе. На Australian Open же норвежец, выбыл сразу во втором круге. На этой неделе тоже было непросто Касперу: провёл он 7 часов 36 минут, что ровно на час больше, чем у Дрейпера. А к финалу Рууд подошёл с пока непонятной болью в районе рёбер, которая побеспокоила его в полуфинале с Франсиско Серундоло.

Но есть у парней пара любопытных совпадений. Первое – оба родились 22 декабря; разница лишь в три года: Касперу – 26, Джеку – 23. Второе – на пути к финалу в Мадриде ни норвежец, ни британец не потеряли ни сета.

Каспер Рууд Фото: Julian Finney/Getty Images

Для Рууда и Дрейпера это первая очная встреча. Первым с трудностями столкнулся Каспер: уже в третьем гейме он отметился двумя двойными подачами и парой невынужденных, из-за чего позволил Джеку сделать ранний брейк. Не исключено, что норвежца продолжало тревожить повреждение, которое он получил по ходу полуфинала. Каспер говорил, что сильнее всего дискомфорт ощущался на подаче.

Хотя на протяжении всей первой партии физически Рууд выглядел крепким. До последнего он удерживал свои подачи, и казалось, что вряд ли доберётся до брейка, однако это наконец случилось при счёте 4:5. С первой же попытки Каспер забрал подачу соперника, а Джек стал выглядеть более рассеянным, хотя до этого действовал уверенно, глубоко и был первым номером почти в каждом розыгрыше.

Чуть больше смелости в решающий момент партии оказалось у Рууда: при счёте 6:5, 30:30 на приёме Каспер рискнул, выбежал к сетке и взял очко, после чего с первой же попытки закрыл сет в свою пользу. Дрейпер по пути к своей скамейке выплёскивал эмоции и активно переговаривался с боксом. Это точно сет упущенных возможностей для 23-летнего британца.

Но во втором сете Дрейпер чувствовал себя неплохо, особенно с учётом эмоций после стартовой партии. Лишь однажды Джек испытал трудности, на своей подаче при счёте 4:3, 15:30. Всё было в руках британца в этом розыгрыше, он сразу пошёл к сетке, однако допустил грубую неточность, отправив простой мяч в сетку. Но, к счастью Джека, эта невынужденная ошибка стала для него единственной за сет.

В итоге Дрейпер забрал вторую партию с двумя брейками и итоговым счётом 6:3. С одной стороны, казалось, что Джек может дрогнуть в любой момент. Однако благодаря активной игре он всё же имел преимущество перед Руудом, который скорее старался играть надёжно, через вращение.

Джек Дрейпер Фото: Julian Finney/Getty Images

К третьей партии оба ожидаемо подустали и стали чувствовать, что ставки повышаются. При этом Рууд всё так же пытался строить игру через контратаки, опираясь на подачу и выходы к сетке. А Дрейпер демонстрировал комбинационную игру, чутко наблюдал за передвижениями соперника по корту и часто вводил обводящие удары.

Принципиальным стал третий гейм на подаче Дрейпера. Длился он больше 10 минут и не без труда всё же остался за британцем. Игра при этом стала более вязкой, однако теннисисты хоть регулярно и отыгрывали брейк-пойнты, но удерживали свои позиции и геймы на подаче.

Первым вперёд по счёту вышел Рууд, случилось это после брейка в пятом гейме. Возможно, Дрейпера чуть сбил момент, когда он поскользнулся за несколько очков до завершения той неудачной для себя мини-партии.

Несколько раз по ходу матча Дрейпер получал от судьи на вышке Мохаммеда Лайани предупреждение за задержку времени на подаче. В гейме при счёте 2:4 Джек заработал штраф в виде одной подачи. После этого чуть дрогнул Джек, растерял фокус и чуть не упустил мини-партию.

В концовке поединка у Рууда не было никаких проблем: при счёте 5:4 он под ноль взял свою подачу и с первой попытки завоевал титул в Мадриде, став первым норвежцем с титулом на турнире серии ATP-1000 в кармане. Сразу после победы на стадионе включили трек The Weeknd, любимого исполнителя Каспера.

Рууд всегда комфортно чувствовал себя на грунте: он дважды выходил в финал «Ролан Гаррос» (2022, 2023), 11 из 12 титулов взял именно на глиняных кортах. К тому же Каспер безоговорочно лидирует среди игроков ATP на грунте с 2020 года: за это время норвежец победил в 125 матчах, сыграл 17 финалов, взял 12 трофеев. Но, увы, до этого момента ни разу не побеждал на «Мастерсах». Причём ни на каком покрытии.

Благодаря этой победе Рууд вернётся в десятку лучших и остановится на седьмой строчке. Дрейпер же благодаря успешному выступлению поднялся до рекордной для себя пятой позиции.