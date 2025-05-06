Россиян впервые с 2019-го нет в топ-10, а Мирра в 100 очках от топ-5. Рейтинговые расклады

Главное событие в рейтинге со знаком минус – все российские мужчины вылетели из мировой десятки. Ещё перед началом Мадрида в неё входили Андрей Рублёв и Даниил Медведев, но теперь оба покинули – Андрей и вовсе опустился с восьмой строчки аж на 17-ю, не защитив титул в столице Испании.

Россияне дружно покинули топ-10

Впервые почти за шесть лет (с момента завершения «Ролан Гаррос» 2019 года – последнего допандемийного Открытого чемпионата Франции) топ-10 мирового тенниса в мужском одиночном разряде осталась без российских теннисистов. Начал эту серию Карен Хачанов, дебютировавший в первой десятке после четвертьфинала «РГ». Он недолго продержался в топ-10, вылетев в начале ноября, когда не смог защитить очки за титул «Мастерса» в Париже 2018 года, затем буквально на неделю заглянул на 10-ю строчку уже после «Ролан Гаррос» – 2023 и больше в десятку лучших пока что не возвращался.

Зато там долго были Даниил Медведев и Андрей Рублёв. При этом если Карен никогда не поднимался выше восьмой строчки, то Андрей добирался до пятой позиции (и был в одной победе от топ-4), а Даниил дважды становился первой ракеткой мира по ходу сезона-2022. Ему удалось стать первым теннисистом не из Биг-4 за 18 лет (после Энди Роддика), добившимся лидерства в мировом рейтинге – уже позже пришли Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Медведев провёл на первой строчке 16 недель – не громадный срок, но достаточный, чтобы входить в число 20 лучших теннисистов в истории по длительности пребывания на вершине. Всего их было 29, но здесь нужно сделать оговорку, что учитывается только компьютерный рейтинг, подсчёты которого начались летом 1973 года. То есть ни легендарного Рода Лэйвера, дважды сделавшего «Шлем», ни Дональда Баджа, который первым собрал «Шлем» ещё в 1938 году, ни великих французских «мушкетёров», ни других легенд прошлого в этом списке нет просто потому, что тогда никто не подсчитывал рейтинговые очки за каждый турнир, а первая и прочие ракетки мира по итогам сезона определялись путём опроса теннисных журналистов и экспертов.

Сейчас именно Даниил ближе всех к десятке. В отличие от Рублёва, не защитившего в Мадриде титул, Медведев подтвердил прошлогодние очки за четвертьфинал, однако его обошли итальянец Лоренцо Музетти, добравшийся до полуфинальной стадии, и норвежец Каспер Рууд, ставший чемпионом. Именно из-за их успешного выступления Даниилу, который ещё двумя неделями ранее с 3290 баллами был 10-м, теперь не нашлось места в десятке с таким же количеством очков. Однако замыкающий топ-10 Хольгер Руне всего в 150 баллах от Медведева, и такое расстояние вполне можно отыграть за один турнир.

ATP. Рывок нового Принца грунта

Помимо вылета всех российских игроков из десятки, главным событием в рейтинге, конечно, является стремительный подъём Каспера Рууда. Хотя официально прозвища, вынесенного в название этой главы, у норвежца нет, вполне логично, грубо говоря, передать ему такой титул по наследству от Доминика Тима. Австриец в своё время так и не дождался ухода Короля грунта Рафаэля Надаля, серьёзно травмировался, даже близко не смог вернуться на былой уровень и в итоге завершил карьеру – правда, перед этим успел выиграть US Open – 2020. Свой единственный «Мастерс» Тим тоже взял на харде (Индиан-Уэллс-2020), а на грунте его лучшими достижениями остались по два финала «Ролан Гаррос» и как раз Мадрида.

У Рууда тоже есть два проигранных финала «РГ» и ещё одно поражение в финале хардового «Шлема» – US Open – 2022. Кстати, тот финал с Карлосом Алькарасом был не только за первый для обоих титул на мэйджоре, но ещё и за лидерство в рейтинге. Норвежец проиграл и стал второй ракеткой мира, после чего пока что и близко не добирался до таких высот. Недавно, не защитив очки за финал «Мастерса» в Монте-Карло и титул «пятисотника» в Барселоне, он даже вылетел из топ-10, но титул в столице Испании позволил Касперу совершить рывок с 15-й строчки на седьмую. Он стал первым теннисистом из Норвегии, выигравшим «Мастерс», и теперь наверняка постарается как минимум вернуться в топ-5.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 5 мая:

1. Янник Синнер (Италия) – 9730 очков.

2. Александр Зверев (Германия) – 8085.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7850.

4. Тейлор Фриц (США) – 4815.

5 (+1). Джек Дрейпер (Великобритания) – 4440.

6 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 4130.

7 (+8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3715.

8 (-1). Алекс де Минор (Австралия) – 3635.

9 (+2). Лоренцо Музетти (Италия) – 3550.

10 (-1). Хольгер Руне (Дания) – 3440.

К слову, в первой пятёрке дебютировал финалист Мадрида – Джек Дрейпер. Британец в десятку-то ворвался меньше двух месяцев назад – в середине марта, когда выиграл финал Индиан-Уэллса у другого теннисиста из Скандинавии, датчанина Хольгера Руне – а теперь, показав после двух провалов ещё один прекрасный результат на «Мастерсе», вошёл уже в топ-5. Дебют Дрейпера в пятёрке сопровождается красивыми цифрами – он стал пятым 05.05.2025 года.

WTA. Соболенко оторвалась от Швёнтек больше чем на два мэйджора

В женском туре ещё сильнее укрепилось лидерство Арины Соболенко. Белоруска сумела добавить очков в Мадриде, завоевав титул после прошлогоднего поражения в финале от Иги Швёнтек, и перешагнула отметку в 11 тысяч баллов. Сейчас в активе теннисистки 11 118 очков. Швёнтек, потерпевшая разгромное поражение в полуфинале от Кори Гауфф, осталась второй ракеткой мира, но отстала от Соболенко уже на 4345 очков.

Это очень большой разрыв – напомню, максимальное количество очков на одном турнире составляет две тысячи, и заработать столько можно, лишь выиграв мэйджор. При этом польке сейчас ещё предстоит защищать титулы в Риме и на «Ролан Гаррос», то есть в ближайший месяц она может лишь потерять очки, но никак не добавить их. Интересно, что с момента рейтинговой реформы перед сезоном-2009 рекордный разрыв между первой и второй ракетками мира в WTA был в 2015 году. Тогда американка Серена Уильямс была на 6701 очко впереди россиянки Марии Шараповой – однако Серена тогда вообще безоговорочно царила в туре, выигрывая практически всё, так что неудивительно, что рекорд принадлежит именно ей. Кстати, она же приняла участие и в противоположном рекорде, с наименьшим разрывом – в 2009-м между Уильямс-младшей и Динарой Сафиной было всего пять очков. В 2017-м такой разрыв повторили Каролина Плишкова и Симона Халеп.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 5 мая:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 11 118 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 6773.

3 (+1). Кори Гауфф (США) – 6603.

4 (-1). Джессика Пегула (США) – 6243.

5 (+1). Жасмин Паолини (Италия) – 4875.

6 (-1). Мэдисон Киз (США) – 4824.

7. Мирра Андреева (Россия) – 4781.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193.

9 (+1). Эмма Наварро (США) – 3797.

10 (-1). Паула Бадоса (Испания) – 3761.

В остальном чего-то выдающегося в плане рейтинговых изменений не произошло. Гауфф вновь поменялась местами с Пегулой и при этом оказалась менее чем в 200 очках позади Швёнтек (которую обогнала бы в случае победы над Соболенко в финале Мадрида), Паолини вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Киз. Диана Шнайдер поднялась на лучшую для себя 11-ю строчку, но дебютировать в топ-10 ей пока что будет непросто. У россиянки сейчас 3023 очка, а у замыкающей десятку Паулы Бадосы 3761 – то есть Диане нужно отыграть у испанки 738 очков, чтобы занять её место.

Расклады грядущих недель

Впереди игроков обоих туров ждёт Рим. Как и Мадрид, турнир в Вечном городе теперь занимает две недели, так что ближайшее обновление рейтинга состоится не 12-го, а 19 мая. Если вы уже забыли про то, что некоторые теннисисты очень далеко прошли в Риме год назад – ничего страшного, потому что сложно помнить такое, не будучи их фанатом. Так, в финале Зверев обыграл не Синнера или Алькараса (обоих просто не было на том турнире), не Джоковича или Медведева – нет, им был повержен чилиец Харри. А полуфиналистом, помимо Пола, стал Табило, так что у двух игроков из Чили «горят» очки за полуфинал и финал. При этом Алехандро их даже попытаться защитить не сможет, поскольку он снялся сначала с Мадрида, а теперь и с Рима. У Николаса дела тоже плохи – на грунте в этом сезоне он выиграл один матч из пяти, а за четыре месяца нынешнего года лишь раз одержал хотя бы две победы на одном турнире. Что касается россиян, то Медведеву и Хачанову предстоит защищать очки за 1/8 финала, а Рублёву – за 1/16.

У девушек подобной неразберихи на финальных стадиях не было. Титул в третий раз за четыре года (с перерывом на 2023-й, когда чемпионкой стала Елена Рыбакина) взяла Швёнтек, в финале легко – не в пример финалу Мадрида – разобравшаяся с Соболенко. До полуфиналов дошли Гауфф и бывшая тогда на подъёме Даниэль Коллинз. Сейчас трое из этой четвёрки находятся в топ-3 рейтинга, а вот Коллинз, уже опустившаяся на 35-ю строчку, в случае провала в Риме может вылететь даже из топ-50.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Хорошие новости для Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в том, что защищать здесь обеим фактически нечего. Мирре нечего совсем – она в первом же круге попала на Паулу Бадосу и уступила ей в двух партиях. Диана прошла до третьего круга, где проиграла той же Пауле (это дало россиянке 65 очков). К слову, для Андреевой это лучший на ближайшие пару месяцев шанс дебютировать в топ-5, поскольку затем ей предстоит защищать 780 очков за полуфинал «Ролан Гаррос». В лайв-рейтинге Мирра шестая (Мэдисон Киз виртуально потеряла 215 очков за четвертьфинал Рима-2024), в 95 очках позади Паолини. К слову, самой итальянке на «РГ» защищать финал – так же как потом и на Уимблдоне – поэтому её положение в топ-5 весьма непрочно. Однако если Андреева не наберёт очки в Риме и Париже, после «Ролан Гаррос» в пятёрку может ворваться кто-то ещё, поэтому лучше постараться дебютировать там сейчас.