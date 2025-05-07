Мирра, Медведев или Рублёв — кто выступит лучше на грунте? Расписание турниров мая

Грунтовый сезон набрал обороты. Вслед за «Мастерсом» в Мадриде уже стартовал аналогичный турнир в Риме. Напомним, в 2023 году его сенсационно покорил Даниил Медведев – и это был пока последний титул россиянина. В женской сетке в топ-8 посева попала Мирра Андреева.

ATP Masters 1000. Рим (Италия). 7-18 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Тейлор Фриц (4), Джек Дрейпер (6), Каспер Рууд (7), Стефанос Циципас (8), Андрей Рублёв (9), Даниил Медведев (11), Карен Хачанов (25), Роман Сафиуллин (68).

Полный заявочный лист.

Турнир в Италии появился в 1930 году в Милане, а в 1935-м переместился на своё нынешнее место – римский стадион Foro Italico. Побеждали тут такие знаменитости, как Никола Пьетранджели, в честь которого впоследствии назвали самый народный корт комплекса, Род Лэйвер, Илие Настасе, Бьорн Борг, Матс Виландер, Густаво Куэртен, Андре Агасси. Но чаще всех чемпионами тут становились Новак Джокович – шесть титулов и Рафаэль Надаль – 10 титулов. Испанец завершил карьеру в конце прошлого года, а серб нынешний розыгрыш решил пропустить. Именно с Рима-2025 возвращается в строй после трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил лидер мирового рейтинга Янник Синнер. Он и возглавил сетку. Среди участников четыре россиянина – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

WTA-1000. Рим (Италия). 6-17 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (3), Кори Гауфф (4), Мэдисон Киз (5), Жасмин Паолини (6), Мирра Андреева (7), Чжэн Циньвэнь (8), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (19), Екатерина Александрова (22), Анна Калинская (31), Анастасия Потапова (38), Анастасия Павлюченкова (49), Вероника Кудерметова (52), Полина Кудерметова (55), Анна Блинкова (Q).

Полный заявочный лист.

Женский турнир проводится с того же 1930 года. Рекордсменкой по количеству титулов тут является американка Крис Эверт – пять. По четыре раза побеждали Габриэла Сабатини, Серена Уильямс и Кончита Мартинес. Причём наставница Мирры Андреевой была победительницей четыре года подряд – этот результат никто повторить до сих пор не смог. Отличалась в Риме и россиянка Мария Шарапова, причём трижды. А в 2009 году победила Динара Сафина, которая сейчас тренирует Диану Шнайдер. Действующей чемпионкой является Ига Швёнтек, которая в финале обыграла Арину Соболенко. Все сильнейшие теннисистки заявились на турнир и в этом году. Россиянок в заявке значится 10. Пять из них получили посев – Мирра Андреева (7), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (19), Екатерина Александрова (21) и Анна Калинская (28). Также по рейтингу в числе участниц оказались Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова. А Анна Блинкова успешно прошла квалификацию.

ATP-500. Гамбург (Германия). 18-24 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Андрей Рублёв (8), Хольгер Руне (9), Лоренцо Музетти (11), Томми Пол (12), Фрэнсис Тиафо (17), Стефанос Циципас (18), Феликс Оже-Альяссим (19).

Полный заявочный лист.

Турнир в Гамбурге традиционно проводился в середине июля во время короткой грунтовой серии после Уимблдона. Но в этом году соревнование переместилось на неделю перед «Ролан Гаррос». Впервые турнир был разыгран здесь в 1892 году, а в 1990–2008 годах входил в состав «Мастерс-серии», после чего его лицензию перекупил Шанхай. В Открытую эру по количеству титулов в Гамбурге рекордсменом является Роджер Федерер – четыре. Отличались тут и россияне – Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2020). До финала также добирались Андрей Чесноков (1993), Евгений Кафельников (1994), Марат Сафин (2000, 2002) и тот же Рублёв (2019), который заявился на турнир и в этом году.

ATP-250. Женева (Швейцария). 18-24 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Тейлор Фриц (4), Каспер Рууд (15), Григор Димитров (16), Томаш Махач (20), Карен Хачанов (25), Алексей Попырин (26), Хуберт Хуркач (28), Денис Шаповалов (30).

Полный заявочный лист.

Турнир в Женеве разыгрывается с 1980 года, правда, с 1992 по 2014-й он относился к категории «челленджер». По два раза тут побеждали Матс Виландер и Стэн Вавринка, а действующим чемпионом является Каспер Рууд, который отличился тут трижды (2021, 2022, 2024).

Каспер Рууд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

WTA-500. Страсбург (Франция). 18-24 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Паула Бадоса (9), Эмма Наварро (10), Дарья Касаткина (14), Барбора Крейчикова (15), Элина Свитолина (17), Беатрис Хаддад-Майя (19), Людмила Самсонова (20), Екатерина Александрова (22), Анна Калинская (29).

Полный заявочный лист.

С 1987 года проводится этот турнир на востоке Франции. По три раза тут побеждали итальянка Сильвия Фарина-Элия и испанка Анабель Медина-Гарригес. В списке чемпионок также значатся россиянки Мария Шарапова (2010) и Анастасия Павлюченкова (2018). В прошлом году турнир поднял статус с WTA-250 до WTA-500. Титул тогда завоевала американка Мэдисон Киз. На нынешний розыгрыш заявились россиянки Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

WTA-250. Рабат (Марокко). 18-24 мая

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Элина Аванесян (37), Питон Стирнс (44), Мария-Камила Осорио-Серрано (51), Алисия Паркс (53), Моюка Учижима (56), Лючия Бронцетти (59), Кимберли Биррелл (61), Энн Ли (62).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Марокко разыгрывается с 2001 года. Он проводился в Касабланке (2001-2004), Рабате (2005-2006), Фесе (2007-2012), Марракеше (2013-2015), а с 2016-го снова вернулся в Рабат. Победительницей среди прочих теннисисток здесь становилась Анастасия Павлюченкова (2017), а до финала доходила Екатерина Макарова (2009). Действующей победительницей тут является американка Питон Стирнс, которая попробует в этом году защитить титул.

Grand Slam. «Ролан Гаррос». Париж (Франция). 25 мая — 8 июня

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3), Тейлор Фриц (4), Новак Джокович (5), Джек Дрейпер (6), Алекс де Минор (7), Андрей Рублёв (8), Даниил Медведев (9), Карен Хачанов (27), Роман Сафиуллин (73).

Полный заявочный лист.

«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», разыгрываемый на грунте. Он проводится с 1891 года. За многолетнюю историю соревнований отличался тут и россиянин – Евгений Кафельников (1996). Рекордсменом по числу титулов в Париже является Рафаэль Надаль (14). А в прошлом году чемпионом стал другой испанец – Карлос Алькарас. В нынешнем розыгрыше в заявку про рейтингу попали четыре россиянина – Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Grand Slam. «Ролан Гаррос». Париж (Франция). 25 мая — 7 июня

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (3), Кори Гауфф (4), Мэдисон Киз (5), Жасмин Паолини (6), Мирра Андреева (7), Чжэн Циньвэнь (8), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (19), Екатерина Александрова (22), Анна Калинская (31), Анастасия Потапова (38), Анастасия Павлюченкова (49), Вероника Кудерметова (51), Полина Кудерметова (54), Анна Блинкова (75), Камилла Рахимова (83), Эрика Андреева (97).

Полный заявочный лист.

Рекордсменкой «Ролан Гаррос» в Открытую эру по количеству титулов является американка Крис Эверт – семь. Шесть побед было на счету Штеффи Граф. Отличались в Париже и россиянки Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014). Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является Ига Швёнтек, на счету которой четыре титула (2020, 2022-2024).