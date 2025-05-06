Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Как российский теннисист Даниил Медведев выступил на Мастерсе в Риме в 2025 году, всё главное, сетки, расписание, где смотреть

В Риме Медведев доказал, что умеет играть на грунте. Чего сейчас ждать от Даниила?
Павел Панышев
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии
В столице Италии россиянин выигрывал свой единственный «Мастерс» на нелюбимом покрытии.

Российский теннисист Даниил Медведев взял свой последний на сегодняшний день титул ATP 21 мая 2023 года, то бишь почти два года назад. Интересно, что произошло это на грунтовом покрытии Рима, хотя к грунту наш соотечественник особых чувств никогда не питал. Тем приятнее оказался тот триумф.

Увы, но после него у Медведева началась чёрная полоса: сейчас теннисист даже не входит в топ-10 мирового рейтинга, а о каких-либо достижениях остаётся только мечтать. Медди уже далеко не молодой по теннисным меркам спортсмен (29 лет), молодёжь идёт вперёд семимильными шагами, поэтому с каждым месяцем Даниилу будет становиться только труднее.

Всё о соперниках россиян в Риме:
Под брызги фонтана де Треви: Медведев, Рублёв, Мирра узнали соперников на жеребьёвке Рима
Под брызги фонтана де Треви: Медведев, Рублёв, Мирра узнали соперников на жеребьёвке Рима

«На самом деле, по идее, с юниоров я не любил играть на высоте на грунте. Но, в принципе, каждый год выступаю лучше и лучше в Мадриде. В Риме то же самое. Я там, по-моему, ни одного круга не проходил до того, как выиграл турнир. И в год, когда победил, у меня всё получалось, всё залетало ещё до начала турнира, то есть я приехал туда и сразу хорошо себя почувствовал.

В прошлом году было наоборот: я, в принципе, провёл два хороших матча и последний ужасный, а до турнира вообще ничего не мог попасть. Но я ещё тогда приехал немного травмированным после Мадрида, поэтому не знаю, чего ожидать, но, в принципе, мне на грунте сейчас выступать нравится намного больше, чем раньше. Поэтому надеюсь, что смогу показывать такую же игру, как здесь, ведь если я буду показывать игру, как здесь, то смогу далеко дойти в Риме», — признался Даниил.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако сейчас прыгнуть выше головы у Даниила вряд ли получится, и к этому должны быть готовы его болельщики. За последние годы Медведев, складывается впечатление, подсел не только физически, но и психологически. Уже давно не выручает подача, не так мощно и точно летят удары справа, всё меньше коронных «линий» проходит слева.

При этом интересно, что Медведев продолжает держаться за своего тренера Жиля Сервара, хотя их союз, такое ощущение, уже себя изжил. И француз, и россиянин выжали друг из друга максимум возможного. С тем же Жилем Симоном, когда стала понятна бесперспективность сотрудничества, Медведев расстался мгновенно, а за Сервара почему-то держится обеими руками.

Ещё один важный аспект — генеральная репетиция перед «Ролан Гаррос». По итогам «Мастерса» в Риме станет понятно, можно ли Даниилу рассчитывать на «Шлеме» на что-то более-менее серьёзное или же условный второй круг станет пределом мечтаний. В том числе от этого будут зависеть дальнейшее положение Медведева в рейтинге и возможность возвращения Даниила в первую десятку. Конечно, хочется пожелать россиянину удачи, а также верить, что возвращение к былым кондициям ещё возможно. И не только на бумаге, но и в реальности.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android