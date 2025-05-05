Под брызги фонтана де Треви: Медведев, Рублёв, Мирра узнали соперников на жеребьёвке Рима

Даниил и Янник Синнер попали в разные половины, а Андреева-младшая идёт на Гауфф в четвертьфинале и на Соболенко в 1/2 финала.

В первой половине мая в Риме пройдёт двухнедельный супертурнир, в котором примут участие почти все ведущие теннисисты и теннисистки. Обе одиночные сетки рассчитаны на 96 участников — соответственно, все сеяные не играют в первом круге. У мужчин к соревнованиям возвращается Янник Синнер, отбывший допинговую дисквалификацию. А вот Новак Джокович, неудачно выступающий в этот грунтовый сезон, решил пропустить «Мастерс» в столице Италии. Что касается российских теннисистов, то все лидеры — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов — в строю.

В понедельник, 5 мая, состоялась жеребьёвка обеих одиночных сеток — прямо у знаменитого фонтана де Треви. Проводить мужскую жеребьёвку помогал Тейлор Фриц, женскую — Кори Гауфф.

У мужчин в первой восьмёрке посева впервые за долгое время не оказалось ни одного россиянина (речь о турнирах с участием всех сильнейших) — в соответствии со свежей версией рейтинга ATP. Возможные четвертьфинальные пары получились вот какие:

Из россиян наивысший номер посева получил Даниил Медведев (10). В этом году он защищает здесь 100 очков за прошлогодний выход в четвёртый круг. Во втором круге Медведев сыграет либо с Кристофером О'Коннеллом, либо с квалифаером, в третьем может сразиться с Алексеем Попыриным (24), в четвёртом — с Лоренцо Музетти (8), в четвертьфинале — с Александром Зверевым (2), в полуфинале — с Карлосом Алькарасом (3)/Джеком Дрейпером (5), в финале — с Янником Синнером (1).

Интересная сетка досталась Андрею Рублёву (16). Во втором круге Рублёв, защищающий 65 очков за третий круг в 2024-м, сразится либо с Фабианом Марожаном, который два года назад здесь же, в Риме, обыграл Карлоса Алькараса, либо с восходящей звездой Жоао Фонсекой. В третьем круге соперником Андрея может стать Якуб Меншик (20), в четвёртом — Тейлор Фриц (4), в четвертьфинале — Алекс де Минор (7), в полуфинале — Янник Синнер (1), в финале — Александр Зверев (2)/Карлос Алькарас (3).

Что касается Синнера, то он получил сравнительно несложную сетку. Во втором круге у него либо Мариано Навоне, либо Федерико Чина, в третьем — Алехандро Давидович-Фокина (25), в четвёртом — Фрэнсис Тиафо (15), в четвертьфинале — Каспер Рууд (6), в полуфинале — Тейлор Фриц (4)/Алекс де Минор (7), в финале — Александр Зверев (2)/Карлос Алькарас (3)/Джек Дрейпер (5).

Также отметим, что в первом круге Роман Сафиуллин сыграет с Александром Бубликом, а во втором кто-то из них сразится с Каспером Руудом (6).

В женской сетке в первую восьмёрку посева попала Мирра Андреева (7). 18-летней теннисистке фактически ничего не нужно защищать здесь, так как год назад она уступила в первом круге «тысячника» в Риме, получив за это 10 очков. Как и в случае с Рублёвым, Андреева попадала в одну из четвертей с кем-либо из топ-4 посева, которую составили Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (3) и Кори Гауфф (4).

В итоге потенциальной соперницей Мирры на стадии 1/4 финала стала Гауфф, а возможные четвертьфиналы по посеву выглядят так:

В втором круге Андреева сыграет либо с Викторией Томовой, либо с квалифаером/лаки-лузером. Дальнейший возможный путь Мирры выглядит так: третий круг — Линда Носкова (30), четвёртый — Эмма Наварро (10), четвертьфинал — Кори Гауфф (4), полуфинал — Арина Соболенко (1)/Чжэн Циньвэнь (8), финал — Ига Швёнтек (2)/Джессика Пегула (3).

Диана Шнайдер (13) в 2024-м дошла до третьего круга в Риме, так что ей предстоит защищать 65 очков. Кроме того, у Шнайдер сгорят 125 очков за титул соответствующей категории, завоёванный в Париже, — эти очки защитить она уже не сможет. Во втором круге Рима Диана сразится либо с Кэролайн Доулхайд, либо с Сораной Кырстей, в третьем возможна встреча с Юлией Путинцевой (23), в четвёртом — с Джессикой Пегулой (3). Далее у Шнайдер такая же сетка, что и у Пегулы (см. возможные четвертьфиналы).

Очень интересной оказалась верхушка сетки, где, помимо Соболенко, заведомо располагавшейся на первой строчке, очутились Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова. Потапова начнёт турнир матчем с украинкой Даяной Ястремской, а победительница этой встречи сыграет с Соболенко. Павлюченкова, если пройдёт первый круг, во втором встретится с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин (31), а в 1/16 финала возможна встреча опять-таки с Соболенко. Арина в четвёртом круге может сыграть с Дарьей Касаткиной (14), а в четвертьфинале — с Чжэн Циньвэнь (8)/Еленой Рыбакиной (11).

Соревнования в женской одиночной сетке Рима пройдут с 6 по 17 мая, в мужской — с 7 по 18 мая. У мужчин титул защищает Александр Зверев, у женщин — Ига Швёнтек. За всеми событиями следите на «Чемпионате».