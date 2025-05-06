«Надеюсь, Кончита даст мне совет, как добиться такого же рекорда». Мирра — перед Римом

Мирра Андреева, которой только что исполнилось 18 лет, уже привыкла к роли одного из лидеров современного женского тенниса. Вот и на «тысячнике» в Риме к ней было повышенное внимание уже в стартовый день соревнований. Как сеяная россиянка освобождена от матчей первого круга, а вот тренировки никто не отменял. Утром во вторник она под руководством своего тренера Кончиты Мартинес поразминалась на корте №6 комплекса «Форо Италико».

Ну а затем наша звёздочка провела напряжённый спарринг с чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф. Кстати, Мирра пока уступает американке по личным встречам 0-3, причём последний поединок состоялся буквально на прошлой неделе в Мадриде. Интересно, что недавно россиянка сказала, что ей надо чаще тренироваться с Гауфф, тогда, возможно, она сможет открыть какой-то важный секрет Кори: «Можно попытаться с ней почаще тренироваться, чтобы почувствовать её игру и то, как она действует, чтобы приспособиться получше. Тренируемся мы с ней достаточно редко».

Будем надеяться, юная россиянка сумела подглядеть какие-то секреты Гауфф, поскольку жребий снова может свести этих теннисисток в Риме уже на стадии 1/4 финала.

Ну а после тренировки Мирра Андреева отправилась в пресс-конференц зал для общения с представителями СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Мирра, что вы ждёте от турнира на этой неделе?

— Мне всегда приятно приезжать в Рим и играть для итальянской публики. В прошлом году мои результаты в одиночке были не очень удачными, но я надеюсь выступить лучше в этом году, поскольку мне нравятся турнир и атмосфера. Я очень рада, что турнир скоро начнётся.

— Мирра, вы запостили в соцсетях статистику Кончиты с этого турнира. Каково это — иметь тренера с такими достижениями? Как вы проводите свободное время?

— Конечно, замечательно иметь такого тренера. Несколько дней назад я узнала, что она выиграла этот турнир четыре раза подряд. Вроде как это рекорд. Я не думаю, что у кого-либо ещё есть столько титулов в Риме подряд. Это замечательно. Думаю, что она поделится со мной советом, как повторить её достижение. Конечно, играть здесь — это что-то особенное. Я стараюсь быть близкой с Кончитой. В свободное время мы играем в «Уно». Также я стараюсь отдыхать и расслабляться. Но в основном мы играем в «Уно» или просто разговариваем.

— Ваш успех на харде в феврале и марте поменял ваше отношение к себе? Вы замечаете изменения в том, как другие игроки и просто приближённые к теннису люди относятся к вам? Как вы к этому приспосабливаетесь?

— На мой взгляд, особых изменений во мне не произошло. Я думаю, что я всё ещё старая добрая Мирра, и неважно, выиграла я турнир или нет. Игроки в туре вроде тоже не изменили ко мне отношение. Наверное, если бы я выиграла пять «Шлемов», что-то бы изменилось, но пока для этого рановато (улыбается). Так что пока всё без изменений.

— По поводу подсказок Кончиты. Она дала вам советы о том, как контролировать нервы? Насколько тяжело вам контролировать себя, с учётом того, что вы уже столько выиграли и наверняка у вас от этого поднялось эго?

— Конечно, она делится со мной своим опытом и советами о том, как справляться с нервами или с давлением. Я не буду говорить, что именно она мне сказала, иначе это уже не будет чем-то особенным. Я оставлю это при себе. Мы много общаемся. Это тоже мне помогает. Я чувствую разницу между тренировкой и матчем. Постараюсь это использовать как можно больше. Посмотрим, поможет ли это или нет. Но я бы сказала, что уже немного помогает.

— На интервью в Индиан-Уэллсе вы не выглядели уверенной в том, что вы игрок топ-10, хотя уже тогда было очевидно, что это так. С учётом того, что вы наверняка считаете себя перфекционисткой, научились ли вы не обращать внимания на некоторую статистику или вы измеряете успех по-другому?

— Я стараюсь не обращать внимания. Думаю, я всё ещё в топ-10. Проверяла рейтинг неделю назад, и я была в десятке (улыбается). Да, я просто стараюсь не обращать внимания на то, что происходит, делать своё дело и делать его так хорошо, как только могу.

– Вы уже простили Онс [Жабер] (после розыгрыша, когда теннисистка из Туниса притворилась, что плачет из-за того, что Мирра назвала её своим кумиром. — Прим. «Чемпионата»)?

– Да, мне пришлось. Она была очень добра ко мне после этого. У меня не было выбора, иначе я бы чувствовала себя очень плохо.

Видео доступно на официальном канале WTA в YouTube. права на видео принадлежат WTA.

— Вы сразу это [её пранк] раскусили?

— Ну, я не смогла её сразу раскусить, потому что она прятала лицо. Даша Касаткина сидела рядом с ней и почти смеялась. Я не была уверена в том, что всё взаправду. Потом она начала дёргаться, как будто плачет. Окей, а затем она вскрикнула: «Попалась». Потом я немного вспылила.

— Ваши ожидания от себя и давление, которое вы возлагаете на себя, изменились? Вы ещё молоды и у вас ещё многое впереди. Вы не начали думать о том, что хотите что-то поскорее?

— Конечно, мне бы хотелось, чтобы некоторые вещи случались поскорее. Но это не значит, что так и произойдёт. Мне нужно для этого усердно работать. Я стараюсь усердно работать и делать всё, что в моих силах. Иногда получается, иногда — нет. Я не буду давить на себя желаниями выиграть турнир именно в этом году, потому что знаю, что у меня ещё всё впереди. Знаю, что если буду усердно работать, то, может, через год, через пять или 10, но у меня получится. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, так что пока я буду стараться наслаждаться и смотреть, как всё сложится.

— Вы хорошо играете на каждом покрытии, даже на траве, с которой у игроков в начале карьеры могут возникать трудности. Можете расставить покрытия в порядке того, насколько они вам нравятся?

— С учётом того, как я играла на траве в прошлом году, пока она будет на последнем месте для меня. Может, в этом что-то изменится, и тогда я изменю список. Если брать этот год, то на первом месте хард, потом грунт, а в конце — трава.

— В другие годы грунт был бы выше?

— Возможно. Посмотрим, как пройдут эти турниры на грунте. Может быть, я снова поставлю грунт на первое место.

— Что вы думаете по поводу электронной системы видеоповторов на грунте? Вам она нравится? Считаете ли вы, что её нужно добавить на «Ролан Гаррос»?

— Я слышала, что на «Ролан Гаррос» будут использовать линейных судей. Не знаю. Мне нравится то, что с электронной системой нельзя спорить, ты просто принимаешь её решение. Для меня проще не обращать внимания на то, правильное ли решение было принято или нет. Конечно, на грунте немного по-другому. Я особо не придирчива к этому. Если будут использовать линейных судей, то хорошо, буду играть с судьями. Если электронную систему — то буду играть с ней.