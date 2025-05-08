«Ощущение, что не на 100% там, где хочу быть». Павлюченкова — после 1-й победы за 3 месяца

Российская теннисистка не выигрывала с февраля и после выхода во второй круг турнира в Риме рассказала, как проходит её восстановление.

«Тысячник» в Риме стартовал во вторник, но российские теннисистки вступили в борьбу только в среду. Причём начало получилось скомканным — дождь перекроил расписание. Ливень то усиливался, то завершался, и тут же выглядывало солнце. И всё же через пару часов распогодилось, и матчи были сыграны до конца.

Первый круг у женщин на этом завершился, и уже в четверг в борьбу должны вступить топовые теннисистки. Из сеяных россиянок выступят Диана Шнайдер, Анна Калинская и Людмила Самсонова. А вот главные звёзды российского тенниса — Мирра Андреева, Андрей Рублёв и Даниил Медведев — проводят последние тренировки перед стартом.

В среду Мирра Андреева под руководством своего наставника Кончиты Мартинес проводила спарринг с Элисе Мертенс.

Даниил Медведев, как и Мирра, успел потренироваться до дождя. Его спаррингом был австралиец Александар Вукич. Россиянин отрабатывал и подачу, и приём.

А вот Андрею Рублёву выходить на корт для тренировки с Джеком Дрейпером пришлось уже после дождя.

Матч первого круга Анастасии Павлюченковой был запланирован на 16:30 по московскому времени, но непогода внесла коррективы. Россиянка вышла на корт гораздо позже. Она, конечно, была рада первой победе с февраля, однако после матча попросила поскорее отпустить её из микст-зоны, поскольку в Риме уже совсем смеркалось. На несколько вопросов корреспондента «Чемпионата» Анастасия всё же успела ответить.

— Какие сейчас ощущения после первой победы за три месяца?

— Я не выигрывала и не проводила полноценных матчей почти с Австралии. Я сыграла всего, наверное, два или три поединка после AO, в которых уступила. И, конечно, было очень волнительно сегодня играть. И всё равно ощущение, что я не на 100% там, где я хочу быть. Но я просто боролась за каждое очко, и было всё равно уже, какой результат. Хотела просто как можно больше матчей провести, наверное, разыграться к «Ролан Гаррос».

— С Кэти Бултер вы уже играли до этого. Что-то новое придумала сегодня соперница, что-то изменилось в её игре?

— Ну, я видела, что она достаточно много забегала под право на второй подаче. С самого начала она это стала делать — во втором квадрате она забегала на вторую. Но потом я уже поняла, что она станет так действовать, и была готова к этому. А так, в принципе, ничего нового. Мы с ней играли последний раз в прошлом году в зале, на харде, в Линце, поэтому другие совсем были условия. А здесь – грунт, открытые корты.

— Про вашу следующую соперницу Софью Кенин что скажете?

— Ну, кстати, на самом деле последний матч мы провели в Абу-Даби. Я выиграла, а после этого результаты у меня пошли вниз. Но там я хорошо, активно играла, и сегодня я тоже довольна своей игрой. Надо просто продолжать, набирать форму, и надеюсь, что всё получится.

— Мы переживаем по поводу вашей травмы. Расскажите, что случилось и как сейчас себя чувствуете.

— Да, у меня, к сожалению, какие-то просто напасти — то вирусы, то инфекции, и вот из-за того, что у меня был иммунитет ослаблен, антибиотики принимала, я потянула ногу перед Мадридом. Заднюю поверхность бедра. И в Мадриде я не знала, смогу играть или нет. Опять же, доктор говорил не играть, но очень хотелось выступить, потому что, как уже говорилось, я с января не проводила полноценные матчи. Очень легко растерять всю игровую форму, поэтому мне хотелось как-то продолжать выходить на корт, хоть это была не очень хорошая идея, однако я всё равно сыграла. Сейчас тут нога получше, набираю форму, тренировалась, здесь очень много готовилась, но понятно, за неделю форму не наберёшь. Если бы всё так было просто. Но я борюсь-борюсь.

— Мы с вами тут в Риме общались в 2010 году. Турнир поменялся за это время?

— Да, кстати, поменялось много, но, на самом деле, все изменения произошли только с прошлого года. То есть долгое время здесь ничего не меняли. Они, наверное, хотели сохранить эту какую-то первозданность, как Колизей, ничего не трогая. Однако сейчас произошли вообще колоссальные изменения. Мне тут очень нравится. Корты, по-моему, новые построили, и раздевалки лучше стали, еда отличная. Мне теперь нравится этот турнир, потому что до этого как-то не было ничего нового. Я не особо к нему испытывала какую-то симпатию.