Тренер Мирры четыре раза подряд брала Рим. Этого не делал даже Надаль, но сможет Андреева?

Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес сейчас работает тренером 18-летней россиянки Мирры Андреевой. За время игровой карьеры главным успехом Мартинес считается победа на Уимблдоне-1994, но четыре подряд титула на «тысячнике» в Риме (1993-1996) тоже являются особенным достижением.

Сможет ли Мартинес привести Мирру к чему-то подобному в столице Италии, начиная уже с этого года? Исключать на 100% ничего нельзя. Андреева обладает огромным потенциалом и в сезоне-2025 уже взяла два «тысячника» в Дубае и Индиан-Уэллсе. Триумф Миры в Риме сенсацией точно не станет, а победный опыт тренера в этом городе может лишь помочь ей в достижении заветной цели.

Турнир в Риме в мужском и женском одиночных разрядах проводится с 1930 года. Рекордсменом по количеству титулов ожидаемо является Король грунта Рафаэль Надаль – он 10 раз поднимал над головой кубок в столице Италии.

У женщин успешнее всего в Риме выступала американка Крис Эверт, завоевавшая пять чемпионских званий. Кончита Мартинес, Габриэла Сабатини и Серена Уильямс брали здесь титул по четыре раза каждая. Но успехи Мартинес стоят особняком по сравнению со всеми вышеупомянутыми личностями. Испанка последовательно поднимала над головой кубок в Риме в период 1993-1996. Даже Надаль делал это максимум трижды кряду (2005-2007).

Кончита Мартинес отняла звание «Королевы Рима» у знаменитой аргентинки Габриэлы Сабатини. Габриэла четыре раза за пять лет становилась чемпионкой Италии (1988-1989, 1990-1991). Сабатини шла за очередным титулом в 1993-м, но в финале её неожиданно остановила 21-летняя теннисистка из Испании – 7:5, 6:1. Кончита обыграла всех соперниц по сетке в двух сетах, в том числе не оставила шансов легендарной Мартине Навратиловой (6:1, 6:4) в четвертьфинале. После этого Рим на несколько лет стал турниром Мартинес.

Кончита Мартинес блестяще выступала на грунтовых кортах Рима Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В сезоне-1994 Кончита снова не отдала соперницам ни сета на пути к титулу. На этот раз она одолела Навратилову (7:6, 6:4) в финальном матче. Через полтора месяца случилась первая и единственная победа Мартинес на турнире «Большого шлема», когда она взяла Уимблдон-1994. В решающем поединке ей снова пришлось сразиться с Мартиной (6:4, 3:6, 6:3). Испанка признаётся, что именно успех в противостоянии с Навратиловой в Риме помог ей выиграть мэйджор на траве.

«Победа над Навратиловой в финале Рима придала мне уверенность в том, что я смогу победить её и на траве Уимблдона. Чувствовала, что у меня есть хороший шанс — и я это сделала», — вспоминала Мартинес самый ударный отрезок в своей карьере во время речи на церемонии включения в Зал славы тенниса в 2020 году.

Сезон-1995 принёс Мартинес очередной титул в Риме. На этот раз в финале она одолела первую ракетку мира и соотечественницу Аранчу Санчес-Викарио (6:3, 6:1), которая трижды побеждала на «Ролан Гаррос». Из неожиданностей стоит отметить разве что один отданный Кончитой сет по ходу турнира в стартовом матче с малоизвестной итальянкой Адрианой Дзанетти (6:2, 1:6, 6:1).

В 1996 году Мартинес снова приехала в Рим за титулом. На этот раз её соперницей в финале стала 15-летняя Мартина Хингис. Кончита довольно легко обыграла юную швейцарку (6:2, 6:3), которая перед этим в полуфинале выбила 22-кратную чемпионку «Шлемов» Штеффи Граф и уже врывалась в WTA-тур в качестве доминирующей силы. В следующем сезоне 16-летняя Хингис совершила настоящий прорыв – взяла три ТБШ из четырёх, только поражение в финале «Ролан Гаррос» от «грунтовички» Ивы Майоли оставило её без исторического «Календарного шлема».

Взять четыре подряд титула на одном крупном турнире – огромное достижение для тенниса, особенно женского. Мартинес была близка и к пятому кубку в Риме, но в сезоне-1997 отдала решающий матч француженке Мари Пирс (4:6, 0:6).

Кончита Мартинес на турнире в Риме в 1997 году Фото: Michael Steele/Getty Images

В конце 1990-х Кончита стала менее стабильной на корте, что во многом было обусловлено восхождением молодых звёзд Мартины Хингис, Линдсей Дэвенпорт, сестёр Серены и Винус Уильямс. В целом испанка выступала на приличном уровне и дважды добиралась до финалов ТБШ на Australian Open – 1998 и «Ролан Гаррос» — 2000, где уступала Хингис и Пирс соответственно.

Мартинес больше не сражалась за титул Рима после 1997 года, но её успехи на этом турнире выдающиеся. За карьеру Кончита выиграла 33 титула WTA в одиночном разряде. Из них девять приходятся на «тысячники», почти половина из которых взята в столице Италии.

«В Риме я чувствовала себя очень комфортно. Культура Италии и Испании похожа. Там было много людей, которые болели за меня. Я действительно хорошо ощущала мяч в Риме. Отскок был нормальный – немного быстрее, чем на других кортах. Я была счастлива приезжать в этот город, тренироваться и проводить там матчи. Это упрощало задачу достижения результата. У меня остались исключительно прекрасные воспоминания о Риме», — говорила Мартинес в интервью официальному сайту WTA в 2020 году.

Ещё одна немаловажная деталь о Кончите Мартинес и Риме, связанная с её карьерой уже в качестве тренера. До Мирры Андреевой испанка работала с Шахар Пеэр, Яннет Гусаровой, Ренне Стаббс, Каролиной Плишковой и Гарбинье Мугурусой. И добилась успехов в знаковых для себя местах. В частности, она помогла Мугурусе выиграть Уимблдон-2017, а Плишкова под её руководством взяла титул в Риме в 2019-м.

Кончита Мартинес привела Каролину Плишкову к титулу в Риме в 2019-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

18-летняя Мирра Андреева обладает наибольшим потенциалом среди всех подопечных Мартинес, при всём уважении к бывшим первым ракеткам мира Мугурусе и Плишковой.

Пока на счету Мирры два выигранных «тысячника», но по итогам Рима коллекция титулов на турнирах данной категории у юной россиянки вполне может пополниться. В случае успеха почему бы не задуматься о повторении рекорда Мартинес по количеству последовательных чемпионских званий в столице Италии? Ведь в ложе у Мирры сидит человек, который едва ли не лучше всех в мире знает, как побеждать в Риме.