В Риме Медведев доказал, что умеет играть на грунте. Чего сейчас ждать от Даниила?

Российский теннисист Даниил Медведев взял свой последний на сегодняшний день титул ATP 21 мая 2023 года, то бишь почти два года назад. Интересно, что произошло это на грунтовом покрытии Рима, хотя к грунту наш соотечественник особых чувств никогда не питал. Тем приятнее оказался тот триумф.

Увы, но после него у Медведева началась чёрная полоса: сейчас теннисист даже не входит в топ-10 мирового рейтинга, а о каких-либо достижениях остаётся только мечтать. Медди уже далеко не молодой по теннисным меркам спортсмен (29 лет), молодёжь идёт вперёд семимильными шагами, поэтому с каждым месяцем Даниилу будет становиться только труднее.

«На самом деле, по идее, с юниоров я не любил играть на высоте на грунте. Но, в принципе, каждый год выступаю лучше и лучше в Мадриде. В Риме то же самое. Я там, по-моему, ни одного круга не проходил до того, как выиграл турнир. И в год, когда победил, у меня всё получалось, всё залетало ещё до начала турнира, то есть я приехал туда и сразу хорошо себя почувствовал.

В прошлом году было наоборот: я, в принципе, провёл два хороших матча и последний ужасный, а до турнира вообще ничего не мог попасть. Но я ещё тогда приехал немного травмированным после Мадрида, поэтому не знаю, чего ожидать, но, в принципе, мне на грунте сейчас выступать нравится намного больше, чем раньше. Поэтому надеюсь, что смогу показывать такую же игру, как здесь, ведь если я буду показывать игру, как здесь, то смогу далеко дойти в Риме», — признался Даниил.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако сейчас прыгнуть выше головы у Даниила вряд ли получится, и к этому должны быть готовы его болельщики. За последние годы Медведев, складывается впечатление, подсел не только физически, но и психологически. Уже давно не выручает подача, не так мощно и точно летят удары справа, всё меньше коронных «линий» проходит слева.

При этом интересно, что Медведев продолжает держаться за своего тренера Жиля Сервара, хотя их союз, такое ощущение, уже себя изжил. И француз, и россиянин выжали друг из друга максимум возможного. С тем же Жилем Симоном, когда стала понятна бесперспективность сотрудничества, Медведев расстался мгновенно, а за Сервара почему-то держится обеими руками.

Ещё один важный аспект — генеральная репетиция перед «Ролан Гаррос». По итогам «Мастерса» в Риме станет понятно, можно ли Даниилу рассчитывать на «Шлеме» на что-то более-менее серьёзное или же условный второй круг станет пределом мечтаний. В том числе от этого будут зависеть дальнейшее положение Медведева в рейтинге и возможность возвращения Даниила в первую десятку. Конечно, хочется пожелать россиянину удачи, а также верить, что возвращение к былым кондициям ещё возможно. И не только на бумаге, но и в реальности.