«Они не сказали ни слова поддержки». Синнер обижен на других игроков и ждёт реванша в Риме

Первая ракетка мира Янник Синнер официально возвращается в игру. 4 мая истекла трёхмесячная дисквалификация Янника за два положительных допинг-теста на клостебол, что позволяет ему выступить на предстоящем «Мастерсе» в Риме.

Синнеру будет непросто взять титул на домашнем турнире, поскольку он проходит на медленном грунте, а это точно не любимое покрытие для итальянского теннисиста. Длительный простой без игровой практики — ещё один из факторов не в пользу Янника. Хотя задача выиграть «Мастерс» в Риме, безусловно, не является невыполнимой для первой ракетки мира.

Синнеру однозначно поможет поддержка итальянских фанатов. Это стало ясно по его первой тренировке в Риме. Публика встретила появление спортсмена на корте громкими овациями. 10 мая Янник во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия). Можно не сомневаться, что в этот день за него будут болеть ещё сильнее, даже если соперником станет получивший уайлд-кард 18-летний местный теннисист Чина (323-я ракетка мира).

Свою вступительную пресс-конференцию в Риме Синнер начал с опровержения слухов о романе с российской моделью Ларой Лието. Ранее итальянский таблоид Chi написал, что Лието присутствовала на тренировке Синнера в Монте-Карло, после чего они вместе обедали в ресторане и на прощание поцеловались. Янник сообщил, что сейчас не состоит в отношениях. Вероятно, это означает расставание с российской теннисисткой Анной Калинской.

«Ко мне приковано большое внимание, в том числе вне корта. Я удивился, увидев несколько фотографий, хотя на них ничего серьёзного. Я не в отношениях!» — заявил Синнер.

Янник отчётливо дал понять, что считает своё отстранение за допинг несправедливым. Он вынужденно заключил сделку с ВАДА и признался, что терпел немало лишений за последние три месяца. Ему запретили тренироваться на теннисных объектах турниров ATP. Даже посещение соревнований в других видах спорта оказалось недоступным для Янника.

«Тело должно заново приспособиться. Когда отвыкаешь от игры, на руках снова появляются мозоли. Но всё в порядке. Я очень рад вернуться, и мне интересно, на каком я сейчас уровне. Сначала не хотел заключать соглашение с ВАДА. Мне было нелегко принять условия, потому что я знаю, что произошло на самом деле. Но иногда приходится выбирать лучшее из худшего. Возможно, некоторые не знают, однако я не мог даже сходить на обычный футбольный матч из-за запрета на посещение официальных спортивных мероприятий. Хотел поболеть за друзей на велоспорте или мотоспорте, но не мог. Это было тяжелее всего.

Несмотря ни на что, я старался провести это время с пользой, чтобы морально подготовиться к возвращению в теннис. Всё хорошо. Я очень рад, что провел это время с семьёй. У меня был сложный прошлый год. Я чувствовал сильное давление, держал всё в себе. Я мало с кем мог обсудить произошедшее. В начале Australian Open я оказался в трудном положении. Мне было тяжело, поэтому небольшой перерыв был кстати. Три месяца… Но что есть, то есть. Небольшой перерыв пошёл на пользу. Я ощутил, что долго не играл. Пока непонятно, в какой я форме. Со временем будет проще оценить. После первого матча я буду знать свой уровень», – сказал Синнер.

Янник Синнер на пресс-конференции в Риме Фото: Antonietta Baldassarre/Getty Images

Янник констатировал практически полное отсутствие поддержки со стороны других игроков, что не очень его обрадовало. Он постарается выплеснуть спортивную злость на корте уже в Риме, хотя основным приоритетом для итальянца остаётся следующий турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

«Наш вид спорта индивидуален, у каждого игрока есть своя команда. У меня была возможность потренироваться с Джеком Дрейпером и Лоренцо Сонего до приезда в Рим. Я очень хорошо провёл время. Получил несколько удивительных сообщений от некоторых игроков, в то время как другие не сказали мне ни единого слова поддержки. Но, в конце концов, это нормально – каждый хочет побеждать. Ни с кем из игроков я не созванивался по видеосвязи. Всё будет в порядке. Я в любом случае не хочу называть имён.

В целом для меня это турнир с очень низкими ожиданиями в плане результатов. Хочу узнать, каков мой уровень. Это придёт медленно, со временем. После первого матча у меня будет хорошее представление о себе. Был в кулуарах, разговаривал с некоторыми игроками. Сейчас всё хорошо. Но я не видел большинства из них, так что… Это очень странное чувство, опять же, поначалу быть окружённым таким количеством людей и внимания, но приятно вернуться, и я, и моя команда очень счастливы.

Основная цель — Париж. Я здесь, чтобы посмотреть, на каком уровне играю. Не для того, чтобы кого-то победить, а чтобы попытаться пройти первый круг, а потом посмотрим, что получится. Каждый матч труден. Мне приходится держать в голове, что у меня по одному сопернику в день, это очень много, но мы с командой спокойны, хорошо физически подготовлены и отдохнули. Это принесёт свои плоды в конце сезона», — признался Синнер.

Янник по-прежнему уверенно лидирует в рейтинге ATP, опережая вторую ракетку мира Александра Зверева на 1645 очков (9730 против 8085). В Чемпионской гонке ATP всё не так идеально. У Синнера остаётся 2000 очков за победу на Australian Open, но итальянцу пришлось пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. За это время его смогли обойти Карлос Алькарас (2740 очков), Джек Дрейпер (2290), Александр Зверев (2275), а Каспер Рууд (1825) и Алекс де Минор (1685) идут не так уж далеко позади. Именно в чемпионской гонке Синнер собирается улучшать позиции, поскольку уже держит в уме Итоговый турнир ATP в конце сезона в Турине.

«Если честно, в этот период я почти не смотрел поединки, особенно поначалу. Не следил за Индиан-Уэллсом и Майами. Само собой, видел результаты, но сами матчи смотрел редко. Во время турнира в Мадриде снова начал следить, старался изучить и понять некоторых игроков, мне было интересно понаблюдать. Я не мог ни на что повлиять. Новые игроки, новое поколение становится всё сильнее и сильнее. Для меня важнее всего гонка на Итоговый турнир, которая позволяет оценить уровень игроков в данный момент. Рад статусу первой ракетки мира, но был бы доволен и третьей, и четвёртой строчкой. Я вернулся и рад снова играть перед болельщиками. И уже поставил себе цель на Итоговый», – отмечает Синнер.

Янник Синнер с тренером Симоне Ваньоцци в Риме Фото: Antonietta Baldassarre/Getty Images

На «Мастерсе» в Риме Синнер получил не самую простую сетку. Во втором и третьем круге его вероятными соперниками являются аргентинец Мариано Навоне и испанец Алехандро Давидович-Фокина – специалисты по игре на грунте. Если Янник их пройдёт, то в четвертьфинале маячит встреча с Каспером Руудом – ещё одним грунтовиком и чемпионом недавнего «Мастерса» в Мадриде.

С одной стороны, такая сетка может привести к раннему вылету Янника, поскольку ему нужно определённое время на раскачку после длительного простоя. С другой – в случае успеха Синнер получит много уверенности на нелюбимом для себя грунте и наберёт столь нужную игровую практику перед «Ролан Гаррос». Как бы то ни было, можно констатировать долгожданное возвращение первой ракетки мира на корт. Выступление Янника на «Мастерсе» в Риме станет одной из главных интриг этого крупного турнира.